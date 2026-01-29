Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Thay thế nhà thầu nếu tiếp tục thi công cầm chừng

(TBTCO) - Trước thực trạng một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố gặp nhiều vướng mắc, chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ, đồng thời khẳng định sẽ thay thế nhà thầu nếu thi công cầm chừng, không đáp ứng yêu cầu.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ

Ngày 29/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - thành phần 2 đoạn từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Ngô Ngọc Hùng - Bí thư xã Thăng An kiến nghị, cần nghiên cứu kỹ về công tác quy hoạch, đặc biệt quỹ đất tái định cư cũng như các chính sách hỗ trợ người dân trong việc đền bù.

Tại dự án này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một thành phần của trục giao thông chiến lược từ Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai - Quảng Ngãi, giữ vai trò huyết mạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng Bắc - Nam.

Do đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tập trung nguồn lực để bố trí tái định cư do các hộ dân, đảm bảo quyền lợi tối đa.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) tặng quà động viên đơn vị thi công Dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) - thành phần 2.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu rõ, việc triển khai phải được thực hiện chủ động, đồng bộ, bài bản; vận dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách bồi thường theo quy định, với tinh thần áp dụng mức tốt nhất cho người dân. Trường hợp đã vận động, tuyên truyền và áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhưng vẫn còn hộ dân không chấp hành, cố tình chây ì thì kiên quyết áp dụng các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm kỷ cương và tiến độ dự án.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các nhà thầu cần tập trung nhân lực, vật lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca để bảo đảm tiến độ.

Nhà thầu thi công còn hạn chế

Đoàn công tác còn kiểm tra thực tế tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B. Công trình có tổng chiều dài 7,58 km tiếp giáp với Quảng Nam cũ. Tổng mức đầu tư là 788,446 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách thành phố Đà Nẵng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án do liên danh nhà thầu là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thực hiện.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B do liên danh nhà thầu là Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn - Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thực hiện còn hạn chế làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, dự án đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng có chiều dài hơn 7,5km, đến nay đã triển khai hơn 2 năm vẫn chưa hoàn thành, gây nhiều bức xúc trong dư luận, người dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cũng khẳng định, trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, tiếp tục thi công cầm chừng, không bảo đảm năng lực, thành phố sẽ xem xét thay thế nhà thầu khác.

Việc chậm tiến độ không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu vực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu chủ đầu tư dự án phải nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố; tập trung phối hợp với các địa phương để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng tại các xã Bà Nà, Hòa Vang cơ bản đã hoàn thành, riêng xã Hòa Tiến vẫn còn một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng thẳng thắn phê bình liên danh nhà thầu thi công còn hạn chế về máy móc, thiết bị và nhân lực trong nhiều thời điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm làm việc nghiêm túc với nhà thầu, yêu cầu tập trung đầy đủ nhân lực, vật lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, quyết tâm hoàn thành dự án đúng thời hạn đã được gia hạn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ, khẩn trương triển khai dự án theo đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật./.