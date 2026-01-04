Quảng Ngãi bố trí gần 301 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ngãi bố trí gần 301 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Để nguồn vốn phát huy giá trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các đơn vị quản lý, sử dụng có hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Gần 301 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã ký quyết định bố trí kinh phí cho các xã, phường và cấp, ngành của tỉnh để khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó UBND tỉnh Quảng Ngãi bố trí gần 301 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai gây ra.

Cụ thể, bố trí 120 tỷ đồng cho UBND các xã, phường, đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Môi Trường, Sở Xây dựng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Nguồn kinh phí bố trí từ nguồn kinh phí tại các Quyết định số 2451/QĐ-TTg, ngày 7/11/2025 và số 2485/QĐ-TTg, ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số này, đối với cấp xã được bố trí nhiều nhất là Sơn Tây 14 tỷ đồng; Sơn Tây Hạ là 4,9 tỷ đồng…và ít nhất là xã Ba Động 200 triệu đồng. Đối với đơn vị cấp tỉnh, nhiều nhất là Sở Xây dựng 7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi 4,5 tỷ đồng và ít nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường 1 tỷ đồng.

Bố trí 110 tỷ đồng cho UBND các xã, Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Cụ thể, đối với cấp xã nhiều nhất là Đăk Pék 19 tỷ đồng và ít nhất là 2 xã Đăk Hà, Thanh Bồng với 9 tỷ đồng/xã, đối với đơn vị cấp tỉnh, nhiều nhất là Sở Xây dựng 29 tỷ đồng và ít nhất là BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, với 14 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn tăng thu của ngân sách cấp tỉnh, so với dự toán HĐND tỉnh giao và tiết kiệm chi năm 2024.

Ngoài ra, UBND tỉnh bố trí 70,700 tỷ đồng cho UBND xã Tây Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh và BCH Quân sự tỉnh.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách tỉnh (tại Quyết định số 08/QĐ-UBND, ngày 18/2025 của UBND tỉnh) là 69,7 tỷ đồng và nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND TP.Đà Nẵng là 1 tỷ đồng.

Trong số này, cấp xã duy nhất được cấp là Tây Trà, với 19 tỷ đồng; đối với đơn vị của tỉnh, nhiều nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, với 47 tỷ đồng và ít nhất là Ban Chỉ huy tỉnh, với 4,7 tỷ đồng.

Không để thất thoát, tiêu cực khi sử dụng nguồn vốn

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện khắc phục thiệt hại của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo kịp thời, đúng mục tiêu, phát huy hiệu quả.

Đối với Sở Tài chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng nội dung, đúng mục đích và nguồn kinh phí thực hiện...

“Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, đặc khu chủ động rà soát, sử dụng nguồn kinh phí được giao triển khai ngay các nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục thiệt hại về dân sinh, các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; quản lý, sử dụng có hiệu quả, không để thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm và thanh, quyết toán theo quy định”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ.