Ngày 25/12: Giá bạc nối dài đà tăng mạnh

Giá bạc thế giới lên tới mốc 71,848 USD/ounce trong sáng 25/12, tiếp tục tăng so với phiên sáng 24/12. Trong nước, các thượng hiệu cũng đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 25/12, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 2.709.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.793.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 96.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 99.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 24/12.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện niêm yết ở mức hiện được niêm yết ở mức 2.342.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.371.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 77.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 76.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 24/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng cùng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.377.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 77.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 24/12.

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.342.000 2.371.000 2.343.000 2.377.000 1 kg 62.441.000 63.239.000 62.493.000 63.390.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.349.000 2.379.000 2.351.000 2.381.000 1 kg 62.647.000 63.451.000 62.689.000 63.502.000

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 2.709.000 2.793.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 72.239.819 74.479.814

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:18:54 sáng 25/12/2025, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 71,848 USD/ounce, tăng 0,372 USD/oune so với sáng 24/12.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.892.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.898.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 10.000 đồng/oune ở chiều mua vào và11.000 đồng/oune ở chiều bán ra so với sáng 24/12.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, nhu cầu mạnh từ lĩnh vực công nghiệp và đầu tư, cùng với nguồn cung hạn chế, căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất đã đẩy giá bạc vượt mốc 70 USD/ounce.

Ông cho biết, trong tuần này, thị trường tiếp tục theo dõi sát các cuộc đấu giá trái phiếu quan trọng của Bộ Tài chính Mỹ.

"Trong bối cảnh thị trường trái phiếu đóng cửa sớm vào tối thứ Tư và nghỉ hoàn toàn vào ngày Giáng sinh, thanh khoản dự kiến suy giảm, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trên cả thị trường kim loại quý và lãi suất", James Hyerczyk nói.

Trong ngắn hạn, James Hyerczyk nhận định, triển vọng giá bạc vẫn nghiêng về xu hướng tích cực, nhờ nhu cầu thực tế duy trì ở mức cao và nguồn cung hạn chế. "Việc vượt lại mốc 70,68 USD/ounce có thể mở ra một nhịp tăng giá mới. Tuy nhiên rủi ro biến động mạnh vẫn hiện hữu", vị chuyên gia cho hay.

Nếu áp lực bán gia tăng, James Hyerczyk cho rằng, giá bạc có thể lùi về vùng hỗ trợ quanh 65,74 USD/ounce./.