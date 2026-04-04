Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay giảm xuống 73 USD/ounce.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), hiện tại giá bạc đang niêm yết ở mức 2.724.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.827.000 đồng/lượng (bán ra). Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.361.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.394.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức giá 1.918.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.923.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 4/4/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội (VND) TP. Hồ Chí Minh (VND) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.359.000 2.389.000 2.361.000 2.394.000 1 kg 62.898.000 63.696.000 62.950.000 63.847.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.366.000 2.397.000 2.368.000 2.398.000 1 kg 63.104.000 63.908.000 63.146.000 63.959.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay ở ngưỡng 73 USD/ounce. Giá kim loại quay đầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu sẽ gia tăng các đợt tấn công nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát và khiến kỳ vọng thị trường đảo chiều, từ khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ sang kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lập trường thận trọng trong năm 2026.

Diễn biến địa chính trị căng thẳng đã thúc đẩy đồng USD tăng giá trong vai trò tài sản trú ẩn, qua đó gây sức ép đáng kể lên nhóm kim loại quý. Riêng giá bạc đã mất hơn 20% giá trị kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Trong kịch bản cơ sở, giá bạc được dự báo sẽ dao động trong biên độ 70 - 90 USD/ounce. Tuy nhiên, rủi ro giảm sâu vẫn hiện hữu: Nếu ngưỡng hỗ trợ 70 USD bị phá vỡ, lực bán có thể gia tăng nhanh, kéo giá lùi về vùng 60 USD/ounce trong thời gian ngắn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 4/4/2026: