Công bố các thông tư hướng dẫn Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ

Thông tư tiếp tục được áp dụng một phần

Theo Quyết định số 486/QĐ-BTC, thông tư tiếp tục được áp dụng một phần là Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điều, khoản, điểm tiếp tục được áp dụng thực hiện là toàn bộ Thông tư, trừ các biểu mẫu B.I.2; B.I.4; B.II.1 và B.II.2 ban hành kèm theo danh mục mẫu các văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư tại Thông tư này.

Thông tư tiếp tục được áp dụng toàn bộ

Hai thông tư hướng dẫn Nghị định số 31/2021/NĐ-CP tiếp tục được áp dụng toàn bộ gồm: Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Bên cạnh đó, Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT ngày 12/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư đặc biệt (hướng dẫn Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày 10/2/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đầu tư về đầu tư đặc biệt) cũng được tiếp tục áp dụng toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ./.