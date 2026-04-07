Đầu tư

Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

Hà Phương

16:45 | 07/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 486/QĐ-BTC công bố các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.
aa

Thông tư tiếp tục được áp dụng một phần

Theo Quyết định số 486/QĐ-BTC, thông tư tiếp tục được áp dụng một phần là Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Việt Nam là điểm đến thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư toàn cầu. Ảnh: Đ.T.

Điều, khoản, điểm tiếp tục được áp dụng thực hiện là toàn bộ Thông tư, trừ các biểu mẫu B.I.2; B.I.4; B.II.1 và B.II.2 ban hành kèm theo danh mục mẫu các văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư tại Thông tư này.

Thông tư tiếp tục được áp dụng toàn bộ

Hai thông tư hướng dẫn Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tiếp tục được áp dụng toàn bộ gồm: Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Bên cạnh đó, Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT ngày 12/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư đặc biệt (hướng dẫn Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày 10/2/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đầu tư về đầu tư đặc biệt) cũng được tiếp tục áp dụng toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ./.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

FDI vào Việt Nam tăng mạnh gần 43% trong quý I/2026

(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa khô ngày càng rõ nét, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xem là “cú hích” mạnh mẽ thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
(TBTCO) - Để hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm, Hà Nội dự kiến huy động nguồn lực khoảng 11 triệu tỷ đồng đến năm 2045, ưu tiên xây dựng khung hạ tầng chiến lược.
(TBTCO) - Đạt mức tăng trưởng GRDP 7,87% trong quý I/2026 - thuộc nhóm cao nhất nhiều năm, Hà Nội vẫn đối mặt áp lực từ giá xăng dầu và chi phí đầu vào gia tăng. Bước sang quý II, thành phố xác định phải đồng thời bứt tốc đầu tư công, khơi thông mạnh nguồn lực xã hội và tạo động lực tăng trưởng mới từ đổi mới sáng tạo, kinh tế số và dịch vụ.
(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
(TBTCO) - Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định làm chủ đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai công nhận là khu công nghệ số tập trung.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

