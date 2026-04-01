Đầu tư

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Hà Phương

Hà Phương

18:13 | 01/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Nghị định số 96/2026/NĐ-CP quy định, trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành có quy định làm thay đổi ưu đãi đầu tư đang áp dụng đối với nhà đầu tư trước thời điểm văn bản đó có hiệu lực, nhà đầu tư được bảo đảm thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 12 của Luật Đầu tư.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Nhà đầu tư được bảo đảm ưu đãi đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật. Ảnh minh họa.

Ưu đãi đầu tư được bảo đảm theo quy định trên gồm: ưu đãi đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác do người có thẩm quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, áp dụng theo quy định của pháp luật và ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong 5 ngày làm việc

Nghị định quy định, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên và môi trường, xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm công bố đầy đủ, công khai quy hoạch, danh mục dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư, các cơ quan quy định ở trên có trách nhiệm cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin theo quy định ở trên để lập hồ sơ và thực hiện dự án đầu tư.

Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 96/2026/NĐ-CP quy định, nhà đầu tư không được thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư.

Nhà đầu tư được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh có quyền được cấp các văn bản theo các hình thức quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 5 Điều 7 của Luật Đầu tư hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 7 của Luật Đầu tư. Trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối./.

Theo Điều 6 Luật Đầu tư, cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

- Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Luật Đầu tư;

- Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Luật Đầu tư;

- Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Luật Đầu tư;

- Kinh doanh mại dâm;

- Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

- Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;

- Kinh doanh pháo nổ;

- Kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

- Kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia;

- Kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật;

- Kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Hà Phương
Từ khóa:
ưu đãi đầu tư đầu tư kinh doanh điều kiện đầu tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 96/2026/NĐ-CP luật đầu tư

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 242.800 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 43.634 tỷ đồng; xuất khẩu tăng 1,1%; nhập khẩu tăng 4,2%… là những con số kinh tế nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2026.
Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

Nông nghiệp tìm động lực mới để "mở khóa" tăng trưởng

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước đang đặt ngành nông nghiệp đứng trước yêu cầu phải chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một động lực tăng trưởng thực sự. Các chuyên gia đều chung nhận định, dù dư địa còn rất lớn, nhưng muốn bứt phá, ngành nông nghiệp phải vượt qua hàng loạt điểm nghẽn.
Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

Infographics: Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội quý I/2026

(TBTCO) - Theo Thống kê TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2026 trên địa bàn ước đạt 255 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi ngân sách ước thực hiện 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, tăng 75,7% so cùng kỳ.
Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

Gia Lai có khu công nghệ số tập trung đầu tiên được công nhận

(TBTCO) - Khu chức năng Dự án Công viên sáng tạo TMA (TMA Innovation Park) do Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh Bình Định làm chủ đầu tư vừa được tỉnh Gia Lai công nhận là khu công nghệ số tập trung.
Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh nhờ kết quả giảm phát thải rừng

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận 71,96 triệu USD do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) cho năm 2014.
Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng công trình.
371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

371 tỷ đồng “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”

(TBTCO) - 371 tỷ đồng là số kinh phí Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ cho TP. Huế thực hiện Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” hướng đến phát triển văn hóa bền vững cho vùng đất cố đô.
Thu hút vốn dài hạn, tích lũy “nhiên liệu” để đất nước tăng tốc

Thu hút vốn dài hạn, tích lũy “nhiên liệu” để đất nước tăng tốc

(TBTCO) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam không chỉ cần thêm vốn, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực hấp thụ và sử dụng hiệu quả dòng vốn dài hạn. Theo ông Dương Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn chiến lược, rủi ro và giao dịch, Deloitte Việt Nam, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là một cơ hội để xây dựng “hệ điều hành” giúp hoàn thiện thị trường vốn, củng cố niềm tin và thu hút đúng dòng vốn cho tăng trưởng bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

