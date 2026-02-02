(TBTCO) - Tỉnh Gia Lai hiện đang mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 4 dự án điện mặt trời, 8 dự án điện gió với tổng công suất hơn 707 MW, tổng vốn đầu tư hơn 21.700 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự án năng lượng tái tạo, gồm 4 dự án điện mặt trời và 8 dự án điện gió.

Theo đó, 4 dự án điện mặt trời có tổng vốn đầu tư hơn 3.410 tỷ đồng, công suất lắp đặt 199,84 MW. Bao gồm:

Dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco – TôNa có công suất lắp đặt 11,84 MW; sản lượng điện dự kiến hàng năm 20,767 triệu kWh/năm Tổng vốn đầu tư hơn 198 tỷ đồng (toàn bộ chi phí thực hiện dự án, không có chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư).

Dự án được thực hiện trên diện tích 11,779 ha tại xã Uar. Đây là phần diện tích đất được sử dụng làm bãi thải và lán trại phụ trợ thi công xây dựng nhà máy thủy điện Đăk Srông 3B.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ (49 MW, 90.272 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư 831 tỷ đồng (trong đó, chi phí thực hiện là 790 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 69,8 ha tại xã Ia Le.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1 (49 MW, 90.296 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư 836 tỷ đồng (trong đó chi phí thực hiện là 800,6 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 70 ha tại xã Ia Le.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2 (90 MW, 165.147 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư 1.545 tỷ đồng (chi phí thực hiện dự án 1.476 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 135 ha tại xã Ia Le.

3 dự án điện mặt trời này đều có chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư do đều thực hiện trên diện tích đất phần lớn do Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê quản lý, còn lại do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Nhiều dự án năng lượng tái tạo được triển khai sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Trong ảnh: ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) nhận bản ghi nhớ đầu tư, trong đó có dự án năng lượng tái tạo tổng vốn 3.200 tỷ đồng.

Trong khi đó, 8 dự án điện gió có tổng công suất lắp đặt 508 MW, tổng vốn đầu tư hơn 18.308 tỷ đồng.

Cụ thể: Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang (100 MW, 264.381,9 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng (chi phí thực hiện dự án hơn 3.224 tỷ đồng). Dự án được thực hiện trên diện tích 45 ha tại xã KDang.

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 (42 MW, 128.469,5 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư 1.720 tỷ đồng (chi phí thực hiện dự án 1.687,24 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trên diện tích 27,3 ha tại xã Chư Pưh và xã Ia.

Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4 (42 MW, 130.067,6 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư 1.678 tỷ đồng (chi phí thực hiện 1.64524 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 27,3 ha tại xã Chư Pưh và xã Ia Le.

Dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai (40 MW, 112.300 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư 1.586,34 tỷ đồng (chi phí thực hiện 1.572,88 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 16,82 ha tại xã Đak Pơ.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 1 (42 MW) có tổng vốn đầu tư hơn 1.562 tỷ đồng (chi phí thực hiện hơn 1.540 tỷ đồng). Dự án thực hiện trên diện tích 27,3 ha tại xã Ia Ko, xã Chư Pưh và xã Ia Le.

Dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 2 (42 MW) có tổng vốn đầu tư hơn 1.404 tỷ đồng (chi phí thực hiện hơn 1.386 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 27,3 ha tại xã Ia Ko.

Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong (100 MW, 239.379,9MWh/năm) có tổng vốn đầu tư hơn 3.764 tỷ đồng (chi phí thực hiện hơn 3.594 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 42 ha tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong.

Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - giai đoạn 2 (100 MW, 239.379,9 MWh/năm) có tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.350 tỷ đồng (chi phí thực hiện hơn 3.143 tỷ đồng); được thực hiện trên diện tích 47,58ha tại xã KDang.

Các khu đất thực hiện dự án đa số là đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây công nghiệp lâu năm của người dân…

Trong đó, 1 số dự án thực hiện trên một phần đất của công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam như Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang, Dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong và Dự án Nhà máy điện gió Xã Trang - giai đoạn 2 đều có diện tích đất của Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang; Dự án Nhà máy điện gió Ia Ko 2 có diện tích đất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.

Về tiến độ, các dự án đều thực hiện từ quý IV/2025 đến tháng 12/2027. Trong đó, chủ đầu tư được yêu cầu khởi công xây dựng từ tháng 9/2026, đi vào vận hành vào tháng 12/2026. Các dự án nêu trên sẽ hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án vào đầu tháng 3/2026.