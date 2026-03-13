TP. Hồ Chí Minh tìm “công thức” tăng trưởng hai con số từ động lực mới

(TBTCO) - Tại hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP. Hồ Chí Minh”, diễn ra ngày 13/3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế đơn thuần, mà là một yêu cầu phát triển mang tính chiến lược trong giai đoạn mới.

Yêu cầu chiến lược của đầu tàu kinh tế

Trước bối cảnh kinh tế thế giới đang thay đổi nhanh chóng, với nhiều yếu tố bất định như xung đột địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát và sự gián đoạn chuỗi cung ứng. Những biến động này đang tạo ra một môi trường cạnh tranh mới giữa các nền kinh tế.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số được xác định không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà còn là một yêu cầu mang tính chiến lược đối với sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho rằng, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP. Hồ Chí Minh cần tiên phong trong việc tạo ra các cực tăng trưởng mới, đổi mới mô hình phát triển và đóng góp mạnh mẽ hơn vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đây cũng là khát vọng phát triển của thành phố trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao chất lượng tăng trưởng và từng bước vượt qua “bẫy thu nhập trung bình”.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo thành phố, môi trường kinh tế quốc tế hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức lớn. Biến động địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát toàn cầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải và thương mại, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Vấn đề năng lượng trở thành một yếu tố then chốt của chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Ảnh minh hoạ.

“Trong bối cảnh đó, bảo đảm an ninh năng lượng không còn là một vấn đề kỹ thuật của ngành năng lượng, mà đã trở thành một vấn đề chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì trước hết phải có một hệ thống năng lượng ổn định, an toàn và có khả năng thích ứng trước các cú sốc toàn cầu” - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nói.

Kết hợp động lực truyền thống và động lực mới

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn, TP.Hồ Chí Minh xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển, chuyển từ tăng trưởng dựa vào nguồn lực truyền thống sang tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, thực tiễn phát triển của các đô thị lớn trên thế giới cho thấy nguồn lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới không phải là vốn hay tài nguyên, mà là tri thức, công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo. Do đó, Thành phố cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, các ngành công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn”.

TP.Hồ Chí Minh xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh minh hoạ.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát huy đồng bộ ba nhóm động lực tăng trưởng.

Thứ nhất là các động lực truyền thống gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Trong đó, đầu tư xã hội được xem là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Theo tính toán, để đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026–2030, thành phố cần tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 8,5–9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 318–363 tỷ USD, chiếm khoảng 35–40% GRDP.

Thứ hai là các động lực tăng trưởng mới, bao gồm kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. TP.Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu hình thành khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế để thu hút dòng vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo dự báo, riêng trung tâm tài chính quốc tế có thể thu hút khoảng 50 tỷ USD chỉ trong ba năm đầu hoạt động.

Thứ ba là các động lực nền tảng như hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện chất lượng sống đô thị. Đây được xem là yếu tố củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Song song với việc phát huy các động lực phát triển, TP.Hồ Chí Minh cũng xác định cần xây dựng hệ thống bảo đảm an ninh phát triển toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh rằng tăng trưởng nhanh phải đi kèm với khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho sản xuất và đời sống, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng: “Lịch sử phát triển của Thành phố cho thấy rằng mỗi khi đối diện với khó khăn, Thành phố lại càng khơi dậy mạnh mẽ hơn tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, TP.Hồ Chí Minh hoàn toàn có đủ điều kiện và năng lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”./.