(TBTCO) - Với nhiều kết quả tích cực, nổi bật đạt được trong năm 2025, ngành Công thương sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.

Sáng ngày 29/1, Bộ Công thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 và gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Sản xuất công nghiệp và thương mại tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế

Tại cuộc họp, báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2025, bà Mai Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Công thương) cho biết, năm 2025 Việt Nam vừa nỗ lực tăng trưởng kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện Bộ Công thương báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2025.

Tăng trưởng kinh tế trong năm 2025 quý sau tốt hơn quý trước trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP): Quý I tăng 7,0%; quý II tăng 8,16%; quý III tăng 8,25% và quý IV tăng 8,46%; tính chung cả năm tăng 8,02% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm qua, Bộ Công thương luôn chủ động, linh hoạt, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ để chỉ đạo, điều hành theo diễn biến toàn cầu, thực thi các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ để thúc đẩy sản xuất, tăng cường lưu thông hàng hóa và ổn định thị trường.

Bà Mai Thu Hiền cũng cho biết, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực trong năm qua. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 9,2% so với cùng kỳ (năm 2024 tăng 8,2%). Động lực tăng trưởng xuất phát từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động đầu tư công và xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện... tiếp tục giữ đà tăng trưởng 2 con số.

Cùng với hoạt động sản xuất công nghiệp, bức tranh thương mại của Việt Nam năm 2025 cũng ghi nhận nhiều điểm sáng. Thặng dư thương mại xuất siêu 20,1 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 4,2% so với tổng kim ngạch xuất khẩu góp phần tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện cán cân thanh toán và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đồng thời, tiếp tục khẳng định vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Số liệu từ Bộ Công thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 475,1 tỷ USD, tăng 17,0% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt trên 455 tỷ USD, tăng 19,4% so cùng kỳ...

Ngay từ tháng đầu năm, khẩn trương tổ chức sản xuất hợp lý

Định hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026, lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính nhấn mạnh, năm 2026, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, đặc biệt là chương trình phục hồi phát triển kinh tế, các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị ban hành, ngay từ tháng đầu, Bộ Công thương quán triệt tới các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp ngành Công thương tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ chính.

Trước tiên, nghiêm túc, khẩn trương tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả; rà soát tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ để giảm lượng hàng tồn kho một số sản phẩm;

Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án đã được rà soát, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm vừa được khởi công mới và các dự án tăng cường năng lực sản xuất hàng xuất khẩu.

Cán cân thương mại năm 2025. Biểu đồ: Bộ Công thương

Cùng với đó, Bộ Công thương tăng cường xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu; tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do; tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; chủ động xây dựng chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng mức độ hiện diện của doanh nghiệp trong các nền kinh tế mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc đấu tranh, ứng phó với các hạn chế, rào cản thương mại từ các nước đối tác đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; tích cực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm tại thị trường nội địa; hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm cho người dân...

Đặc biệt ngành đang tập trung kiềm chế lạm phát dịp Tết Nguyên đán; theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu để chủ động và linh hoạt điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường, bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ; cung ứng đủ điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, ưu tiên phát triển và chuyển giao ứng dụng công nghệ mới; tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả Đề án khung pháp lý về phát triển sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, mô hình quản trị thông minh.../.