Quảng Ngãi tái cấu trúc quy hoạch, mở không gian phát triển mới

(TBTCO) - Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, hình thành các cực tăng trưởng và động lực mới cho kinh tế - xã hội.

Quy hoạch để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế

Quảng Ngãi có tổng diện tích tự nhiên hơn 14,8 nghìn km2, trong đó diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 1,065 triệu ha. Quảng Ngãi có phạm vi ranh giới tiếp giáp với TP. Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai và 2 quốc gia là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Campuchia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, gắn kết vùng, phát triển nhanh và bền vững.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh cần có giải pháp kết nối “trái tim” lọc dầu Dung Quất với các cực tăng trưởng, vừa khai thác lợi thế, nâng tầm công nghiệp Quảng Ngãi.

Thời gian qua, các bộ, ngành trung ương đã góp ý vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Tiếp thu ý kiến đóng góp, Quảng Ngãi đã rà soát văn bản quy định của pháp luật liên quan đến các lĩnh vực đời sống xã hội như giáo dục, tôn giáo, văn hóa, dân tộc...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng khẳng định, quan điểm lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là: “Một trái tim xanh, 2 khu kinh tế động lực, 3 tam giác du lịch, 4 chỉ dẫn toàn cầu, 5 hành lang kinh tế, 6 không gian phát triển”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển mới, tạo cơ sở pháp lý và định hướng cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Trở thành tọa độ phát triển

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế Thủ tướng Chính phủ cho rằng, để nâng tầm quy hoạch, Quảng Ngãi cần bổ sung thêm các điểm mới, đột phá, khác thường, sáng tạo vào hồ sơ. Điều kiện phát triển của tỉnh Quảng Ngãi hiện đã thay đổi rất lớn, do đó, quy hoạch tỉnh phải thay đổi cấu trúc và tầm nhìn, chiến lược hành động; làm rõ điểm đột phá, khác thường gắn với đưa ra giải pháp khả thi.

Quảng Ngãi cần quyết tâm xây dựng Quảng Ngãi trở thành tọa độ phát triển của quốc gia, với Khu kinh tế Dung Quất là tọa độ phát triển công nghiệp; Măng Đen, Lý Sơn là tọa độ phát triển du lịch. Quảng Ngãi lựa cho kịch bản tăng trưởng 10% trong 5 năm tới là đúng đắn, thể hiện rõ tư duy về phát triển nhanh và bền vững.

Trong khi đó, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, tỉnh và tư vấn cần bổ sung vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giải pháp kết nối “trái tim” lọc dầu Dung Quất với các cực tăng trưởng, vừa khai thác lợi thế, vừa nâng tầm công nghiệp Quảng Ngãi trong bản đồ công nghiệp quốc gia, khu vực và thế giới. Đây chính là điểm nhấn tạo động lực lớn nhất cho kinh tế Quảng Ngãi vươn tầm mạnh mẽ. Đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa Khu kinh tế Dung Quất với Chu Lai và Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Quảng Ngãi hiện nay đã và sẽ có các tuyến đường nằm trên trục giao thông trọng điểm quốc gia, gồm đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Vì thế, phải đưa vào giải pháp kết nối giao thông, khai thác lợi phục vụ phát triển, nhất là khai thác cảng biển nước sâu Dung Quất. Ngoài quy hoạch sân bay Măng Đen, Lý Sơn, Quảng Ngãi cần nghiên cứu bổ sung sân bay ở khu vực Bờ Y phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Tài chính) Lê Văn Thụy cho hay, việc chia vùng động lực phát triển cần tính toán lại đảm bảo khoa học, hiện đại, phù hợp chiến lược quốc gia. Tỉnh cần chú trọng thêm giải pháp nâng cao chất lượng đô thị, đặc biệt là đô thị khu vực phía tây, đô thị trong Khu kinh tế Dung Quất; xây dựng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Quảng Ngãi cần nghiên cứu các quy định hiện hành, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của ngành về chiến lược phát triển. Mục đích là tránh việc Quy hoạch tỉnh không phù hợp với tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất một số nội dung đối với hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính và đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, toàn diện các ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến phản biện của các chuyên gia và kết luận của Hội đồng thẩm định; tiếp tục kiểm tra, rà soát và giải trình, làm rõ một số nội dung trọng tâm, trọng điểm nhằm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch./.