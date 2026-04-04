Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

06:35 | 04/04/2026
Giá tiêu trong nước hôm nay (4/4) bật tăng 500 - 1.000 đồng/kg, đưa thị trường quay lại mốc 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê quay đầu giảm trở lại khi chịu tác động từ diễn biến tiêu cực trên thị trường thế giới.
Giá tiêu trong nước hôm nay bật tăng 500 - 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu lấy lại mốc 140.000 đồng/kg

Sau nhịp điều chỉnh trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay phục hồi rõ rệt khi giá thu mua tại nhiều địa phương đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường hiện nay và cũng là mốc tâm lý quan trọng được thiết lập trở lại.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu tăng 500 đồng/kg, đạt 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng tăng 500 đồng/kg, lên mức 138.500 đồng/kg.

Việc giá tiêu bật tăng đồng loạt cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại sau giai đoạn thị trường trầm lắng, trong khi nguồn cung bắt đầu có dấu hiệu thu hẹp sau cao điểm thu hoạch.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá tiêu vẫn tương đối ổn định, với biến động nhẹ tại một số quốc gia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm nhẹ 5 USD/tấn, xuống còn 7.115 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như không có biến động. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.150 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia giữ ổn định ở mức 9.300 USD/tấn – cao nhất trong nhóm các nước sản xuất lớn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.000 - 6.100 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ xuống 9.374 USD/tấn, trong khi Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức 12.200 USD/tấn và 8.900 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước mất đà phục hồi

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Sau phiên hồi phục trước đó, thị trường cà phê trong nước sáng nay đã quay đầu giảm trở lại khi chịu tác động từ diễn biến tiêu cực trên thị trường thế giới. Theo ghi nhận, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm mạnh nhất 1.000 đồng/kg, xuống còn 88.700 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg. Riêng Đắk Nông giảm 900 đồng/kg, còn 89.300 đồng/kg.

Việc giá cà phê nhanh chóng mất đà phục hồi cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô đang gây áp lực lớn lên giá hàng hóa.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả hai sàn lớn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 5/2026 giảm 2,06% (73 USD/tấn), xuống còn 3.448 USD/tấn; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 2,38% (82 USD/tấn), còn 3.346 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm nhẹ hơn. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 0,8% (2,4 US cent/pound), xuống 295,4 US cent/pound; hợp đồng tháng 7/2026 giảm 0,63% (1,85 US cent/pound), còn 289,4 US cent/pound.

Điểm đáng chú ý là mức giảm của Robusta lớn hơn so với Arabica, phản ánh áp lực nguồn cung đang gia tăng, đặc biệt khi vụ thu hoạch tại Brazil đang đến gần./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Giá lúa gạo hôm nay (6/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.700 - 5.750 đồng/kg…. Trong khi đó, gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…
Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước quý I/2026

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

IHG ra mắt voco Scenia Bay Nha Trang: Nhịp điệu mới nơi vùng Vịnh miền Trung

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn