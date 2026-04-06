Đầu tư

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Khánh Linh

20:27 | 06/04/2026
(TBTCO) - Đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87% trong quý I/2026 - thuộc nhóm cao nhất nhiều năm, Hà Nội vẫn đối mặt áp lực từ giá xăng dầu và chi phí đầu vào gia tăng. Bước sang quý II, thành phố xác định phải đồng thời bứt tốc đầu tư công, khơi thông mạnh nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo, kinh tế số và dịch vụ.
aa

Tăng trưởng cao nhưng chịu sức ép chi phí

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II của TP. Hà Nội năm 2026 tại cuộc họp báo quý I/2026 do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 6/4, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã triển khai quyết liệt các nghị quyết và chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I vẫn tăng 7,87% so với cùng kỳ - mức tăng cao trong nhiều năm gần đây, song chưa đạt kỳ vọng do chịu tác động kép từ chi phí đầu vào và cầu tiêu dùng suy yếu.

Cụ thể, giá xăng dầu tăng mạnh đã tác động rõ rệt đến nền kinh tế. Giá xăng bình quân tháng 3-2026 tăng 28,09% so với tháng trước, dầu diesel tăng 56,62%; so với cùng kỳ tháng 3/2025, giá xăng tăng 21,44% và dầu diesel tăng 58,67%. Biến động này làm gia tăng chi phí vận tải, sản xuất, kéo theo mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ tăng, đồng thời làm giảm sức mua và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, qua đó tạo áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng và làm chậm lại đà tăng trưởng.

Bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo.

Dù chịu nhiều tác động bất lợi, các ngành kinh tế của Hà Nội vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, sản xuất công nghiệp quý I/2026, duy trì ở mức khá, chưa có nhiều điểm sáng do chi phí vận chuyển và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2026 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7% do một số doanh nghiệp đã có đơn hàng ổn định từ cuối năm 2025 và tích trữ nguyên vật liệu đầu vào đủ lớn để sản xuất trong quý I/2026.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, dù sức mua có dấu hiệu chậm lại trong tháng 3 do giá nhiên liệu tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2026, thành phố thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, tăng cường kết nối cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2026 đạt 252,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước .

Bên cạnh đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý quý I/2026 đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng nguồn vốn địa phương trên cả nước, tăng 47,4% so với quý I/2025, cao nhất cả nước.

Với quyết tâm và tư duy điều hành quyết liệt, việc giải ngân đạt 14,8% dự toán ngay trong quý đầu năm và khối lượng thi công thực địa tại các đại dự án (Vành đai 1, Vành đai 4, cầu Tứ Liên) tăng mạnh cho thấy các điểm nghẽn về mặt bằng đã được tháo gỡ thực chất...

Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 thực hiện 230,6 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% dự toán và bằng 98,1% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngân sách địa phương quý I/2026 thực hiện 42,6 nghìn tỷ đồng, đạt 18,1% dự toán và tăng 107,5% so cùng kỳ năm 2025...

Siết kỷ luật giải ngân, giao KPI theo tháng

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II/2026 nhằm duy trì đà tăng trưởng, Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết thêm, thành phố tập trung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo hướng điều chuyển vốn từ các dự án chậm, kém hiệu quả sang các dự án trọng điểm, cấp bách, giải ngân tốt; giao KPI giải ngân theo từng tháng trong quý II cho từng chủ đầu tư, từng xã, phường; báo cáo hằng tuần kết quả thực hiện để kịp thời chấn chỉnh;

Thành phố tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và Tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng của thành phố; tập trung trọng tâm giải phóng mặt bằng các cầu qua sông Hồng, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, các tuyến hướng tâm và các dự án khẩn cấp...

Thành phố chủ động tháo gỡ rủi ro xuất khẩu và chi phí đầu vào. Tổ chức làm việc ngay với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, để xác định rõ nguyên nhân suy giảm đơn hàng, rào cản kỹ thuật, chi phí logistics hay biến động chính sách thương mại; từ đó xây dựng giải pháp phù hợp cho từng nhóm hàng. Đặc biệt, theo dõi hằng tuần tác động của biến động giá xăng dầu đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cập nhật kịp thời giá vật liệu, tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng xây dựng, tránh tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng do sợ rủi ro giá.

Cùng với đó, thành phố kích hoạt động lực dịch vụ - tiêu dùng như: thí điểm kinh tế đêm có kiểm soát tại Hoàn Kiếm, Tây Hồ; mở rộng khung giờ hoạt động; cụ thể hóa Chợ chuyển đổi số với mục tiêu ít nhất 1.000 tiểu thương áp dụng QR Code và có đơn hàng đầu tiên trên nền tảng số tại các chợ lớn như Đồng Xuân, Long Biên, Hà Đông.

Thành phố chuyển mạnh từ thu hút đầu tư đại trà sang thu hút đầu tư có chọn lọc, có địa chỉ, có nhà đầu tư cụ thể. Hoàn thành danh sách 20 - 30 nhà đầu tư chiến lược cần tiếp cận trực tiếp cho Hòa Lạc và các khu công nghiệp mới; chuẩn bị hồ sơ chào mời cá nhân hóa cho từng tập đoàn; đồng thời đẩy nhanh quỹ đất sạch, hạ tầng và thủ tục cho các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, R&D...

Hà Nội nỗ lực phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Ảnh TL

Khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân

Cùng với các nhiệm vụ trên, thành phố cũng tập trung vào 5 định hướng lớn trong thời gian tới. Thứ nhất, tập trung giải ngân các công trình lan tỏa cao (cầu sông Hồng, vành đai, hướng tâm, chống ngập, logistics, kết nối vùng) để mở không gian phát triển, tạo đầu tư ngoài ngân sách và việc làm, tăng năng suất đô thị.

Thứ hai, khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân. Thành phố sẽ tập trung rà soát 420 dự án ngoài ngân sách và 342 dự án đầu tư công chậm triển khai; tháo gỡ dứt điểm hoặc thu hồi; đẩy nhanh triển khai các đại dự án, trọng tâm là Khu đô thị Olympic, Trục cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị đa mục tiêu.

Thứ ba, tạo bước đột phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội xác định chủ đề năm là phát triển kinh tế số, đặt mục tiêu ít nhất 80% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến toàn trình và trên 95% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến; bố trí hơn 9.090 tỷ đồng cho khoa học - công nghệ ngay từ đầu năm 2026.

Thứ tư, khai thác văn hóa, du lịch, kinh tế đêm, du lịch trải nghiệm, hội nghị, sản phẩm văn hóa số để chuyển từ tăng trưởng thời vụ sang tăng trưởng thường xuyên.

Thứ năm, khai thác tài sản công, đất đai, quỹ nhà, phí lệ phí; xử lý các cơ sở dôi dư, tổng kiểm kê tài sản công, đẩy nhanh đấu giá quỹ đất để chống lãng phí và tạo dư địa đầu tư. Xác định chống lãng phí cũng là một giải pháp tăng trưởng; xử lý nghiêm tình trạng tài sản công sử dụng kém hiệu quả.

"Quý I/2026 đã tạo nền tảng quan trọng. Để đạt tăng trưởng hai con số, Hà Nội phải làm đồng thời ba việc trong quý II là: Bứt tốc đầu tư công và giải phóng mặt bằng; khơi thông mạnh nguồn lực xã hội, tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao; tạo động lực mới từ khoa học công nghệ, kinh tế số, văn hóa, du lịch và nhân lực chất lượng cao. Thành phố cam kết tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra" - bà Đỗ Thu Hằng nhấn mạnh.

Bài liên quan

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý I/2026

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

Giải ngân đầu tư công 2025 chạm mốc kỷ lục: Động lực tăng trưởng được “kích hoạt” từ cải cách thể chế

Dành cho bạn

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Đọc thêm

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

(TBTCO) - Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định làm chủ đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai công nhận là khu công nghệ số tập trung.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng công trình.
371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

(TBTCO) - 371 tỷ đồng là số kinh phí Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ cho TP. Huế thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” hướng đến phát triển văn hóa bền vững cho vùng đất cố đô.
