Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách năm 2025 ước đạt 55.100 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng, thu nội địa năm 2025 trên địa bàn thành phố ước đạt 55.100 tỷ đồng, bằng 133,5% dự toán, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất ước đạt 5.560 tỷ đồng, vượt dự toán 13,5%.

Hoàn thành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế

Ngày 29/12, Thuế TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo của Thuế TP. Đà Nẵng cho thấy, có 15/16 khoản thu vượt tiến độ dự toán. Cụ thể, số thu từ 3 khu vực kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh) ước được 32.595 tỷ đồng, đạt 134,6% dự toán và tăng 3,1% so với cùng kỳ; số thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách ước thu cả năm được 16.945 tỷ đồng, đạt 139,4% dự toán, tăng 34,6%...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, có được kết quả trên, là nhờ sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức hoàn thành tốt công tác quản lý thuế, theo đó, trong năm 2025, đơn vị đã ban hành 422 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền hoàn thuế là 2.077 tỷ đồng.

Nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Thuế TP. Đà Nẵng, có 2 doanh nghiệp được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 6 doanh nghiệp được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và 16 doanh nghiệp nhận Giấy khen của Cục Thuế vì có thành tích xuất sắc trong công tác thuế.

Đáng chú ý, Thuế TP. Đà Nẵng đã thực hiện quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, ước thu nợ đến 31/12/2025 là 18.325,9 tỷ đồng, trong đó, thu nợ năm trước chuyển sang 2.252,2 tỷ đồng; thu nợ phát sinh trong năm là 16.073,7 tỷ đồng.

Về chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai", tính đến hết tháng 11/2025, công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh được cơ quan Thuế thành phố triển khai đồng bộ với quy mô lớn và nhiều hình thức đa dạng, đã thực hiện 7.806 lượt tuyên truyền, hỗ trợ trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, YouTube, fanpage; cấp phát 53.647 ấn phẩm truyền thông gồm tờ rơi, pano, băng rôn và tài liệu trực quan.

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, có 48.788 lượt hỗ trợ trực tiếp, qua email và điện thoại; 136 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên phát thanh - truyền hình, cùng 69 tin, bài trên website và fanpage Thuế thành phố. Thuế TP. Đà Nẵng cũng tổ chức 57 hội nghị hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi phương pháp tính thuế, thu hút hơn 12.448 hộ tham gia.

Song song với công tác tuyên truyền, việc khảo sát và đối chiếu cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh được triển khai quyết liệt. Thuế TP Đà Nẵng đã hoàn thành khảo sát 100% số hộ kinh doanh đang quản lý trên địa bàn với 83.216 hộ, gồm 78.685 hộ khoán và 4.531 hộ kê khai, thông qua 110.637 phiếu khảo sát.

“Các tổ khảo sát trực tiếp đến chợ, tuyến đường tập trung nhiều hộ kinh doanh, đồng thời phối hợp tuyên truyền rộng rãi để thu thập dữ liệu về doanh thu, mức độ hiểu biết chính sách, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và nhận thức về chủ trương chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Trên cơ sở dữ liệu thu thập, đến ngày 19/11/2025, TP. Đà Nẵng có 89.881 hộ kinh doanh đã được cập nhật đầy đủ thông tin trên Ứng dụng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh, đạt 100% kế hoạch rà soát…” - ông Toàn cho hay.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước

Theo Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng, năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước được Trung ương giao là 59.025 tỷ đồng; ngoài các yếu tố nội tại của nền kinh tế, dự báo thu ngân sách còn chịu ảnh hưởng từ thiên tai bão lũ, những diễn biến phức tạp tại khu mực miền Trung, nhất là hậu quả nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử quý IV/2025.

Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế TP. Đà Nẵng trao bằng khen của Bộ Tài chính cho doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách, phát luật thuế.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu thuế.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với một số chuyên đề còn rủi ro cao về thuế như: kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng, kinh doanh vận tải, logistic…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Thuế TP. Đà Nẵng đã đạt được trong năm qua.

Lãnh đạo Thuế TP. Đà Nẵng trao Giấy khen của Cục Thuế cho doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, Thuế TP. Đà Nẵng cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2026 gắn với bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi, chuyển dịch mạnh mẽ, đặc biệt tập trung vào các ngành, lĩnh vực có đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách thành phố.

Cùng với đó, năm 2026, Thuế TP. Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nộp thuế lớn; thực hiện hiệu quả chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh; tăng cường sự phối hợp giữa Thuế thành phố và các sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác quản lý thuế, cưỡng chế nợ thuế…