Quảng Ninh khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 390.800 tỷ đồng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trong số 31 dự án được khánh thành, khởi công tại tỉnh Quảng Ninh có 5 công trình được hoàn thành, khánh thành tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng và 26 dự án, công trình có tổng vốn đầu tư lên đến 383.800 tỷ đồng. Các dự án, công trình trải rộng ở khắp các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế.

Các đại biểu bấm nút Lễ khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại khu kinh tế Vân Đồn. Ảnh: QN

Tại điểm cầu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ninh, Sun Group đã chính thức khởi công dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có tổng mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD, được xây dựng trên diện tích hơn 244 ha.

Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn được xây dựng theo mô hình hiện đại, đồng bộ, trở thành khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, điểm đến hấp dẫn của thế giới với các hoạt động chính: Kinh doanh hoạt động casino; kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, resort; tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, hội nghị, hội thảo; các cơ sở thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Trong 79 điểm cầu trong cả nước, Quảng Ninh vinh dự có 4 điểm cầu, trong đó có 1 điểm cầu trung tâm (điểm cầu trực tiếp) tại Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn và 3 điểm cầu trực tuyến tại các dự án: Đầu tư xây dựng Nhà khám bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh; Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thái Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group cho biết: “Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu Kinh tế Vân Đồn, khi đi vào hoạt động, sẽ góp phần phát triển, xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành trung tâm công nghiệp giải trí, văn hóa có casino, du lịch biển đảo, hiện đại gắn với bảo tồn và phát huy giá trị vịnh Bái Tử Long. Đây là bước đi chiến lược, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển và cực tăng trưởng của vùng, nâng cao thu nhập bình quân đầu người và khẳng định vị thế của Quảng Ninh trong chuỗi giá trị du lịch khu vực và toàn cầu”.

Cũng tại Đặc khu Vân Đồn, Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn giai đoạn 1 cũng đã được đưa vào khánh thành. Giai đoạn 1 của dự án gồm 2 Tòa tháp A và B với gần 1.000 phòng lưu trú cao cấp, được quản lý vận hành bởi Centara Hotels & Resorts - một tập đoàn đa quốc gia của Thái Lan với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực khách sạn.

Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn giai đoạn 1 được gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Quỳnh Nga

Được xây dựng trên diện tích 2,6 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, dự án gồm 5 tòa tháp cao 28 - 34 tầng và 1 Trung tâm hội nghị quốc tế cao 4 tầng, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển, mô phỏng những “cánh buồm thịnh vượng” đang vươn ra biển cả.

Khi hoàn thành, dự án cung cấp 2.274 căn hộ du lịch và phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, cùng các tiện ích đồng bộ khép kín từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng ẩm thực, khu vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội họp đến các câu lạc bộ chuyên đề, đưa Crystal Holidays Harbour Vân Đồn trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao đẳng cấp, quy mô lớn. Đặc biệt, điểm nhấn của dự án là Trung tâm hội nghị quốc tế sức chứa 1.500 chỗ ngồi được trang bị âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn cao cấp, là nơi chuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện tại lễ khánh thành, ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Vân Đồn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của hạ tầng du lịch - dịch vụ chất lượng cao tại đặc khu Vân Đồn và của tỉnh. Dự án góp phần mở rộng không gian đô thị - dịch vụ của đặc khu Vân Đồn, tạo thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Vân Đồn và của tỉnh Quảng Ninh.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, tại phường Liên Hòa đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng. Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bạch Đằng thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Yên do Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án khu công nghiệp Bạch Đằng. Ảnh: QN

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành gắn với cảng tổng hợp, dịch vụ kho bãi và các ngành công nghiệp hỗ trợ liên quan đến cảng biển. Với quy mô diện tích khoảng 176,45ha, thời hạn hoạt động 50 năm, khu công nghiệp Bạch Đằng khi hoàn thành được kỳ vọng trở thành không gian công nghiệp hiện đại, đồng bộ; có khả năng thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Việc khởi công dự án tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những dự án cụ thể, thiết thực, hiệu quả; là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của Quảng Ninh.