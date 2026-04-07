Đầu tư

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Thanh Chung

21:17 | 07/04/2026
(TBTCO) - Tại hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm.
Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia là cơ hội lớn để Quảng Ngãi bứt phá Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ - kiến tạo”, Quảng Ngãi mở lối đón dòng vốn mới Việt Nam sở hữu tiềm năng dài hạn phát triển trung tâm dữ liệu

Bảo đảm an ninh năng lượng

Ngày 7/4, Bộ Công thương, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất được tổ chức vào chiều ngày 7/4.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tiếp tục thực hiện các thông báo của Thủ tướng Chính phủ để hướng tới hình thành một Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng mang tầm quốc gia, có bước đột phá về cơ chế, chính sách cũng như thu hút đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, thời gian tới tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan để từng bước định hình mô hình, cơ chế và lộ trình triển khai theo hướng thuận lợi, khả thi và hiệu quả nhất theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành Petrovietnam cho hay, mục tiêu của hội thảo hôm nay là có thể tổng hợp được các đề xuất đủ mạnh, đủ rõ để trình Chính phủ, nhằm sớm hiện thực hóa Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

“Trung tâm này luôn song hành với sự phát triển của đất nước, nhất là trong bối cảnh mới khi yêu cầu chuyển dịch năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh quốc gia ngày càng cấp thiết. Đồng thời, đây cũng là động lực quan trọng để địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia” - ông Xuyên nói.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng vai trò hạt nhân trong việc hình thành và phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia.

Ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công thương) cho hay, việc hình thành Trung tâm cần được đặt trong tổng thể bài toán an ninh năng lượng quốc gia. Việt Nam là một nền kinh tế phát triển nhanh, việc tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng và nhu cầu xăng dầu đều gia tăng mạnh.

"Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia có bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc nhập khẩu xăng dầu và các sản phẩm chế biến từ dầu khí. Đồng thời, hiện thực hóa cam kết net zero vào năm 2050, phát triển các nguồn năng lượng mới như hydrogen xanh, amoniac xanh" - ông Đặng Hải Anh chia sẻ.

Trong việc hình thành và phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng vai trò hạt nhân, kết nối với các dự án như khí Cá Voi Xanh, hạ tầng LNG, điện gió ngoài khơi, cảng nước sâu và các chuỗi giá trị liên quan.

Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù

Ông Nguyễn Hải Trường - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trung tâm được định hướng phát triển tại KKT Dung Quất trên cơ sở phát huy nền tảng sẵn có của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án công nghiệp, năng lượng hiện hữu; sẽ phát triển theo hướng hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ lọc hóa dầu - hóa chất - năng lượng - logistics.

Ông Nguyễn Hải Trường - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đề xuất các giải pháp và cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là các dự án lọc hóa dầu và năng lượng có quy mô vốn lớn, yêu cầu hạ tầng đồng bộ nhưng chưa có cơ chế đủ mạnh để thu hút và triển khai hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù là hết sức cần thiết.

Tại đây ông Trường đã đề xuất các chính sách đối với đề án này như: hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 30% số thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phát sinh trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất để phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Nhà đầu tư thực hiện các dự án trong Trung tâm được thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư trong các ngành, nghề, lĩnh vực; UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với dự án đầu tư trong Trung tâm...

Ông Trường cũng cho hay, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn triển khai, bảo đảm rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong quá trình áp dụng.

Theo định hướng chỉ đạo, Trung tâm cần được phát triển trên cơ sở một số dự án quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa. Do đó cần phải xúc tiến, làm việc với các nhà đầu tư chiến lược để có kế hoạch đầu tư cụ thể, trong đó vai trò dẫn dắt, kết nối của PVN, BSR là rất quan trọng. Ngoài ra, việc triển khai các chính sách cần gắn với tiến độ đầu tư các hạ tầng khung, hạ tầng dùng chung.

“Việc triển khai Trung tâm là nhiệm vụ liên ngành, mang tầm quốc gia, do đó, trước mắt đề nghị Bộ Công thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trung tâm; đồng thời nghiên cứu mô hình quản lý hoạt động của Trung tâm vừa đảm bảo không phát sinh bộ máy mà vẫn hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả” - ông Trường đề nghị.

Còn theo lãnh đạo BSR, hiện nay một số cơ chế, chính sách còn hạn chế chưa đủ sức thu hút các nhà đầu tư, các dự án thuộc Trung tâm chưa thuộc đối tượng áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt.

Do đó, lãnh đạo BSR đề xuất ban hành danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Trung tâm, đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi nhà đầu tư.

Đồng thời cho phép triển khai thủ tục đầu tư đặc biệt để rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án. BSR cũng kiến nghị xây dựng cơ chế bán điện dư thừa trong nội khu, nới hạn mức tín dụng, cơ chế tín chỉ carbon, quỹ đầu tư mạo hiểm và một quy hoạch tổng thể riêng cho Trung tâm để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn để chủ động dự trữ chiến lược

Xây dựng ngay kho dầu thô tại Nghi Sơn để chủ động dự trữ chiến lược

Tận dụng "thời điểm vàng", Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tận dụng "thời điểm vàng", Quảng Ngãi tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Loạt dự án năng lượng tái tạo ở phía Tây Quảng Ngãi gặp vướng

Loạt dự án năng lượng tái tạo ở phía Tây Quảng Ngãi gặp vướng

Dành cho bạn

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026

(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 486/QĐ-BTC công bố các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.
"Đánh thức" nguồn điện mặt trời mái nhà: Giảm chi phí, tăng tự chủ năng lượng

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa khô ngày càng rõ nét, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xem là “cú hích” mạnh mẽ thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

(TBTCO) - Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến huy động nguồn lực khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên xây dựng khung hạ tầng chiến lược.
Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

(TBTCO) - Đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87% trong quý I/2026 - thuộc nhóm cao nhất nhiều năm, Hà Nội vẫn đối mặt áp lực từ giá xăng dầu và chi phí đầu vào gia tăng. Bước sang quý II, thành phố xác định phải đồng thời bứt tốc đầu tư công, khơi thông mạnh nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo, kinh tế số và dịch vụ.
Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao