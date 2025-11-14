(TBTCO) - Vào lúc 16h20', ngày 14/11/2025, tổ máy số 2 (H10) thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.

Trước đó, vào lúc 11h12' ngày 14/11/2025, máy biến áp AT2 (T10) và trạm phân phối GIS 500kV (thuộc phạm vi tổ máy số 2) cũng đã được đóng điện xung kích thành công.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng (tổng công suất 480MW) do EVN là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư.

Hòa lưới thành công tổ máy số 2 dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành, khánh thành dự án, Ban Quản lý dự án Điện 1 đã tập trung điều hành các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn thành các công tác lắp đặt, thí nghiệm, chạy thử để hòa lưới điện Tổ máy số 2 (H10) như: Hạ đặt thành công Rotor vào ngày 7/10/2025; đóng điện xung kích máy biến áp AT2 (T10) và hoàn thành các công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh.

Việc hòa lưới điện thành công tổ máy số 2 tiến tới hoàn thành dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng trong năm 2025 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được bố trí bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.