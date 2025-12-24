(TBTCO) - Việc đồng loạt triển khai các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các khu kinh tế, khu công nghiệp đang tạo nền tảng quan trọng để Quảng Trị cải thiện môi trường đầu tư, đón dòng vốn lớn.

Tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển rõ nét trong định hướng phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của tỉnh Quảng Trị khi công tác đầu tư xây dựng hạ tầng được đẩy mạnh trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, trong năm đã triển khai tổng cộng 19 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tập trung vào các hạng mục như giao thông trục chính, san nền, thoát nước, xử lý nước thải và hạ tầng cửa khẩu.

Các dự án được triển khai đồng bộ tại Khu kinh tế Hòn La, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, Lao Bảo, La Lay cùng nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Bắc Đồng Hới, Tây Bắc Đồng Hới, Quán Ngang, Cảng biển Hòn La.

Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị đang được triển khai đầu tư xây dựng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhà đầu tư mới đến với tỉnh. Ảnh: Ngọc Tân

Đáng chú ý, hiện nay Quảng Trị đang ưu tiên triển khai các nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, Tây Bắc Đồng Hới và Nam Đông Hà, nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2025, tổng vốn bố trí cho các dự án hạ tầng KCN, KKT đạt hơn 120,6 tỷ đồng, với tỷ lệ giải ngân tính đến đầu tháng 12 đạt trên 62%.

Các nguồn vốn được quản lý, sử dụng đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng khung tại các khu chức năng trọng điểm. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu, kết nối liên vùng và nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư quy mô lớn.

“Việc tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng được xem là giải pháp then chốt nhằm khắc phục điểm nghẽn lớn nhất trong thu hút đầu tư của tỉnh thời gian qua, đó là thiếu quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh” - ông Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh.

Tạo nền tảng cho làn sóng đầu tư mới

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh Quảng Trị cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án mới trên địa bàn KKT và các KCN với tổng vốn đăng ký hơn 52.500 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh chủ trương cho 45 dự án khác. Lũy kế đến nay, các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh đã thu hút 399 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 285.000 tỷ đồng, trong đó có 223 dự án đã đi vào hoạt động.

Cùng với việc thu hút dự án mới, tỉnh Quảng Trị cũng tập trung rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai hoặc sử dụng đất kém hiệu quả, nhằm giải phóng nguồn lực và tạo dư địa cho các nhà đầu tư có năng lực.

Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị đang được mở rộng giai đoạn 3. Ảnh: Ngọc Tân

Thực tế cho thấy, việc từng bước hoàn thiện hạ tầng đã giúp Quảng Trị thu hút được nhiều dự án động lực, phù hợp với lợi thế của địa phương, như nhiệt điện, điện khí LNG, cảng biển nước sâu, công nghiệp chế biến và logistics.

Điển hình là các dự án quy mô lớn như: Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (quy mô 1.403MW - 42.000 tỷ đồng), Nhiệt điện Quảng Trạch 2 (1.500MW - 52.490 tỷ đồng), Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 (1.500MW - 59.202 tỷ đồng), Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La (2.112 tỷ đồng), Khu bến cảng Mỹ Thủy (15.000 tỷ đồng)… ; hay các dự án hạ tầng khu công nghiệp mới như: KCN Tây Bắc Hồ Xá (214ha - 1.250 tỷ đồng), KCN Quán Ngang giai đoạn 3 (116ha - 710 tỷ đồng), KCN đa ngành Triệu Phú (531ha - 4.533 tỷ đồng), KCN Hòn La II (151ha - 1.650 tỷ đồng), KCN Cam Liên (450ha - 2.209 tỷ đồng)… Các dự án này đang được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cũng theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, với doanh thu năm 2025 ước đạt hơn 13.200 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 1.670 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho gần 11.800 lao động.

Ông Nguyễn Quốc Khánh cho biết, bước sang năm 2026, Quảng Trị xác định tiếp tục lấy đầu tư hạ tầng làm đòn bẩy để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Đồng thời, tập trung hoàn thiện các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tại các KCN, KKT trọng điểm đến năm 2045, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển dài hạn. Cùng với đó, các dự án giao thông kết nối cảng biển, cửa khẩu và khu công nghiệp sẽ được ưu tiên triển khai nhằm hình thành mạng lưới logistics thông suốt, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

“Việc cải thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đẩy mạnh cải cách hành chính được kỳ vọng sẽ tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định hơn giúp Quảng Trị có thể thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh, đặc biệt là tại các KKT, KCN của tỉnh” - ông Nguyễn Quốc Khánh kỳ vọng.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, chiến lược “hạ tầng đi trước” đang giúp Quảng Trị tạo nền móng vững chắc để đón làn sóng đầu tư mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của địa phương trong giai đoạn 2026 – 2030 và những năm tiếp theo./.