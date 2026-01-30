Đại hội XIV của Đảng củng cố niềm tin với quốc tế và kỳ vọng tăng trưởng bứt phá

(TBTCO) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác lập những định hướng lớn cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Kết quả của Đại hội không chỉ nhận được sự đồng thuận trong nước mà còn thu hút sự quan tâm, đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế, các đối tác phát triển và giới doanh nghiệp nước ngoài, qua đó củng cố niềm tin vào triển vọng tăng trưởng, hội nhập và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao định hướng phát triển và cam kết cải cách

Bình luận về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Australia hoan nghênh những kết quả của Đại hội, ghi nhận tính liên tục rõ nét trong chính sách và cam kết của Việt Nam về cải cách kinh tế, hội nhập toàn cầu và phát triển bền vững.

“Australia là một đối tác kiên định, tin cậy của Việt Nam, cam kết làm việc với Việt Nam để định hình một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng mà hai bên cùng mong muốn. Với tư cách Đối tác Chiến lược toàn diện, Australia sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo thông qua các hoạt động hợp tác thực chất - từ chuyển đổi số, tới giáo dục và chuyển đổi năng lượng xanh. Những nỗ lực này sẽ giúp đem đến sự tăng trưởng bền vững và bao trùm cho cả hai quốc gia” - Đại sứ Gillian Bird khẳng định.

Đại hội XIV của Đảng đã thông qua những chủ trương, quyết sách lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ảnh: Đức Thanh

Tại buổi Thông báo về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 27/1, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá về thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự kỳ vọng vào định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Rajpal Singh cho biết, ông rất ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Ông cho rằng, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam để cùng hướng tới những mục tiêu lớn ở phía trước.

Lạc quan về các mục tiêu phát triển kinh tế “Dựa trên thành tích đã có của Việt Nam và tinh thần năng động của đội ngũ ra quyết định hiện nay, tôi lạc quan về các mục tiêu phát triển kinh tế mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, đặc biệt trong bối cảnh có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa chính sách ở cấp trung ương và việc thực thi ở địa phương”. GS.TS Andreas Stoffers - Đại học FOM, Essen, Đức

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam, ông Thomas Gass chúc mừng Việt Nam về thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới. Ông đánh giá cao những cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đánh giá, Đại hội Đảng lần thứ XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam, mở ra định hướng cho việc triển khai thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Kỳ vọng vào mục tiêu tăng trưởng cao

Đại hội XIV của Đảng đã thông qua những chủ trương, quyết sách lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2026 - 2030. Trong đó, điều được các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp quan tâm là mục tiêu tăng trưởng cho giai đoạn mới.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Hong Sun - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, sau nhiều năm theo dõi các kỳ Đại hội Đảng tại Việt Nam, ông nhận thấy, Đại hội Đảng lần thứ XIV thể hiện sự thay đổi rất mạnh mẽ trong tư duy và quan điểm phát triển. Điều khiến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế kỳ vọng lớn nhất là quyết tâm chính trị cao hơn và sự nhấn mạnh vào tổ chức thực hiện, thay vì chỉ dừng ở định hướng.

Theo ông Hong Sun, sau Đại hội XIV của Đảng, Việt Nam có cơ hội tạo ra bước chuyển căn bản trong quá trình phát triển. Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại và tiến tới nước phát triển vào năm 2045 là hoàn toàn khả thi nếu tận dụng tốt thời cơ.

Ông Hong Sun cho rằng, Việt Nam đang đứng trước “thời điểm vàng” để bứt phá. Nếu bỏ lỡ giai đoạn then chốt trong 5 - 10 năm tới, Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng, song sẽ rất khó vươn lên trở thành một quốc gia mạnh và hùng cường. Vì vậy, Đại hội Đảng lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với con đường phát triển và tương lai của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Ông bày tỏ tin tưởng vào các quyết sách của Đảng tại kỳ đại hội này, mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong bối cảnh hiện nay dù gặp nhiều khó khăn, nhưng sẽ thành công.

Đề cập mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 (tăng trưởng GDP bình quân cả giai đoạn đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD), TS. Nguyễn Văn Hiến - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing nhìn nhận, mục tiêu này thể hiện quyết tâm đưa Việt Nam bước vào một chu kỳ phát triển mới với tốc độ cao hơn hẳn các giai đoạn trước. “Nếu đạt được, quy mô nền kinh tế sẽ tăng mạnh, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng an sinh xã hội và củng cố vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị khu vực” - TS. Nguyễn Văn Hiến phân tích.

Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Văn Hiến, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, mức tăng trưởng 10%/năm không chỉ là “tăng nhanh hơn”, mà đòi hỏi đổi mới căn bản về mô hình tăng trưởng và năng lực thực thi chính sách. Về tính khả thi, yếu tố quyết định không nằm ở khẩu hiệu tăng trưởng, mà nằm ở 3 điều kiện nền tảng.

Thứ nhất, là đột phá thể chế và kỷ luật thực thi. Nếu các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phân cấp - phối hợp không được tháo gỡ mạnh mẽ, nền kinh tế rất khó hấp thụ lượng vốn và dự án đủ lớn để kéo tăng trưởng lên mức 10%.

Thứ hai, quyết tâm nâng năng suất lao động và đóng góp của đổi mới sáng tạo. Nếu tăng trưởng vẫn dựa nhiều vào mở rộng vốn đầu tư và lao động giá rẻ, nền kinh tế có thể tăng nhanh trong ngắn hạn, nhưng dễ gặp rủi ro về hiệu quả, nợ, lạm phát và suy giảm chất lượng tăng trưởng.

Thứ ba, hạ tầng và năng lượng phải đi trước một bước. Điện, logistics, cảng biển, giao thông liên vùng và hạ tầng số cần được nâng cấp đồng bộ để giảm chi phí sản xuất - vận chuyển, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

“Tôi kỳ vọng mục tiêu tăng trưởng trên 10% sẽ đóng vai trò như một mốc chuẩn để thúc đẩy cải cách mạnh hơn, đặc biệt là phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại. Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành hiện thực, điều hành vĩ mô phải bảo đảm ổn định, kiểm soát rủi ro tài chính và tạo niềm tin cho thị trường. Nói cách khác, mục tiêu tăng trưởng cao chỉ bền vững và khả thi khi đi kèm cải cách thể chế sâu rộng, nâng cao năng suất thực chất và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia” - TS. Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh.