Cử tri vùng biên giới và đặc khu ở Quảng Ngãi hân hoan tham gia ngày hội bầu cử

(TBTCO) - Hòa chung không khí ngày hội bầu cử của cử tri cả nước, cử tri tại các xã biên giới, đặc khu ở Quảng Ngãi đã có mặt từ sáng sớm tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Sáng 15/3, người dân tại các xã biên giới Bờ Y, Dục Nông, Mô Rai và đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã có mặt từ sớm, xếp hàng để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Ngay từ sáng sớm, tại đặc khu Lý Sơn, gần 18 nghìn cử tri đã có mặt từ sớm để tham dự lễ khai mạc và chờ đợi thời khắc thực hiện quyền bầu cử của mình. Đặc khu Lý Sơn có 8 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 điểm tại đảo Bé và 7 điểm tại đảo Lớn.

Cử tri ở đặc khu Lý Sơn tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri Nguyễn Hữu Thạnh (trú tại đặc khu Lý Sơn) cho hay, mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương. Do đó, trước khi đi bỏ phiếu anh đã tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự có tâm, có tầm, có trách nhiệm, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

“Chúng tôi mong rằng những người trúng cử sẽ thực hiện tốt những lời hứa trước cử tri, quan tâm hơn đến đời sống của người dân, hoàn thiện các hạ tầng góp phần phát triển kinh tế người dân Lý Sơn”, anh Thạnh chia sẻ.

Tương tự, tại khu vực bỏ phiếu số 25 (thôn Đăk Mế, xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) không khí ngày hội diễn ra trang trọng, phấn khởi. Cử tri Y Pế (84 tuổi, trú thôn Đăk Mế, xã biên giới Bờ Y) cho biết, bà kỳ vọng thông qua đợt bầu cử lần này, người dân sẽ lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, gần dân, hiểu dân để đại diện cho nhân dân; quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân vùng biên giới Bờ Y, để bà con sớm thoát khỏi đói nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

Xã Bờ Y có hơn 22,4 nghìn cử tri, được bố trí tại 32 khu vực bỏ phiếu; trong đó 29 điểm đặt tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và 3 điểm tại trụ sở các đơn vị lực lượng vũ trang.

Tương tự tại xã biên giới Dục Nông có 6 đơn vị bầu cử với 23 khu vực bỏ phiếu, trong đó 22 khu vực đặt tại các khu dân cư và 1 khu vực đặt tại Đồn Biên phòng Dục Nông. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã có mặt tại các điểm bầu cử, để xếp hàng, bỏ phiếu, chọn ra những người tài đức quan tâm, giúp đỡ người dân.

Xã Dục Nông có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Giẻ Triêng và Xơ Đăng. Dù phần lớn người dân làm nương rẫy, song hôm nay là ngày Chủ nhật các hộ dân đều trở về nhà để tham gia bỏ phiếu.

Những cử tri có điều kiện đi lại khó khăn, lãnh đạo các xã vùng núi Quảng Ngãi mang thùng phiếu đến từ nhà để mọi người đều được bỏ phiếu.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự và dân chủ. Các thành viên tổ bầu cử thực hiện đầy đủ quy trình hướng dẫn cử tri, từ phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu đến kiểm tra và bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, an toàn và thuận lợi.

Hòa chung không khí náo nức của cả nước, hơn 1,4 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hân hoan tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang dự khai mạc và bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử số 20, phường Cẩm Thành.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, cử tri Quảng Ngãi sẽ bầu chọn 11 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong số 19 ứng cử viên; đồng thời bầu 66 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong tổng số 109 ứng cử viên.

Ở cấp cơ sở, tại 96 xã, phường, đặc khu, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh có 3.279 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cử tri sẽ lựa chọn 1.982 đại biểu để tham gia cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.