Khu kinh tế Nam Phú Yên: Tăng tốc hoàn thiện thủ tục cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm

(TBTCO) - Chủ đầu tư 3 dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các thủ tục chuẩn bị đầu tư; lập các hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi… để sớm khởi công dự án.

Loạt dự án trọng điểm

Trong ngày 23/5/2025, UBND tỉnh Phú Yên có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án trong Khu kinh tế Nam Phú Yên là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1 và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên.

Đến ngày 18/8/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty cổ phần cảng Bãi Gốc Phú Yên (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc.

Ngày 19/8/2025, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chủ đầu tư tiến hành khởi động 3 dự án này. Ông Huỳnh Lữ Tân, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên khẳng định, đây là những dự án quan trọng, là hạt nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới và từng bước đưa Đắk Lắk trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra thực tế địa điểm triển khai Dự án Cảng Bãi Gốc. Ảnh: Thủy Loan

Khẩn trương giải phóng mặt bằng

Theo Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, sau khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nhà đầu tư đang khẩn trương triển khai đồng bộ các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Tính đến ngày 28/10/2025, với Dự án Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên, Công ty cổ phần Tập đoàn N&G đang phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tại Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm đã hoàn thành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; nộp hồ sơ xin thuê đất đợt 1 với diện tích 67,8 ha đối với phần diện tích đất nhà nước đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất; thực hiện nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án.

Trong khi đó, tại Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc, Công ty cổ phần Cảng Bãi Gốc Phú Yên đang chuẩn bị hồ sơ xin thuê đất, giao khu vực biển để có cơ sở tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Nhà đầu tư đã thuê các đơn vị tư vấn để triển khai song song, đồng bộ việc lập các hồ sơ như quy hoạch chi tiết 1/500, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở phòng cháy chữa cháy...

Tại buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và chủ đầu tư kiến nghị một số vấn đề cần được ưu tiên giải quyết là giải phóng mặt bằng; quy hoạch khu nhà ở chuyên gia, nhà ở công nhân; xây dựng hạ tầng giao thông kết nối.

Để đảm bảo tiến độ các dự án theo kế hoạch, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, chính quyền địa phương tập trung bố trí nhân lực, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm bố trí quỹ đất cho các dự án nhà ở xã hội trong các khu công nghiệp và đề xuất cơ chế đặc thù cho nhà đầu tư chiến lược thuận lợi triển khai các dự án.