Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng qua.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,8% (0,6 Baht) lên mức 78,9 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 1,1% (4,1 Yên) lên mức 383,1 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 tăng 0,6% (95 Nhân dân tệ) lên mức 16.770 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Nhật Bản tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong 14 tháng nhờ lực đẩy từ thị trường Thượng Hải và sự hồi phục của chỉ số chứng khoán Nhật Bản, giữa kỳ vọng rằng các chuyến dầu từ Vùng Vịnh có thể được khôi phục nhờ nỗ lực toàn cầu.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 6,1 Yên, tương đương 1,6% lên 393,7 Yên/kg (tương đương 2,5 USD/kg), mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 31/1/2025. Hợp đồng này ghi nhận mức tăng 5,2% trong tuần.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su trên Sàn SHFE cũng tăng, cho thấy xu hướng đồng pha với thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, phân khúc cao su tổng hợp lại chịu áp lực khi giá butadiene giảm 1,2%, phản ánh lo ngại về nguồn cung nguyên liệu đầu vào.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với xu hướng tăng trên thị trường thế giới, giá cao su trong nước hôm nay tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.