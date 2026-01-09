Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động

(TBTCO) - Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước triển khai thực chất và sinh động một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Cơ hội đột phá của Đà Nẵng

Chiều 9/1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam dự và chỉ đạo tại Lễ khai trương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Với TP. Đà Nẵng, đây là cơ hội để phát triển đột phá và bền vững thời gian tới. Chính vì vậy, dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc. Bên cạnh đó, tiến hành triển khai kế hoạch tuyển chọn hợp đồng lao động theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nhanh chóng thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đã nhanh chóng rà soát, chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục liên quan để trao chứng nhận thành viên cho các tổ chức, định chế tài chính đầu tiên. Bên cạnh đó, ban hành quyết định hướng dẫn tạm thời để hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình đăng ký, công nhận thành viên và cấp phép hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Cơ quan điều hành đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 ngân hàng, 5 doanh nghiệp, tập đoàn.

“Đây là những bước đi ban đầu, nhưng có ý nghĩa đặt nền móng cho sự vận hành ổn định và minh bạch của Trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới” - ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, thành phố kiên định mục tiêu vận hành Trung tâm tài chính quốc tế theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống, đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép; xây dựng bộ máy điều hành tinh gọn, chuyên nghiệp, liêm chính, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý.

Đà Nẵng sẽ lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ; tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa - một đầu mối; rút ngắn thời gian xử lý thủ tục; giảm chi phí tuân thủ; nâng cao mức độ hài lòng của các thành viên tham gia. Đồng thời, sẽ phát huy hiệu quả các biên bản ghi nhớ hợp tác mà thành phố đã ký kết liên quan đến hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, nhất là các tổ chức, định chế tài chính hàng đầu.

“TP. Đà Nẵng cam kết hành động quyết liệt, trách nhiệm, sẽ cụ thể hóa bằng kết quả vận hành thực chất, lấy thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và mức độ hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả, góp phần đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng vận hành ổn định, hiệu quả và từng bước khẳng định uy tín” - ông Hồ Kỳ Minh phát biểu.

Quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia. TP. Đà Nẵng cần nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương của Trung ương để Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề được Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện, nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tham quan Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng.

“Chúng ta quyết tâm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đơn thuần xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà đây chính là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị của thế giới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, xem đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử góp phần tạo ra một hành lang pháp lý vượt trội, để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn chất lượng cao” - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, Đà Nẵng nắm vai trò đặc biệt, với nhiều tiềm năng và lợi thế. Tuy nhiên, tiềm năng hay lợi thế mới chỉ là điều kiện cần, muốn biến tiềm năng thành sức mạnh, thành của cải vật chất, thì cần tư duy hoàn toàn mới và những hành động quyết liệt.

Bên cạnh đó, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước, mà là sự nghiệp của hệ thống chính trị, đặc biệt là cộng đồng nhà đầu tư. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề mới, rất khó, chưa có tiền lệ đối với Việt Nam và chúng ta cũng rất ít kinh nghiệm, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm tài chính đã hình thành lâu đời trong khu vực.

“Vì vậy, tư duy quản lý không được cứng nhắc. Chúng ta phải thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi để khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn, hơn hướng tới mục tiêu tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, thu hút bằng được các định chế tài chính hàng đầu và các nguồn vốn tài chính quốc tế cao cấp. Phải coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng trong hoạch định chính sách” - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình yêu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xử lý các vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, kiên quyết không để cho tư duy cũ, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển của một mô hình mới.

Đối với Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị phải tập trung, phối hợp chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh để hoàn thiện quy chế hoạt động chung đảm bảo 2 điểm đến hỗ trợ cho nhau. Đồng thời, khẩn trương phát triển hạ tầng cứng và mềm cho Trung tâm tài chính quốc tế; kiện toàn bộ máy cơ quan điều hành tại Đà Nẵng hướng tới tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, tư duy đủ sức vận hành Trung tâm tài chính tiệm cận với trình độ của toàn cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình khẳng định, Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư; mong muốn nhà đầu tư hãy tham gia lâu dài, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nói chung và cho Đà Nẵng nói riêng.