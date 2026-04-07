Giá vàng hôm nay ngày 7/4: Quay đầu giảm trên diện rộng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 7/4, hiện tại, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt hạ giá niêm yết, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh vùng 170,1 - 173,1 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào giảm 900.000 đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 1,4 triệu đồng/lượng.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, xu hướng giảm còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 172,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

PNJ cũng điều chỉnh giảm mạnh, với mức giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về quanh vùng 169 - 172 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về quanh mức 169,9 - 172,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch phổ biến xuống quanh ngưỡng 168,1 - 171,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay sáng 7/4 được niêm yết quanh 4.649,5 USD/ounce, giảm 28,5 USD, tương đương 0,61% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 148,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 24,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh giá vàng vừa trải qua tháng 3 biến động mạnh, ghi nhận mức giảm hơn 10% so với đỉnh gần 5.600 USD/ounce thiết lập vào cuối tháng 1/2026. Dù vậy, tính từ đầu năm, giá vàng vẫn tăng khoảng 40%, cho thấy xu hướng tăng dài hạn chưa bị phá vỡ. Áp lực bán trong những phiên gần đây phần nào đến từ căng thẳng địa chính trị gia tăng và những tín hiệu chưa rõ ràng về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục duy trì quan điểm tích cực về triển vọng giá vàng. Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce vào cuối năm, trong khi UBS, Deutsche Bank và JPMorgan đưa ra các kịch bản cao hơn, dao động từ 6.000 đến 7.200 USD/ounce. Sự khác biệt chủ yếu đến từ giả định về mức độ tham gia của nhà đầu tư tư nhân bên cạnh lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương.

Theo Goldman Sachs, các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi có thể mua khoảng 60 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026, trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối. JP Morgan cũng dự báo tổng nhu cầu từ khối này và nhà đầu tư có thể đạt khoảng 585 tấn mỗi quý, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Trong ngắn hạn, thị trường vàng được đánh giá sẽ tiếp tục biến động mạnh, chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như biên bản họp FOMC, GDP và chỉ số giá PCE. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, xu hướng chủ đạo vẫn là tăng giá, khi vàng tiếp tục đóng vai trò là kênh trú ẩn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng.