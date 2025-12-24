Chứng khoán ABS dự báo, năm 2026 mặt bằng lãi suất huy động có thể tăng thêm 40 - 60 điểm cơ bản do áp lực tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức cao. NIM tiếp tục chịu sức ép khi chi phí vốn tăng, nhưng lãi suất cho vay chưa tăng theo kịp, song được kỳ vọng dần ổn định trong nửa đầu năm 2026, qua đó hỗ trợ lợi nhuận toàn ngành ngân hàng tăng khoảng 15 - 20%.

LDR lên đỉnh nhiều năm, áp lực lãi suất huy động gia tăng

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) vừa công bố báo cáo chiến lược năm 2026 với chủ đề “Vươn tầm khát vọng”, trong đó đánh giá về tiềm năng tăng trưởng ngành ngân hàng năm tới.

Báo cáo của ABS cho thấy, tính đến cuối tháng 9/2025, tăng trưởng huy động vốn của nền kinh tế đạt mức 9,8%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 4,9% cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng 13,8%. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động thuần (LDR thuần) của toàn ngành ngân hàng theo đó tăng lên mức 111%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nguồn: Chứng khoán ABS.

Nếu xét riêng nhóm ngân hàng đang niêm yết, tăng trưởng huy động vốn đạt 11,4% tính từ đầu năm, chênh lệch so với tăng trưởng tín dụng ở mức âm 3,1%. Trong cơ cấu huy động, tăng trưởng từ chứng chỉ tiền gửi đạt 21,7%, chiếm 11,3% tổng nguồn vốn huy động, tăng so với mức 10,3% vào cuối năm 2024.

"Huy động từ tiền gửi khách hàng chỉ tăng 10,1%, trong bối cảnh dòng tiền đi tìm kiếm các kênh đầu tư có lợi suất cao hơn như vàng, bất động sản và chứng khoán. Tăng huy động chứng chỉ tiền gửi, thường có kỳ hạn dài, là cần thiết khi tín dụng trung - dài hạn tăng mạnh, nhưng cũng khiến chi phí vốn của ngân hàng tăng cao, tác động tiêu cực đến NIM (biên lãi ròng) của ngân hàng" - Chứng khoán ABS đánh giá.

Cũng theo Chứng khoán ABS, thanh khoản hệ thống ngân hàng trở nên căng thẳng hơn trong những tháng cuối năm, khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng mạnh và nhu cầu tín dụng gia tăng, gây áp lực lớn đối với các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng.

Trước áp lực này, đến đầu tháng 11, nhiều ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh tăng lãi suất huy động nhằm cân đối nguồn vốn trong giai đoạn cao điểm tín dụng.

"Sang năm 2026, chúng tôi dự báo huy động tăng 40 - 60 điểm cơ bản so với năm 2025 do áp lực tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức cao" - nhóm phân tích của bChứng khoán ABS nhìn nhận.

Lãi suất cho vay tăng trễ, NIM chịu áp lực

Cũng theo Chứng khoán ABS, trong quý III/2025, NIM toàn ngành giảm 8 điểm cơ bản so với quý II và giảm 34 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm 2024, xuống mức 3,05%. Đây là quý thứ 5 liên tiếp NIM suy giảm, do các ngân hàng tiếp tục triển khai nhiều gói và chính sách cho vay ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng, trong khi lãi suất huy động bắt đầu tăng trở lại sau khi tạo đáy vào quý II/2024.

Chứng khoán ABS.

"Chúng tôi cho rằng, NIM có thể tiếp tục chịu áp lực trong quý IV/2025 khi chi phí vốn tăng nhưng lãi suất cho vay chưa tăng theo kịp (lãi suất cho vay có độ trễ tái định giá 3 - 6 tháng sau khi tăng lãi suất huy động), nhưng sẽ dần ổn định trong nửa đầu năm 2026 và hồi phục nhẹ trong nửa cuối 2026" - nhóm phân tích của Chứng khoán ABS dự báo.

Một số yếu tố hỗ trợ NIM được chỉ ra là: các gói và chính sách hỗ trợ lãi suất sẽ được thu hẹp khi nền kinh tế phục hồi, trong đó, gần đây, một số ngân hàng đã dừng triển khai các gói vay mua nhà ưu đãi.

Bên cạnh đó là sự phục hồi của phân khúc bán lẻ, bao gồm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn có lợi suất cho vay cao hơn.

Mức độ cải thiện của NIM trên thực tế sẽ phụ thuộc đáng kể vào chiến lược kinh doanh và cơ cấu tài sản của từng ngân hàng. Những ngân hàng có lợi thế về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA, quản lý vốn hiệu quả và tập trung vào các phân khúc cho vay có lợi suất cao được kỳ vọng sẽ duy trì biên lãi vượt trội so với phần còn lại của hệ thống.

Với triển vọng tăng trưởng tín dụng bền vững, NIM cải thiện nhẹ, chất lượng tài sản dần ổn định và các kế hoạch tăng vốn hướng tới tuân thủ chuẩn mực an toàn vốn Basel III, Chứng khoán ABS cho rằng, ngành ngân hàng được đánh giá xứng đáng với mức định giá cao hơn trong trung và dài hạn, với một số cổ phiếu được khuyến nghị như: Techcombank (mã Ck: TCB); VPBank (mã Ck: VPB); BIDV (mã Ck: BID).