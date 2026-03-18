Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

(TBTCO) - Ngày 18/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên, HĐND tỉnh Điện Biên về tình hình kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Làm việc với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng có các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thành Đô - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; cùng các đồng chí lãnh đạo Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng với tỉnh Điện Biên, ngày 18/3/2026. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đã báo cáo tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Điện Biên 2 tháng đầu năm 2026; đồng thời nêu một số nội dung đề xuất, kiến nghị của tỉnh Điện Biên với Bộ Tài chính.

Theo đồng chí Lê Văn Lương, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Tỉnh Điện Biên quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu tối đa khả năng của địa phương để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận và giao nhiệm vụ cho tỉnh tại Thông báo số 12 TB/VPTW ngày 4/2/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời kính đề nghị Bộ Tài chính và bộ, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh giải quyết một số nội dung,

Cụ thể, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm xem xét, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ bố trí cho tỉnh nguồn tăng thu ngân sách năm 2025 để thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang (giai đoạn 1) theo ý kiến của Thủ tướng. Tỉnh Điện Biên cam kết thực hiện giải ngân 100% khi được giao vốn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Điện Biên tham dự buổi làm việc. Ảnh: Đức Minh

UBND tỉnh đã có tờ trình số 820/TTr-UBND gửi Bộ Tài chính thẩm định báo cáo đề xuất khoản vay của dự án "Hệ thống thủy lợi liên vùng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Điện Biên". Dự án đề xuất đầu tư bằng nguồn ODA do JICA tài trợ. Phía JICA đã có thư bày tỏ quan tâm vào tháng 2/2026. Để tạo điều kiện cho địa phương tranh thủ nguồn vốn ODA phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Tài chính Sớm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xe xét, phê duyệt đề xuất Dự án, đồng thời ổng hợp, đưa dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về nhu cầu kinh phí thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai. Tỉnh Điện Biên đề nghị Trung ương hỗ trợ ngân sách để thực hiện dự án này.

Tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Tài chính sớm tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tham mưu bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Tỉnh Điện Biên hiện là tỉnh duy nhất chưa có hệ thống lưới điện truyền tải 220 kV. Để truyền tải công suất trong tương lai, cần khoảng ba trạm 500 kV. Hiện mới đang đầu tư một trạm 220 kV và chuẩn bị một trạm 500 kV tại Lai Châu.

Tỉnh Điện Biên đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ kinh phí để tỉnh đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn phần còn lại theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 160 năm 2023.

Tỉnh Điện Biên có Nghị quyết về phát triển đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh. Hiện trạng lưới điện tại phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh vẫn chưa được hạ ngầm, ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch. Do vậy, đề nghị EVN xem xét bố trí kinh phí hỗ trợ để tỉnh thực hiện hạ ngầm tại các trục đường chính.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay, Điện Biên là một trong ba địa phương khó khăn nhất cả nước nên cần được hỗ trợ tối đa để tăng trưởng kinh tế và đảm bảo đời sống nhân dân.

"Câu chuyện tăng trưởng không chỉ là số thu ngân sách mà là tạo công ăn việc làm để giữ chân người dân. Nếu Điện Biên có cao tốc và phát triển được các dự án theo tiềm năng, người dân sẽ ở lại làm việc tại quê hương, chi phí sinh hoạt thấp hơn, vừa ích nước vừa lợi nhà" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.

Về các nội dung cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao các vụ, cục cần nghiên cứu tạo điều kiện tối đa trên cơ sở đảm bảo quy định pháp luật.

Bộ trưởng cũng đã giải đáp đáp và chỉ đạo cụ thể về các nội dung đề xuất, kiến nghị của tỉnh Điện Biên, như: về xây dựng đường cao tốc Sơn La - Điện Biên - Tây Trang, Bộ Tài chính sẽ có văn bản khẳng định lại việc thống nhất giao tỉnh Điện Biên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà để tỉnh kịp khởi công.

Bộ Tài chính cam kết tổng hợp các dự án ODA của Điện Biên vào kế hoạch trung hạn ngay sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư.

Về đo đạc đất đai, Bộ trưởng cho hay, đây là việc buộc phải làm để số hóa dữ liệu. Ngân sách Trung ương sẽ ưu tiên hỗ trợ mức cao nhất cho các tỉnh đặc biệt khó khăn như Điện Biên trên cơ sở tỉnh phải bố trí tối thiểu 10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Theo Bộ trưởng, mục tiêu là 100% người dân Điện Biên phải có điện trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 để kỷ niệm 75 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài vốn JICA và ngân sách, EVN chỉ đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc khảo sát, thôn bản nào làm được thì triển khai ngay.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên nên đưa hệ thống mương cáp, hộp kỹ thuật vào quy hoạch ngay khi làm các dự án hạ tầng giao thông.../.