Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay giao dịch trong khoảng 88.700 - 89.200 đồng/kg.

Giá cà phê giảm 800 - 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 88.700 - 89.200 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 89.200 đồng/kg. Tương tự, tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg, giảm 800 đồng. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay. Trong khi đó, giá cà phê Lâm Đồng giao dịch ở mức 88.700 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước đang xuất hiện xu hướng điều chỉnh sau nhịp tăng khá mạnh của tuần trước, khi các doanh nghiệp và nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng hơn trước những biến động từ thị trường quốc tế. Dự báo, đầu tuần tới, giá cà phê trong nước sẽ chững lại trước khi có những diễn biến trái chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê biến động mạnh. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta sáng nay đồng loạt đảo chiều, giảm mạnh trong các kỳ giao hàng so với phiên giao dịch trước. Trong đó, kỳ giao tháng 3/2026 giảm 73 USD/tấn, đạt mức 3.448 USD/tấn. Cùng chiều, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 cũng giảm mạnh 80 USD/tấn, xuống mức 3.186 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng giảm. Cụ thể, kỳ giao tháng 5/2026 giảm nhẹ 2,4 cent/lb, đạt mức 295,4 cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2027 tiếp tục giảm nhẹ 1,85 cent/lb, xuống mức 262,55 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil cũng điều chỉnh. Cụ thể, kỳ hạn tháng 5/2026 đạt mức 395,0 cent/lb, giảm 2,3 cent/lb so với hôm qua. Trong khi đó, kỳ giao hàng tháng 12/2026 ghi nhận giảm nhẹ 1,6 cent/lb, đạt mức 330,9 cent/lb.

Giá tiêu mất mốc 140.000 đồng/kg

Sau phiên phục hồi trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay đã quay đầu giảm trở lại khi áp lực bán gia tăng và tâm lý thận trọng lan rộng.

Giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm sáng nay giảm 500 - 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 138.000 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cùng giảm mạnh 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giảm 500 đồng/kg xuống còn 138.500 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng lùi về mức 138.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu nhanh chóng mất mốc 140.000 đồng/kg cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái biến động mạnh, chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu nhìn chung không biến động đáng kể. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện giữ ở mức 7.115 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.150 USD/tấn; trong khi Malaysia tiếp tục neo ở mức cao 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Indonesia giao dịch ở mức 9.374 USD/tấn; Malaysia đạt 12.200 USD/tấn; Việt Nam duy trì ở mức 8.900 USD/tấn./.