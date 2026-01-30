Nhiều tín hiệu hỗ trợ thị trường cà phê khởi sắc

(TBTCO) - Thị trường cà phê đầu năm 2026 được hỗ trợ bởi biến động tỷ giá, tốc độ bán hàng ra chậm của nông dân tại Việt Nam và dự báo sản lượng cà phê Robusta của Brazil năm nay thấp hơn so với năm 2025, trong khi giá cà phê Arabica tăng, do lượng tồn kho được ICE chứng nhận sụt giảm.

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường chủ lực

Từ giữa tháng 1/2026 tới nay, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng trở lại khi vụ thu hoạch cơ bản kết thúc. Nguồn cung không quá dồi dào, trong khi người trồng cà phê có xu hướng giữ hàng chờ mức giá cao hơn, cùng với nhu cầu thu mua phục vụ các hợp đồng xuất khẩu đầu năm của doanh nghiệp là những yếu tố hỗ trợ giá. Đây là những tín hiệu tích cực cho xuất khẩu cà phê trong năm nay.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự báo tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định và chính sách đa dạng nguồn cung từ các thị trường nhập khẩu. Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với nhiều thách thức khi rủi ro về thời tiết, áp lực chi phí sản xuất và các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, phát triển bền vững và truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng.

Năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam dự báo tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ổn định. Ảnh: Đức Thanh

Về thị trường, các doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin để có những sản phẩm xuất khẩu phù hợp. EU và Hoa Kỳ tiếp tục là 2 thị trường chủ lực của xuất khẩu cà phê Việt Nam, trong khi châu Á và châu Phi đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa thị trường.

Năm 2025, xuất khẩu cà phê sang EU chiếm 40,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam, đạt 666,3 nghìn tấn với trị giá 3,63 tỷ USD, tăng 26% về lượng và tăng 68,3% về trị giá so với năm 2024. Xuất khẩu sang thị trường Đức, Italia, Tây Ban Nha và Hà Lan đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cà phê Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn bền vững tại châu Âu.

Tại thị trường châu Mỹ, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, xuất khẩu tới Mexico và Canada cũng ghi nhận mức tăng cao, đặc biệt xuất khẩu sang Mexico có tốc độ tăng trưởng đột biến.

Tại châu Á, xuất khẩu tới các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc duy trì mức tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, một số thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Campuchia cũng cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê Việt Nam.

Giá cà phê nội địa được tiếp tục duy trì ở vùng cao

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê trong nước tiếp tục tăng vượt ngưỡng 100.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 102.500 - 103.300 đồng/kg. Trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa được dự báo tiếp tục duy trì ở vùng cao, khó giảm sâu khi nguồn cung ra thị trường vẫn hạn chế. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng.

Để giữ vững đà tăng trưởng và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, ngành cà phê cần tập trung nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,33%, lên mức 4.197 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng mạnh hơn, đạt 4.113 USD/tấn. Trên sàn New York cũng ghi nhận đà đi lên rõ rệt của Arabica. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 1,52%, lên 356,25 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 đạt 338,1 US cent/pound.

Vicofa cho hay, hoạt động thu mua cà phê của Việt Nam hiện được thực hiện bởi các công ty xuyên quốc gia. Các công ty nhập cà phê từ Việt Nam để tái xuất sang nước khác hoặc chế biến sâu trước khi phân phối tiếp, chứ không chỉ phục vụ tiêu dùng nội địa tại nước nhập khẩu.

Báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy, tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025 - 2026 dự kiến tiếp tục tăng lên mức 173,9 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 2,3 triệu bao so với niên vụ trước.

Tuy nhiên, sản lượng cà phê toàn cầu được dự báo tăng 3,5 triệu bao, đạt mức kỷ lục 178,8 triệu bao, nhờ sự phục hồi tiếp diễn tại Việt Nam và sản lượng đạt mức cao kỷ lục ở Indonesia và Ethiopia, bù đắp cho mức sụt giảm dự kiến tại Brazil và Colombia.

Ông Mai Văn Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Mai Hoàng Sang chia sẻ, doanh nghiệp đang rất khó thu mua cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, vì nông dân chưa muốn bán ra lúc này, mà đang trữ lại để chờ giá lên.

Tương tự, ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột cũng cho biết, hiện tâm lý chung của người trồng cà phê là trữ hàng lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng giá sẽ tăng, nên người trồng cà phê không vội bán ra lúc này.