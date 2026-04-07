Thương mại điện tử mở lối xuất khẩu: Doanh nghiệp Việt tăng tốc ra thị trường toàn cầu

Khánh Linh

Khánh Linh

20:58 | 07/04/2026
(TBTCO) - Xuất khẩu qua thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Với sự hoàn thiện của khung chính sách và sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ bứt phá mạnh mẽ.
Chiều 7/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) tổ chức Hội thảo “Thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp”.

Cơ hội lớn từ thương mại điện tử xuyên biên giới

Phát biểu khai mạc hội thảo “Thương mại điện tử thúc đẩy xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp”, ông Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) nhấn mạnh, trong những năm gần đây thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành xu hướng phát triển quan trọng của thương mại toàn cầu.

Đối với Việt Nam, thương mại điện tử đã tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Khung pháp lý cho lĩnh vực này cũng đang dần hoàn thiện. Luật Thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ tháng 7 tới. Điều 9 của Luật yêu cầu Nhà nước hỗ trợ và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng thị trường quốc tế cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Đồng thời, Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 đã đề ra mục tiêu tổng quát tăng cường tiêu thụ cho sản phẩm Việt Nam cả trong và ngoài nước thông qua thương mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch, thương mại điện tử xuyên biên giới.

Thương mại điện tử đã tạo ra cơ hội xuất khẩu mới cho các doanh nghiệp
Ông Trần Trọng Tuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vecom phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong những năm qua Vecom Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp đã chủ động triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã thành công trong việc bán sản phẩm của mình tới người tiêu dùng nước ngoài thông qua các nền tảng xuất khẩu toàn cầu uy tín. Một số nền tảng này, đặc biệt là Amazon cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.

Theo ông Tuyến, xuất khẩu qua thương mại điện tử không chỉ là xu hướng mà còn là cơ hội chuyển đổi quan trọng, giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

TS. Lê Hoàng Oanh - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cũng cho biết, xuất khẩu thương mại điện tử là một trong những trụ cột của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trong đó, thương mại điện tử ngày càng có vị thế quan trọng trong việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa kênh xuất khẩu.

"Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, sự tham gia tích cực của các bên liên quan và môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện rõ nét, giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ tăng tốc của xuất khẩu TMĐT, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị thương mại toàn cầu” - bà Oanh tin tưởng.

Tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn còn dư địa lớn

Thông tin tại hội thảo, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết thêm, năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của thương mại điện tử Việt Nam. Quy mô thị trường đạt khoảng 31 tỷ USD, lọt Top 10 thế giới và Top 3 ASEAN, tạo nền tảng quan trọng cho xuất khẩu số.

Cơ cấu thị trường cũng chuyển dịch tích cực, từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, khi doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn vào vận hành, logistics và marketing số. Xuất khẩu qua thương mại điện tử tăng mạnh 78%, tuy nhiên tổng giá trị vẫn còn khiêm tốn, mới đạt khoảng 4,45 tỷ USD.

Tại các vùng miền, tuyến biên giới phía Bắc (Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh) đã hình thành các khu thí điểm thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp giảm thời gian thông quan từ khoảng 24 giờ xuống dưới 4 giờ nhờ hệ thống hải quan điện tử.

Đồng bằng Sông Hồng chiếm khoảng 38% số lượng nhà bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới, tập trung vào hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm công nghiệp nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm khoảng 12%, với thế mạnh là nội thất gỗ và sản phẩm đá mỹ nghệ, tận dụng hệ thống cảng Đà Nẵng và Quy Nhơn...

Các số liệu tại hội thảo cho thấy, thương mại điện tử đang trở thành động lực tăng trưởng đáng chú ý. Giai đoạn 2024-2029, xuất khẩu trực tuyến ngành nội thất dự kiến tăng khoảng 20% mỗi năm, trong khi ngành thời trang có thể đạt 26% mỗi năm - cao hơn nhiều lần so với xuất khẩu truyền thống.

Khảo sát của Access Partnership năm 2026 cũng ghi nhận 97% doanh nghiệp vừa và nhỏ đánh giá cao vai trò của kênh này trong tương lai, và 96% cho rằng nó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Tuy nhiên, khoảng 95% doanh nghiệp cho rằng cần một chiến lược dài hạn riêng cho xuất khẩu thương mại điện tử để vượt qua các rào cản hiện hữu.

Ông Trần Thanh Hải thẳng thắn nêu rõ, thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm tồn tại như chưa cân đối về thị trường, còn phụ thuộc một số thị trường như Mỹ, EU, Trung Quốc; chưa cân đối về cơ cấu như phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử quốc tế; giá trị gia tăng thấp do thiếu sản phẩm có thương hiệu nội địa, chạn chế về logistic và chi phí...

Tại hội thảo, các bên thống nhất cần tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp từ trung ương đến địa phương nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn.

Đại diện Amazon cũng cho biết đã triển khai dịch vụ Amazon Global Logistics tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình xuất khẩu, giảm chi phí và mở rộng tiếp cận thị trường.

Về phía hiệp hội, ông Trần Trọng Tuyến chia sẻ, hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tham gia tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật và triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hỗ trợ xuất khẩu thương mại điện tử.

"Vecom cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua chia sẻ kiến thức, tăng cường hợp tác và đề xuất chính sách thuận lợi để góp phần thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển" - ông Tuyến nói.

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), chỉ trong 3 tháng đầu năm, thu thuế từ thương mại điện tử và kinh tế số đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy dư địa lớn của nguồn thu số, đồng thời phản ánh hiệu quả rõ nét từ việc siết quản lý thuế trên các nền tảng trực tuyến.
Khánh Linh
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 17 tỷ USD trong quý I, hướng tới mục tiêu 74 tỷ USD cả năm

Nỗ lực giữ nhịp xuất khẩu giữa vòng xoáy áp lực

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu thuế xuất nhập khẩu đạt 25.000 tỷ đồng trong năm 2026

Nâng chất cải cách hành chính, phục vụ người dân - doanh nghiệp

Khối tự doanh tăng tốc trên sàn UPCoM, giá trị giao dịch vọt 151% trong tháng 3

Gia Lai đề xuất tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại Bidiphar

Bảo hiểm DBV đặt mục tiêu 6.200 tỷ đồng doanh thu gốc, bứt tốc thị phần lọt top 4

Hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp thuế, quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa

Ngành chăn nuôi đối mặt áp lực chi phí và cơ hội tái cấu trúc

(TBTCO) - Thức ăn chăn nuôi chiếm tới 60 - 70% giá thành sản xuất, khiến mọi biến động giá lập tức lan sang toàn bộ chuỗi chăn nuôi và thị trường thực phẩm. Trong bối cảnh giá nguyên liệu thế giới tăng, chi phí vận chuyển leo thang do căng thẳng địa chính trị, ngành chăn nuôi Việt Nam đang phải đối mặt với "áp lực kép" với đầu vào tăng mạnh, trong khi giá đầu ra sụt giảm.
Giá ca cao lùi về vùng đáy một năm, dầu đậu tương chinh phục đỉnh mới

Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 5 trên sàn CBOT tăng 0,34% lên 428,7 USD/tấn. Trong khi đó, dầu đậu tương tăng mạnh 1,38%, đóng cửa tại 1.542,13 USD/tấn, thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử. Trái lại, hợp đồng ca cao giảm 0,31%, xuống còn 3.235 USD/tấn, duy trì quanh vùng giá thấp nhất trong vòng một năm.
Việt Nam thu hút sản xuất, nhưng vướng "bài toán" chứng từ chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Trong làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất - logistics quan trọng. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng, yêu cầu về tuân thủ và xử lý chứng từ xuyên biên giới đang trở thành bài toán ngày càng phức tạp đối với doanh nghiệp.
Infographics: CPI quý I/2026 tăng 3,51%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 1,23% so với tháng 2; tăng 2,44% so với tháng 12/2025 và tăng 4,65% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2026, CPI tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 7/4: Giá tiêu xuất khẩu quý I tăng hơn 30%, cà phê đi ngang

Giá cà phê hôm nay (7/4) đi ngang dưới 90.000 đồng/kg khi thị trường thế giới nghỉ lễ, trong bối cảnh cà phê Robusta chịu áp lực giảm lớn hơn cà phê Arabica do nguồn cung dồi dào. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu quý I tăng hơn 30%, cho thấy tín hiệu phục hồi rõ nét của ngành hồ tiêu.
Ngày 7/4: Giá cao su thế giới diễn biến khởi sắc

Giá cao su tại các khu vực chính hôm nay (7/4) diễn biến khởi sắc, tuy nhiên xu hướng tăng còn nhiều phụ thuộc vào bất ổn giá dầu hiện nay. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
Ngày 7/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc hôm nay (7/4) đối mặt áp lực giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, lãi suất cao và đồng USD mạnh lên, làm suy yếu vai trò trú ẩn an toàn. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.337.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.367.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,13 USD/ounce, giảm 0,83 USD so với hôm qua.
Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (7/4) tiếp tục duy trì đà tăng tại miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc đi ngang. Đáng chú ý, mốc giá cao nhất đã được nâng lên 69.000 đồng/kg tại Đồng Nai.
Hà Nội dự kiến thu hơn 63.000 tỷ từ đấu giá đất 2026

Địa phương bứt tốc với những đóng góp chủ động từ doanh nghiệp

Lợi nhuận Cáp treo Fansipan Sa Pa tăng mạnh trong năm 2025

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp sáng lên trong quý đầu năm

"Đếm ngược" kỳ rà soát của FTSE Russell: Chờ lộ trình giải ngân dòng vốn từ quỹ ETF sau nâng hạng

Quảng Ninh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Giải pháp mã hóa tài sản thực (RWA): Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (7/4): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh lùi sát mốc 27.000 đồng

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao