Thuế TP. Đà Nẵng thu hồi nợ thuế được hơn 18.300 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Thuế TP. Đà Nẵng, nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế, năm 2025, đơn vị thu được 18.325,9 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ năm trước chuyển sang 2.252,2 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 16.073,7 tỷ đồng.

Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2025, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, Thuế thành phố đã chỉ đạo lập kế hoạch tổ chức thu hồi nợ đọng tiền thuế đối với những doanh nghiệp có số thuế nợ lớn từ 100 triệu đồng trở lên.

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế.

Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc thu nợ, xử lý nợ đọng thuế cụ thể đối với từng đồng chí lãnh đạo và từng cán bộ quản lý nợ thuế, gắn chỉ tiêu giảm nợ đối với từng người nộp thuế, đồng thời gắn trách nhiệm các cấp lãnh đạo, công chức đối việc thực hiện các chỉ tiêu thu nợ thuế; xác định biện pháp thu hồi cụ thể đối với từng người nộp thuế, từ đó tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế.

Thuế TP. Đà Nẵng đã thực hiện công khai thông tin danh sách người nợ thuế chây ỳ trên website của ngành Thuế: 342.850 lượt với số nợ công khai 13,623,08 tỷ đồng.

Đơn vị đã ban hành các quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ 48.264 lượt, với tổng số tiền cưỡng chế là 9.898,9 tỷ đồng, trong đó: cưỡng chế tài khoản ngân hàng 42.945 lượt, số tiền 4.995,3 tỷ đồng; cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 5.214 lượt, số tiền 4.890,6 tỷ đồng; cưỡng chế khác 105 lượt, số tiền 13 tỷ đồng./.