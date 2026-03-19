Khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới

Sáng 19/3, Lễ khởi công, động thổ xây dựng 121 công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026 đã diễn ra đồng loạt trên cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu tại Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Lễ khởi công xây dựng 121 trường được tổ chức đồng thời tại 17 điểm cầu chính, kết nối trực tuyến với 104 điểm cầu các xã tại các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Dự tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố nơi có các công trình được khởi công.

Các em học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP

Điểm cầu trung tâm tại Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại điểm cầu Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự lễ khởi công, động thổ công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang, tỉnh Điện Biên.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trong cả nước, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai giai đoạn 1, khởi công xây dựng 108 trường.

Các em học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Trong đó Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Si Pa Phìn, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026, nhiều trường đang trong giai đoạn thi công, hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai trên diện rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định việc xây dựng 248 xã biên giới đất liền là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước theo tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới.

Đến cuối năm 2025, 108 trường đã được khởi công xây dựng, trong đó 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng…; đồng thời tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo). Hiện, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công năng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các trường đã khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2027 đối với các trường mới khởi công giai đoạn 2.

Kết quả triển khai giai đoạn 1 cho thấy hiệu quả trong việc huy động sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Việc tiếp tục khởi công đồng loạt xây dựng 121 trường nối tiếp kết quả giai đoạn trước, khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần củng cố khu vực biên giới vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công, động thổ xây dựng các công trình.

Để các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã vùng biên hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ này; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng công trình, tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, động thổ. Ảnh: VGP

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân các xã tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, trước hết là để tất cả các cháu học sinh đều được đến trường, được học tập trong môi trường đầy đủ; gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Bà con nhân dân trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ và cùng nhau giữ gìn, vun đắp ngôi trường của con em mình.

Tổng Bí thư khẳng định, sau khi hoàn thành 248 trường ở các xã biên giới đất liền, sẽ tiếp tục xây dựng trường học ở xã biên giới ven biển, các xã hải đảo, các đặc khu và các xã ở những vùng còn nhiều khó khăn để bảo đảm cho các cháu đều được đến trường.

Theo Tổng Bí thư, ngay cả các vùng đô thị, các thành phố cũng cần được quan tâm xây dựng đủ trường, đủ lớp cho các cháu từ bậc học mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12; đồng thời hoan nghênh TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch phát triển trường ở địa phương mình.

Tổng Bí thư đề nghị ngành giáo dục chú trọng xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện; đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” ấm áp cho các em; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình./.