Sức hút của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

(TBTCO) - Được thiết kế để triển khai các sản phẩm tài chính mới, tiên phong và gắn liền với Khu Thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đang tạo sức hút lớn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Điểm đến tài chính quốc tế

Đầu năm 2026, tin vui đã “xông đất” TP. Đà Nẵng, khi Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, mở ra không gian phát triển mới và thu hút dòng vốn quốc tế đến thủ phủ của miền Trung.

Chủ tịch Tập đoàn Makara Capital - ông Ali Ijaz Ahmad đánh giá, việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy cải cách mạnh mẽ của Việt Nam, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tái cấu trúc chuỗi giá trị và cạnh tranh quốc gia ngày càng sâu rộng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đồng chí lãnh đạo trao Giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cho các doanh nghiệp.

Chuyên gia tài chính Ali Ijaz Ahmad tin rằng, với những lợi thế riêng có, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng sẽ trở thành một điểm đến tài chính quốc tế. Vì lý do đó, Makara Capital đã tham gia xây dựng chính sách và pháp lý cho mô hình Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Không chỉ vậy, Tập đoàn cũng cam kết đầu tư chiến lược lâu dài tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái nghiên cứu công nghệ.

Ông Ali Ijaz Ahmad cho biết, Makara Capital đang thảo luận với một trường đại học hàng đầu thế giới để xúc tiến thành lập trung tâm phát triển quốc tế với các lĩnh vực nghiên cứu đa ngành tại Đà Nẵng. Dự án kỳ vọng sẽ hình thành cơ sở nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia tài năng trong khu vực và tạo nền tảng tri thức phục vụ hoạch định chính sách, phát triển công nghệ.

12 "ông lớn" nhận giấy chứng nhận thành viên đầu tiên Trong số 12 doanh nghiệp được trao Giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm tài chính quốc tế TP. Đà Nẵng, có những doanh nghiệp, định chế tài chính lớn như Công ty Makara Capital Vietnam Holding; Công ty Bybit Technology Vietnam; Công ty 9Pay; Công ty Da Nang Fintech Lab; Công ty Siglaw IFC; Công ty DTCPay Việt Nam; Công ty Apex Vietnam IFC Services; Công ty Valverde Investment Partners…

Khẳng định việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế là bước tiến ấn tượng của Việt Nam, nhưng ông Ali Ijaz Ahmad cũng cho rằng, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, làm thế nào để vận hành Trung tâm tài chính theo đúng chuẩn mực quốc tế, tạo dựng niềm tin cho các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư toàn cầu... Điều này đòi hỏi khung khổ pháp lý hiện đại, minh bạch và đáng tin cậy, dựa trên cơ chế áp dụng theo luật quốc tế. Đồng thời, cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm đội ngũ quản lý cấp cao và lực lượng nhân tài trẻ; hạ tầng công nghệ hiệu quả, linh hoạt…

“Đây là hành trình dài hạn, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng và phối hợp chặt chẽ giữa khối nhà nước và tư nhân. Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế là khởi đầu của một hành trình mới - hành trình mà Đà Nẵng sẽ vươn mình trở thành điểm đến tài chính, đổi mới sáng tạo, tri thức của khu vực, trở thành biểu tượng của một Việt Nam hội nhập năng động, bứt phá mạnh mẽ” - ông Ali Ijaz Ahmad tin tưởng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Tập đoàn Sovico, một trong những định chế tài chính nhận thư chấp thuận quan tâm của Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng khẳng định, Việt Nam thể hiện rõ quyết tâm đổi mới với Trung tâm tài chính quốc tế. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, Trung tâm tài chính quốc tế gửi đi một thông điệp rõ ràng, Việt Nam không chỉ thu hút dòng vốn, mà đang chủ động xây dựng một không gian tài chính minh bạch, hiện đại, vận hành theo chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển dài hạn bền vững.

“Tôi cho rằng, yếu tố cốt lõi của một Trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà nằm ở niềm tin. Niềm tin vào thể chế pháp lý ổn định và có dự báo. Niềm tin vào hạ tầng tài chính, công nghệ hiện đại, niềm tin vào con người, vào văn hóa kinh doanh minh bạch và liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế. Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam, tham gia triển khai các mô hình tài chính, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh...” - bà Thảo chia sẻ.

Bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Ngay khi đi vào hoạt động, TP. Đà Nẵng đã trao Giấy chứng nhận thành viên chính thức cho 12 doanh nghiệp, định chế tài chính lớn; đồng thời cấp Giấy chấp thuận quan tâm Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng cho các tổ chức, doanh nghiệp. Điều này cho thấy sức hút mà mô hình Trung tâm tài chính quốc tế mang lại cho Đà Nẵng.

Với môi trường thử nghiệm sandbox cho các mô hình, sản phẩm tài chính mới; tiên phong trong tài sản số, thanh toán số và các sàn giao dịch chuyên biệt, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư phát triển hạ tầng; fintech và đổi mới sáng tạo, tài chính xanh; thị trường hàng hóa, hàng hóa phái sinh và tài chính thương mại quốc tế; quỹ đầu tư và dịch vụ quản lý tài sản… Nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được hưởng những cơ chế ưu đãi vượt trội như ưu đãi thuế cạnh tranh; nới lỏng quy định ngoại hối và dòng vốn; cơ chế sandbox cho các sản phẩm và mô hình tài chính mới…

Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế gắn liền với Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ tạo ra một hệ sinh thái liền mạch từ thương mại, logistics, sản xuất đến tài chính; cho phép các dòng vốn không chỉ luân chuyển tài chính, mà trực tiếp phục vụ hoạt động kinh tế, xuất nhập khẩu và đầu tư đổi mới sáng tạo… Đây là một lợi thế lớn để hút nguồn vốn đầu tư quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam quyết tâm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị của thế giới.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đi vào vận hành đánh dấu bước triển khai cụ thể, thực chất và sinh động một quyết sách lớn mang tầm chiến lược quốc gia. Tuy nhiên, tiềm năng hay lợi thế chỉ là điều kiện cần, muốn biến tiềm năng thành sức mạnh, của cải vật chất, thì cần tư duy hoàn toàn mới và hành động quyết liệt. Vì vậy, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước, mà là sự nghiệp của hệ thống chính trị, đặc biệt là cộng đồng nhà đầu tư.

“Chúng ta phải thường xuyên rà soát, cập nhật, sửa đổi để khuôn khổ pháp lý hoàn thiện, hấp dẫn hơn, tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, thu hút bằng được các định chế tài chính hàng đầu và các nguồn vốn tài chính quốc tế cao cấp. Phải coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng trong hoạch định chính sách. Sự đóng góp của nhà đầu tư chính là chìa khóa hoàn thiện môi trường đầu tư để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam hấp dẫn, thông thoáng và đạt trình độ quốc tế. Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư” - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.