Giá vàng hôm nay ngày 5/4: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 171 -174,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Sáng ngày 5/4, giá vàng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn không có biến động đáng kể, mặt bằng giao dịch nhìn chung duy trì ổn định so với phiên liền trước. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 5/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Riêng SJC có điều chỉnh nhẹ khi tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá giao dịch lên khoảng 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra không thay đổi so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết quanh mức 171,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 174,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong đó giá mua vào tăng 500.000 đồng/lượng còn giá bán ra giữ nguyên.

Cùng thời điểm, DOJI tiếp tục giao dịch quanh 171 - 174,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. PNJ duy trì mức giá trong khoảng 169,4 - 172,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên liền trước. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên mặt bằng giá khoảng 171 - 174 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu cũng không ghi nhận biến động, với giá dao động quanh 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 4.676 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 148,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 25,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong tuần giao dịch từ 29/3 đến 4/4, thị trường vàng thế giới biến động mạnh dưới tác động của các yếu tố địa chính trị và diễn biến kinh tế vĩ mô, song xu hướng chung vẫn là tăng nhẹ. Kết tuần, giá vàng duy trì trên ngưỡng 4.600 USD/ounce, tăng khoảng 3% so với cuối tuần trước, cho thấy lực cầu đối với kim loại quý vẫn được giữ vững trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất định.

Đánh giá về triển vọng thời gian tới, các chuyên gia cho rằng giá vàng đang trong trạng thái giằng co giữa áp lực ngắn hạn và xu hướng dài hạn tích cực. Trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục biến động mạnh, chịu ảnh hưởng từ căng thẳng tại Trung Đông, định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến của đồng USD.

Theo phân tích của Commerzbank, dù giá vàng đã điều chỉnh trong hai tháng gần đây, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Tổ chức này dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026 và tiếp tục tăng lên 5.200 USD/ounce vào năm 2027.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang phân hóa. Tại Phố Wall, giới phân tích có xu hướng thận trọng trước các tín hiệu chưa rõ ràng liên quan đến Iran, trong khi nhà đầu tư cá nhân lại nghiêng về kịch bản tích cực hơn sau đà tăng gần đây của giá vàng.

Cụ thể, trong số 15 chuyên gia tham gia khảo sát, có 27% dự báo giá vàng tăng, 20% cho rằng giá sẽ giảm và 53% nhận định thị trường đi ngang. Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, với 61 người tham gia khảo sát trực tuyến, tỷ lệ kỳ vọng giá tăng chiếm 59%, trong khi 21% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.