Thuế Quảng Ngãi thu ngân sách năm 2025 đạt 22.340 tỷ đồng

(TBTCO) - Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ở Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn, song Thuế Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhờ vậy thu ngây sách nội địa đạt 22.340 tỷ đồng.

Thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao

Năm 2025, Thuế Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Công tác tuyên truyền, đối thoại, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường; đồng thời chú trọng quản lý nợ, thu hồi nợ thuế, góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và bền vững.

Nguồn thu ngân sách từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2025 đạt gần 9.636 tỷ đồng.

Nhờ đó, tổng thu nội địa năm 2025 đạt 22.340 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán Trung ương giao, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024; có 12/17 khoản thu, sắc thuế đạt và vượt dự toán, góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt gần 35.400 tỷ đồng.

Năm 2026, dự toán Trung ương giao cho tỉnh Quảng Ngãi là 22.824 tỷ đồng, bằng 102,2% thực hiện năm 2025; HĐND tỉnh giao 23.052 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng khoản thu tiền sử dụng đất so với dự toán Trung ương giao.

Lãnh đạo Thuế Quảng Ngãi cho hay, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao; rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, sắc thuế nhất là các nguồn thu còn dư địa để tổ chức thu đúng, thu đủ; tiếp tục triển khai toàn diện, có hiệu quả các giải pháp quản lý thu, chống thất thu trong một số lĩnh vực; quyết liệt đấu tranh với các hành vi gian lận trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế…

Ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực quản lý thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế; tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử, hộ và cá nhân kinh doanh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Thuế Quảng Ngãi cho hay, ngay từ cuối năm 2025 đơn vị tổ chức điều hành thu ngân sách nhà nước, thực hiện phân giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 cho các đơn vị quản lý thu. Từ đó, các Phòng, các Thuế cơ sở tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế.

Lãnh đạo Thuế Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, công tác thu ngân sách gắn chặt với công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế cũng như các lĩnh vực khác của doanh nghiệp. Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh đồng thời kiến nghị UBND tỉnh đẩy mạnh các biện pháp phát triển sản xuất – kinh doanh, khơi thông thị trường bất động sản, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh thông qua việc áp dụng thống nhất quy trình quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, công tác kiểm tra chống thất thu, công tác phối hợp liên ngành để kiểm soát dòng tiền và xử lý vi phạm.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, năm 2026 là năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo đà cho tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu tăng thu so với dự toán Trung ương giao. Chủ động phân tích, dự báo sát tình hình thu ngân sách; quản lý chặt chẽ, toàn diện các khoản thu, sắc thuế; khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa.

Ngoài ra, cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế của Trung ương; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận, thụ hưởng chính sách thuận lợi, đúng quy định; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần phát triển kinh tế và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.