Quảng Ninh phát triển kinh tế bền vững trong kỷ nguyên số

(TBTCO) - Quảng Ninh, tỉnh ven biển thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đang vươn lên trở thành một cực tăng trưởng năng động của Việt Nam. Với chiến lược phát triển rõ ràng, tỉnh đã tập trung vào việc chuyển đổi từ nền kinh tế khai thác tài nguyên sang một mô hình phát triển bền vững, xanh và thông minh.

Chuyển đổi mô hình kinh tế từ "nâu" sang "xanh"

Trước đây, Quảng Ninh chủ yếu phát triển dựa vào ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác than. Tuy nhiên, nhận thấy sự cạn kiệt dần của tài nguyên và tác động tiêu cực đối với môi trường, tỉnh đã chủ động chuyển hướng sang một mô hình phát triển bền vững hơn. Quảng Ninh đã xác định mục tiêu không chỉ giảm thiểu tác động của việc khai thác tài nguyên mà còn phát triển các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Đây là một bước chuyển đổi mạnh mẽ, thể hiện cam kết bảo vệ môi trường trong khi vẫn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quảng Ninh tiếp tục xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong năm 2026.

Những năm gần đây, Quảng Ninh đã giảm tỷ trọng ngành khai thác than trong GRDP từ 35% năm 2010 xuống còn khoảng 19 - 20% vào năm 2025. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm trong việc từ bỏ mô hình phát triển dựa vào tài nguyên khoáng sản, để chuyển sang nền kinh tế xanh, ít tác động xấu đến môi trường. Các khu công nghiệp sạch, thông minh đang được hình thành và trở thành tâm điểm thu hút đầu tư. Những khu công nghiệp này áp dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đồng thời giảm thiểu phát thải, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của Quảng Ninh là ngành du lịch. Tỉnh đang tích cực chuyển hướng từ mô hình du lịch đại trà sang du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch nông nghiệp sạch.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong khi phát triển du lịch, Quảng Ninh đã áp dụng các mô hình du lịch có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị di sản. Các chương trình du lịch đêm và du lịch di sản đã được đẩy mạnh, thu hút du khách và đồng thời giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường tự nhiên. Công nghệ số cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch, từ các nền tảng số như bản đồ số, vé điện tử đến hướng dẫn viên số, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm du khách.

Ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp và công nghiệp

Quảng Ninh đã nhanh chóng nhận thấy rằng công nghệ số không chỉ đóng vai trò quan trọng trong du lịch mà còn trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Trong nông nghiệp, việc áp dụng công nghệ số đã giúp tỉnh tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thiểu tác động đến môi trường. Các mô hình nông nghiệp thông minh đã giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, đồng thời góp phần bảo vệ hệ sinh thái.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, trong vai trò một địa phương động lực của khu vực phía Bắc, Quảng Ninh xác định rõ trách nhiệm đi đầu trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Điều này đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục lựa chọn đúng và trúng các ngành, lĩnh vực trọng tâm, địa bàn chiến lược; khơi thông và kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội; giải phóng tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh để tạo đột phá phát triển nhanh và bền vững.

Không chỉ nông nghiệp, công nghiệp chế tạo cũng đang được tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc áp dụng công nghệ số. Các doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng công nghệ tự động hóa trong sản xuất, giúp tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm. Tỉnh đã xây dựng các khu công nghiệp thông minh, nơi áp dụng những công nghệ tiên tiến để cải thiện năng suất lao động và bảo vệ môi trường.

Một trong những yếu tố then chốt giúp Quảng Ninh đạt được mục tiêu phát triển bền vững là phát triển hạ tầng thông minh. Các công trình hạ tầng quan trọng như cao tốc, cảng biển và sân bay không chỉ giúp tỉnh kết nối tốt hơn với các khu vực trong và ngoài nước mà còn góp phần giảm thiểu phát thải và tiết kiệm năng lượng. Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều dự án hạ tầng xanh, trong đó có các khu đô thị sinh thái, khu dân cư xanh ven biển.

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những yếu tố quyết định trong việc đưa Quảng Ninh trở thành một trung tâm phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ "Quảng Ninh sẽ tiếp tục chủ động đề xuất Trung ương cho phép áp dụng cơ chế thử nghiệm (sandbox) đối với các công nghệ mới, mô hình kinh doanh đột phá và các phương thức quản trị tiên tiến. Đây được xem là công cụ để tỉnh đẩy nhanh quá trình hình thành mô hình quản trị số, kinh tế số, tạo điều kiện để các sáng kiến được thử nghiệm và triển khai nhanh trong thực tiễn".

Quảng Ninh đang tập trung giải quyết các thách thức lớn như thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng, công nghiệp chế tạo và công nghệ số. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã thực hiện các chính sách đào tạo nhân lực, khuyến khích sự tham gia của các chuyên gia và tổ chức quốc tế, đồng thời ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ.

Quảng Ninh đang từng bước xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, kết hợp giữa việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và áp dụng công nghệ số. Những bước đi mạnh mẽ của tỉnh trong việc chuyển đổi mô hình phát triển, từ khai thác tài nguyên sang công nghiệp chế tạo và công nghệ cao, cùng với việc phát triển du lịch sinh thái và hạ tầng thông minh, đã và đang tạo ra một môi trường sống chất lượng cao cho người dân, đồng thời giúp tăng trưởng kinh tế bền vững.