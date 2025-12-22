TKV dự kiến nộp ngân sách nhà nước 25.500 tỷ đồng trong năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến đạt lợi nhuận 6.980 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 25.500 tỷ đồng.

Năm 2025, TKV ước tính doanh thu đạt 161.035 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 6.980 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch năm đã đặt ra. Cùng với đó, TKV đóng góp khoảng 25.500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Mức lương bình quân của người lao động trong tập đoàn đạt 19,48 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ số tài chính được cải thiện rõ rệt, góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Năm 2026, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 171.645 tỷ đồng. Ảnh CTV

Bên cạnh đó, TKV kỳ vọng đạt một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đáng chú ý. Sản lượng than sạch ước đạt 38,85 triệu tấn, vượt 4,8% so với kế hoạch, tăng thêm 2 triệu tấn so với năm 2024. Than tiêu thụ dự báo đạt 44 triệu tấn, sản xuất Alumina dự kiến lên tới 1,44 triệu tấn. Sản lượng đồng tấm cũng đạt khoảng 31.200 tấn, kẽm thỏi dự kiến sản xuất 9.100 tấn và tiêu thụ 8.800 tấn. Phôi thép đạt 164.200 tấn sản xuất, tiêu thụ đầy đủ trong năm.

Các sản phẩm khác như thuốc nổ và Amon Nitrat cũng đạt mục tiêu cao, với tổng sản lượng dự kiến lần lượt là 76.100 tấn và 195.000 tấn (tiêu thụ 191.000 tấn). TKV dự kiến sản lượng điện trong năm đạt khoảng 9,654 tỷ kWh. Các chỉ tiêu sản xuất cơ khí và các lĩnh vực kinh doanh khác dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch.

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của TKV. Ảnh TKV

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của TKV, ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của TKV trong năm 2025. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2026, ông đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hạng mục thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, xây dựng các giải pháp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 10%, tạo thuận lợi bước vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đề nghị TKV tiếp tục điều hành sản xuất, kinh doanh ổn định, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cho nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện theo đúng cam kết và chỉ đạo đã giao. Công tác đầu tư cần tiếp tục được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ nghiêm các kỷ luật đầu tư, gắn trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án, tránh dàn trải, lãng phí.

Cùng với đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, TKV cần đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số theo đúng định hướng của Chính phủ; tiếp tục đặt công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường lên hàng đầu; chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của TKV trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh TKV

Lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn cùng truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, TKV sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026 và tiếp tục giữ vững vai trò là doanh nghiệp nhà nước trụ cột trong lĩnh vực than - khoáng sản, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, sự đồng hành của các địa phương cùng sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn đã đoàn kết, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, về đích năm 2025.

Năm 2026, đối với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, TKV sẽ tập trung điều hành sản xuất để các mỏ sớm đạt công suất thiết kế; đảm bảo xuất nhập khẩu than cho các nhà máy điện của EVN, đặc biệt là nội dung thương mại than với nước bạn Lào. Tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư để hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, trong đó lưu ý cần đảm bảo chất lượng công trình. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.