Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Tăng trưởng cao nhưng chịu sức ép chi phí

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II của TP. Hà Nội năm 2026 tại cuộc họp báo quý I/2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 6/4, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai quyết liệt các nghị quyết và chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I vẫn tăng 7,87% so với cùng kỳ - mức tăng cao trong nhiều năm gần đây, song chưa đạt kỳ vọng do chịu tác động kép từ chi phí đầu vào và cầu tiêu dùng suy yếu.

Cụ thể, giá xăng dầu tăng mạnh đã tác động rõ rệt đến nền kinh tế. Giá xăng bình quân tháng 3-2026 tăng 28,09% so với tháng trước, dầu diesel tăng 56,62%; so với cùng kỳ tháng 3/2025, giá xăng tăng 21,44% và dầu diesel tăng 58,67%. Biến động này làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ tăng, đồng thời làm giảm sức mua và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, qua đó tạo áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng và làm chậm lại đà tăng trưởng.

Bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo.

Dù chịu nhiều tác động bất lợi, các ngành kinh tế của Hà Nội vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, sản xuất công nghiệp quý I/2026, duy trì ở mức khá, chưa có nhiều điểm sáng do chi phí vận chuyển và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2026 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7% do một số doanh nghiệp đã có đơn hàng ổn định từ cuối năm 2025 và tích trữ nguyên vật liệu đầu vào đủ lớn để sản xuất trong quý I/2026.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, dù sức mua có dấu hiệu chậm lại trong tháng 3 do giá nhiên liệu tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2026, thành phố thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2026 đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước .

Bên cạnh đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý quý I/2026 đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng nguồn vốn địa phương trên cả nước, tăng 47,4% so với quý I/2025, cao nhất cả nước.

Với quyết tâm và tư duy điều hành quyết liệt, việc giải ngân đạt 14,8% dự toán ngay trong quý đầu năm và khối lượng thi công thực địa tại các đại dự án (Vành đai 1, Vành đai 4, cầu Tứ Liên) tăng mạnh cho thấy các điểm nghẽn về mặt bằng đã được tháo gỡ thực chất...

Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 thực hiện 230,6 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% dự toán và bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngân sách địa phương quý I/2026 thực hiện 42,6 nghìn tỷ đồng, đạt 18,1% dự toán và tăng 107,5% so cùng kỳ năm 2025...

Siết kỷ luật giải ngân, giao KPI theo tháng

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II/2026 nhằm duy trì đà tăng trưởng, Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết thêm, thành phố tập trung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo hướng điều chuyển vốn từ các dự án chậm, kém hiệu quả sang các dự án trọng điểm, cấp bách, giải ngân tốt; giao KPI giải ngân theo từng tháng trong quý II cho từng chủ đầu tư, từng xã, phường; báo cáo hằng tuần kết quả thực hiện để kịp thời chấn chỉnh;

Thành phố tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của thành phố; tập trung trọng tâm giải phóng mặt bằng các cầu qua sông Hồng, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các tuyến hướng tâm và các dự án khẩn cấp...

Thành phố chủ động tháo gỡ rủi ro xuất khẩu và chi phí đầu vào. Tổ chức làm việc ngay với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, để xác định rõ nguyên nhân suy giảm đơn hàng, rào cản kỹ thuật, chi phí logistics hay biến động chính sách thương mại; từ đó xây dựng giải pháp phù hợp cho từng nhóm hàng. Đặc biệt, theo dõi hằng tuần tác động của biến động giá xăng dầu đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cập nhật kịp thời giá vật liệu, tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng xây dựng, tránh tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng do sợ rủi ro giá.

Cùng với đó, thành phố kích hoạt động lực dịch vụ - tiêu dùng như: thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ; mở rộng khung giờ hoạt động; cụ thể hóa Chợ chuyển đổi số với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương áp dụng QR Code và có đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số tại các chợ lớn như Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông.

Thành phố chuyển mạnh từ thu hút đầu tư đại trà sang thu hút đầu tư có chọn lọc, có địa chỉ, có nhà đầu tư cụ thể. Hoàn thành danh sách 20 - 30 nhà đầu tư chiến lược cần tiếp cận trực tiếp cho Hòa Lạc và các khu công nghiệp mới; chuẩn bị hồ sơ chào mời cá nhân hóa cho từng tập đoàn; đồng thời đẩy nhanh quỹ đất sạch, hạ tầng và thủ tục cho các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, R&D...

Khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân

Cùng với các nhiệm vụ trên, thành phố cũng tập trung vào 5 định hướng lớn trong thời gian tới. Thứ nhất, tập trung giải ngân các công trình lan tỏa cao (cầu sông Hồng, vành đai, hướng tâm, chống ngập, logistics, kết nối vùng) để mở không gian phát triển, tạo đầu tư ngoài ngân sách và việc làm, tăng năng suất đô thị.

Thứ hai, khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân. Thành phố sẽ tập trung rà soát 420 dự án ngoài ngân sách và 342 dự án đầu tư công chậm triển khai; tháo gỡ dứt điểm hoặc thu hồi; đẩy nhanh triển khai các đại dự án, trọng tâm là Khu đô thị Olympic, Trục cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị đa mục tiêu.

Thứ ba, tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội xác định chủ đề năm là phát triển kinh tế số, đặt mục tiêu ít nhất 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình và trên 95% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ ngay từ đầu năm 2026.

Thứ tư, khai thác văn hóa, du lịch, kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, hội nghị, sản phẩm văn hóa số để chuyển từ tăng trưởng thời vụ sang tăng trưởng thường xuyên.

Thứ năm, khai thác tài sản công, đất đai, quỹ nhà, phí lệ phí; xử lý các cơ sở dôi dư, tổng kiểm kê tài sản công, đẩy nhanh đấu giá quỹ đất để chống lãng phí và tạo dư địa đầu tư. Xác định chống lãng phí cũng là một giải pháp tăng trưởng; xử lý nghiêm tình trạng tài sản công sử dụng kém hiệu quả.

"Quý I/2026 đã tạo nền tảng quan trọng. Để đạt tăng trưởng hai con số, Hà Nội phải làm đồng thời ba việc trong quý II là: Bứt tốc đầu tư công và giải phóng mặt bằng; khơi thông mạnh nguồn lực xã hội, tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao; tạo động lực mới từ khoa học công nghệ, kinh tế số, văn hóa, du lịch và nhân lực chất lượng cao. Thành phố cam kết tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra" - bà Đỗ Thu Hằng nhấn mạnh.