Kịp thời xuất cấp gạo hỗ trợ người dân mùa giáp hạt năm 2026

(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2026, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã tổ chức triển khai xuất cấp gần 5.600 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 7 tỉnh theo đúng kế hoạch, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Triển khai các quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành 8 quyết định giao các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực (VI, VIII, XIII, XI, I, V, X) xuất cấp, vận chuyển, bàn giao gần 5.600 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh: Lạng Sơn (342,27 tấn), Hà Tĩnh (323,52 tấn), Lâm Đồng (416,775 tấn), Gia Lai (hơn 758 tấn), Lai Châu (hơn 1.448 tấn), Điện Biên (hơn 2.280 tấn), Đà Nẵng (24 tấn) để hỗ trợ nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2026.

Mặc dù các địa phương được hỗ trợ gạo chủ yếu tập trung ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện, nhưng với phương châm không để người dân thiếu gạo trong dịp giáp hạt đầu năm, Cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương để có kế hoạch vận chuyển, giao nhận gạo tại trung tâm các xã, phường theo đúng quy định.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V bàn giao gạo dự trữ quốc gia cho huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2026. Ảnh: Ngô Nhung

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia theo đúng số lượng được giao; bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích. Việc thực hiện tuân thủ đầy đủ quy trình, trình tự, thủ tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính. Theo kế hoạch, việc hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia phục vụ hỗ trợ người dân vào thời điểm giáp hạt hoàn tất trước ngày 15/3/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận quyết định giao nhiệm vụ, lãnh đạo các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã khẩn trương ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các điểm kho trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp triển khai đồng bộ các khâu: kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; lựa chọn đơn vị bốc xếp, vận chuyển; ký kết hợp đồng theo đúng quy định; bảo đảm quá trình xuất cấp diễn ra an toàn, thông suốt.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cho hay, việc triển khai thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho nhân dân các địa phương tại mỗi thời điểm mang ý nghĩa khác nhau. Đây là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa lớn lao, đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của Chính phủ với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa, vào thời điểm giáp hạt…

Bàn giao gạo đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định

Theo thông tin từ Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ (Cục Dự trữ Nhà nước), tính đến ngày 15/3/2026, các chi cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao toàn bộ số lượng gạo dự trữ quốc gia tới trung tâm xã, phường, cũng như các điểm tiếp nhận theo kế hoạch phân bổ của từng địa phương. Trong đó nhiều đơn vị đã hoàn thành trước hạn.

Ông Phạm Việt Hà - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI cho biết, ngay sau khi nhận được quyết định của cấp trên, ngày 4/2/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Điểm kho ĐK19.KV6 - Kho Đại Bái xuất cấp 342,27 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2025 cho UBND tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2026.

Xuất cấp gạo dự trữ quốc gia kịp thời, góp phần ổn định đời sống nhân dân Việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia kịp thời đã góp phần ổn định đời sống nhân dân, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua thời điểm giáp hạt. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực với tư cách là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại cơ sở; đồng thời lan tỏa hình ảnh ngành Dự trữ Nhà nước chủ động, kỷ cương, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước.

Chi cục yêu cầu Điểm kho ĐK19.KV6 thực hiện giao, nhận gạo đúng quy định tại Thông tư số 60/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính; kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, giao nhận số gạo đã được giao xuất cấp trên cho địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, phương tiện; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận, bốc xếp, giao nhận và cấp phát gạo đảm bảo đủ số lượng, kịp thời, an toàn.

Với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, đến ngày 13/3/2026, đơn vị đã hoàn thành việc xuất cấp, vận chuyển và bàn giao hơn 342 tấn gạo dự trữ quốc gia, kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Lạng Sơn dịp giáp hạt đầu năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo quy định.

Tương tự, đối với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V, ông Ngô Xuân Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V cho hay, triển khai quyết định của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Điểm kho ĐK6.KV5 (Kho Điện Biên) xuất cấp (không thu tiền) hơn 2.280 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, bàn giao theo quyết định phân bổ của UBND tỉnh Điện Biên để hỗ trợ 11.786 hộ dân với 56.045 nhân khẩu, trên địa bàn 43 xã, phường, với thời gian hoàn thành giao nhận trước ngày 20/3/2026.

Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để thống nhất phương án giao nhận, tổ chức vận chuyển và bàn giao gạo đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc từ khâu xuất kho đến giao nhận tại cơ sở, bảo đảm toàn bộ số gạo xuất cấp đủ số lượng, đúng chất lượng, đúng đối tượng thụ hưởng và được sử dụng đúng mục đích.

Trong suốt quá trình triển khai, đơn vị cũng đã chủ động tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc giao nhận, cấp phát gạo diễn ra đúng kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.