Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay giữ vững ở mức cao. Ảnh minh họa

Miền Bắc tăng tốc rõ rệt

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục nối dài đà tăng sau giai đoạn điều chỉnh cuối tháng 3. Giá thu mua hiện dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất là 65.000 đồng/kg.

Lai Châu duy trì mức 63.000 đồng/kg, trong khi phần lớn các tỉnh còn lại phổ biến quanh mốc 64.000 đồng/kg.

Đà tăng liên tục cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang cải thiện rõ rệt, đồng thời nguồn cung sau giai đoạn bán ra mạnh đã dần được điều tiết lại.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ cục bộ, chủ yếu tại khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg, giá tại Thanh Hóa và Nghệ An đã lên 64.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh đạt 63.000 đồng/kg.

Toàn khu vực hiện giao dịch trong khoảng 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất là 66.000 đồng/kg; Khánh Hòa đạt 65.000 đồng/kg; các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai hay Đắk Lắk phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn “tích lũy”, với xu hướng tăng nhưng chưa có lực đẩy đủ mạnh để bứt phá.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định. Giá giao dịch trong khu vực dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg, giữ vai trò là vùng giá cao nhất cả nước.

Cụ thể, Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục neo ở mức đỉnh 68.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg; Vĩnh Long đạt 66.000 đồng/kg; còn An Giang, Cần Thơ và Cà Mau duy trì ở mức 65.000 đồng/kg.

Việc giá đi ngang cho thấy nguồn cung tại khu vực này vẫn tương đối ổn định, chưa xuất hiện yếu tố đột biến từ phía cầu./.