Vốn đăng ký kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng đạt hơn 11.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Kinh doanh bất động sản tiếp tục là ngành có quy mô vốn đăng ký lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2025, đạt 11.500 tỷ đồng.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, năm 2025, thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận sự phục hồi rõ nét, mức độ sôi động gia tăng trên hầu hết các phân khúc.

Hoạt động đầu tư, giao dịch và triển khai dự án được khơi thông nhờ sự cải thiện của môi trường pháp lý, sự phục hồi của du lịch, cùng việc công bố và triển khai nhiều quy hoạch, dự án hạ tầng trọng điểm.

Khu vực trung tâm và vùng giáp ranh trở thành là điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thị trường bất động sản Đà Nẵng diễn ra sôi động trong năm 2025.

Trong năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 5.973 doanh nghiệp, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 38.493 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù chỉ có 163 doanh nghiệp thành lập mới nhưng kinh doanh bất động sản là ngành có quy mô vốn đăng ký lớn nhất, đạt 11.500 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025 đạt hơn 61.230 tỷ đồng, thì thu từ nhà đất chiếm 14,1% tổng thu, đạt 8.609 tỷ đồng. Trong đó, khoản thu từ nhà và đất tăng mạnh nhất, nhờ thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi tích cực.

Nhiều dự án bất động sản, quy mô lớn được nhà đầu tư triển khai xây dựng như khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân; khu đô thị thương mại dịch vụ, thể thao cao cấp New Town; tổ hợp căn hộ, khách sạn Nobu Residences Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn có The Nam Khang Resort Residences; khu căn hộ cao cấp Grand Marina Đà Nẵng; tòa nhà thương mại dịch vụ Cosmo Royal…