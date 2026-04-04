Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Giá tiêu lấy lại mốc 140.000 đồng/kg

Sau nhịp điều chỉnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay phục hồi rõ rệt khi giá thu mua tại nhiều địa phương đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường hiện nay và cũng là mốc tâm lý quan trọng được thiết lập trở lại.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu tăng 500 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức 138.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu bật tăng đồng loạt cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại sau giai đoạn thị trường trầm lắng, trong khi nguồn cung bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp sau cao điểm thu hoạch.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá tiêu vẫn tương đối ổn định, với biến động nhẹ tại một số quốc gia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 5 USD/tấn, xuống còn 7.115 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như không có biến động. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.150 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn – cao nhất trong nhóm các nước sản xuất lớn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ xuống 9.374 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.200 USD/tấn và 8.900 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước mất đà phục hồi

Sau phiên hồi phục trước đó, thị trường cà phê trong nước sáng nay đã quay đầu giảm trở lại khi chịu tác động từ diễn biến tiêu cực trên thị trường thế giới. Theo ghi nhận, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm mạnh nhất 1.000 đồng/kg, xuống còn 88.700 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg. Riêng Đắk Nông giảm 900 đồng/kg, còn 89.300 đồng/kg.

Việc giá cà phê nhanh chóng mất đà phục hồi cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô đang gây áp lực lớn lên giá hàng hóa.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả hai sàn lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,06% (73 USD/tấn), xuống còn 3.448 USD/tấn; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,38% (82 USD/tấn), còn 3.346 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm nhẹ hơn. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 0,8% (2,4 US cent/pound), xuống 295,4 US cent/pound; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 0,63% (1,85 US cent/pound), còn 289,4 US cent/pound.

Điểm đáng chú ý là mức giảm của Robusta lớn hơn so với Arabica, phản ánh áp lực nguồn cung đang gia tăng, đặc biệt khi vụ thu hoạch tại Brazil đang đến gần./.