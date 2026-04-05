Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

06:40 | 05/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (5/4) tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét tại miền Bắc, nhiều địa phương đã chạm mốc 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam duy trì vùng giá cao nhất cả nước, lên tới 68.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định về cung - cầu.
Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao
Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay giữ vững ở mức cao. Ảnh minh họa

Miền Bắc tăng tốc rõ rệt

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục nối dài đà tăng sau giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 3. Giá thu mua hiện dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất là 65.000 đồng/kg.

Lai Châu duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi phần lớn các tỉnh còn lại phổ biến quanh mốc 64.000 đồng/kg.

Đà tăng liên tục cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang cải thiện rõ rệt, đồng thời nguồn cung sau giai đoạn bán ra mạnh đã dần được điều tiết lại.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ cục bộ, chủ yếu tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá tại Thanh Hóa và Nghệ An đã lên 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh đạt 63.000 đồng/kg.

Toàn khu vực hiện giao dịch trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất là 66.000 đồng/kg; Khánh Hòa đạt 65.000 đồng/kg; các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai hay Đắk Lắk phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn “tích lũy”, với xu hướng tăng nhưng chưa có lực đẩy đủ mạnh để bứt phá.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định. Giá giao dịch trong khu vực dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg, giữ vai trò là vùng giá cao nhất cả nước.

Cụ thể, Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục neo ở mức đỉnh 68.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg; Vĩnh Long đạt 66.000 đồng/kg; còn An Giang, Cần Thơ và Cà Mau duy trì ở mức 65.000 đồng/kg.

Việc giá đi ngang cho thấy nguồn cung tại khu vực này vẫn tương đối ổn định, chưa xuất hiện yếu tố đột biến từ phía cầu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
