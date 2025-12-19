EVN khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình điện chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Sáng 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đã đồng loạt tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình có quy mô lớn nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đây là các công trình, dự án trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các công trình điện tiêu biểu được tổ chức Lễ khởi công khánh thành gồm có: Khánh thành, tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; khánh thành Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo; khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2; khởi công công trình Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1, Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2...

Việc khẩn trương tập trung triển khai và hoàn thành khối lượng công việc lớn đáp ứng các điều kiện khởi công và khánh thành các dự án vào ngày 19/12 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng, qua đó thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ EVN cũng như sự cố gắng, nỗ lực cao và lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người lao động EVN.

Cụ thể, tại tỉnh Phú Thọ, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tổ chức Lễ khánh thành và tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Dự án bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240MW. Tư vấn thiết kế dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1. Tổ hợp nhà thầu thi công xây lắp chính của dự án là liên danh các đơn vị: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) - Công ty cổ phần xây dựng 47 - Công ty cổ phần Lilama 10.

Sau khi hoàn thành, công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với công suất 480MW sẽ nâng tổng công suất của toàn bộ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đạt 2.400MW - bằng công suất với Nhà máy Thủy điện Sơn La - 2 Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tại TP. Hồ Chí Minh, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 3 tổ chức Lễ Khánh thành Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo.

Đây là dự án lưới điện 110kV có chiều dài 103,7km, với quy mô kết cấu hỗn hợp, lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam, để cấp điện từ lưới điện quốc gia, với điểm đầu là Trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Châu (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) vượt biển, cung cấp điện cho đặc khu Côn Đảo, tổng mức đầu tư 4.923 tỷ đồng. Dự án được triển khai thi công từ tháng 12/2024, đóng điện vào ngày 2/9 và đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo vào ngày 4/9.

Khánh thành Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo.

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam; khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

Cũng nhân dịp này, EVN và đại diện liên danh nhà thầu còn trao tặng phần quà an sinh xã hội cho Quỹ khuyến học của đặc khu Côn Đảo với tổng giá trị là 500.000.000 đồng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức Lễ Khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 có công suất 87,5MW (tương đương 100MWp), tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng được đầu tư xây dựng tại xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), được đấu nối lên lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 220kV Phước Thái và đường dây truyền tải 220kV. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia sản lượng điện hàng năm là 168,92 triệu kWh, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch, giảm hiệu ứng nhà kính, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2.

Tại các tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa, Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức Lễ khởi công Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 tại tỉnh Quảng Trị và Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 tại tỉnh Khánh Hòa.

Dự án Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 tại tỉnh Quảng Trị và Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2 tại tỉnh Khánh Hòa là 2 dự án nguồn điện năng lượng tái tạo quan trọng do Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) làm chủ đầu tư.