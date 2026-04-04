Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng

Ánh Tuyết

07:27 | 04/04/2026
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
aa

Phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO, lãi suất qua đêm vọt lên hơn 11%

Trong tuần qua, kênh thị trường mở (OMO) ghi nhận diễn biến đảo chiều rõ nét khi Ngân hàng Nhà nước khởi đầu tuần với quy mô phát hành lên tới 90.000 tỷ đồng vào ngày 30/3 - mức cao kỷ lục trong lịch sử, sau đó giảm dần và chỉ còn 3.000 tỷ đồng vào ngày 3/4. Trong khi đó, lượng đáo hạn liên tục ở mức lớn, từ 58.966,87 tỷ đồng đầu tuần, thu hẹp dần về 8.516,56 tỷ đồng cuối tuần.

Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu trên kênh OMO lên tới 225.782 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn thấp hơn, khoảng 145.672,89 tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng. Ảnh minh họa.
Tính chung tuần qua, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh khoảng 110.153,69 tỷ đồng. Diễn biến này trái ngược với giai đoạn trước đó, khi cơ quan điều hành chỉ bơm ròng "nhỏ giọt" vài nghìn tỷ, thậm chí từng hút ròng tới 240.000 tỷ đồng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh thanh khoản co hẹp và room tín dụng dần cạn vào cuối quý I/2026.

Tuần qua, thị trường liên ngân hàng ghi nhận lãi suất qua đêm tăng vọt, đặc biệt phiên đầu tuần 30/3 lên tới 11,42%.

Gần phiên cuối tuần ngày 2/4, lãi suất liên ngân hàng qua đêm hạ nhiệt, song vẫn ở mức cao lên quanh 8,9%, tăng khoảng 4,27 điểm phần trăm so với cuối tuần trước).

Lãi suất 1 tuần tăng lên 8,45%, tăng 1,84 điểm phần trăm. Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn biến động trái chiều, như lãi suất 2 tuần giảm nhẹ còn 7%, giảm 0,85 điểm phần trăm.

Song song, doanh số giao dịch qua đêm tăng mạnh, đặc biệt phiên 31/3 gần 1,2 triệu tỷ đồng, so với mức 700 - 800 nghìn tỷ đồng trước đó.

Theo góc nhìn của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng từ tuần trước, dù với quy mô không lớn, cho thấy nhà điều hành đã bắt đầu phản ứng trước trạng thái căng thanh khoản cục bộ xuất hiện giữa tuần, thay vì tiếp tục rút mạnh như hai tuần trước đó.

"Nhìn chung, nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng trong tuần trước thời điểm kết thúc quý 1/2026 khiến thanh có phần căng thẳng cục bộ. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng nhẹ, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng rút ròng sẽ vẫn là chủ đạo trong năm 2026. Ngoài ra, việc tăng lãi suất trên thị trường có thể tiếp tục trong những tuần tới ở một vài ngân hàng" - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.

Trước động thái cuối quý I/2026, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, sức lãi suất huy động từ dân cư "nóng hầm hập", trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, thực tế, sau quý I, nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức tín dụng được cấp ban đầu, hoặc ít nhất cũng đang tiến sát ngưỡng. Khi đó, họ có xu hướng chủ động “giảm tốc” giải ngân, đồng thời tích cực huy động vốn để chuẩn bị cho giai đoạn được nới room tín dụng trong quý II.

"Điều này làm giảm nhu cầu vay trên thị trường liên ngân hàng - vốn chủ yếu phục vụ mục đích thanh khoản ngắn hạn và kéo theo sự trầm lắng của thị trường 2" - ông Huân nhận định.

Bên cạnh đó, yếu tố kỳ vọng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các ngân hàng hiện không chỉ phản ứng với trạng thái hiện tại, mà còn đang “định vị trước” cho một chu kỳ tín dụng mới có thể tăng tốc trong các quý tới, đặc biệt khi các động lực tăng trưởng như đầu tư công, bất động sản và sản xuất đang dần quay trở lại.

Tỷ giá trung tâm miệt mài tăng 5 tuần, tỷ giá USD sụt mất mốc 28.000 đồng

Ngày 3/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.107 đồng, đi ngang so với phiên trước. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.362 VND/USD và 23.852 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD tăng 60 đồng chiều mua vào và 50 đồng chiều bán ra so với phiên trước, giao dịch phổ biến quanh 27.480 - 27.520 VND/USD.

Tỷ giá USD tự do “hạ sốt”, đứt mạch tăng 5 tuần liên tiếp

Thị trường tự do ghi nhận biến động mạnh theo hướng giảm sâu khoảng 450 đồng trong tuần xuống quanh 27.480 - 27.520 VND/USD, mất mốc 28.000 đồng, đảo chiều hoàn toàn so với mức tăng 220 đồng của tuần trước. Đồng thời, chấm dứt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp với tổng mức tăng khoảng 1.720 đồng. Diễn biến này cho thấy nhịp điều chỉnh rõ nét sau giai đoạn tăng nóng, qua đó, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa thị trường chính thức và thị trường tự do.

Tính chung tuần qua, từ ngày 30/3 đến ngày 3/4, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Theo đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tổng cộng 7 đồng, nhích dần qua các phiên, song tăng 5 tuần liên tiếp, tương ứng tăng tới 63 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD biến động trái chiều khi tại Vietcombank tăng 7 đồng ở cả hai chiều, lên mức 26.112 - 26.362 VND/USD, trong khi BIDV ghi nhận chiều mua giảm 3 đồng nhưng bán ra tăng 7 đồng, lên 26.142 - 26.362 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - bật tăng trở lại trên ngưỡng 100 điểm, lên khoảng 100,14 điểm.

Chỉ số DXY tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh những lo ngại mới về nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông, qua đó, củng cố nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như đồng USD.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng Mỹ hoàn toàn có thể nhanh chóng kiểm soát lại eo biển Hormuz, khai thác dầu và thu về nguồn lợi lớn, qua đó, làm gia tăng thêm căng thẳng địa chính trị và hỗ trợ đà tăng của đồng bạc xanh.

Tâm điểm thị trường hiện dồn vào báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ 6, được xem là yếu tố then chốt định hình kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.

Theo nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta, đồng USD đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm qua, trong khi đồng yên suy yếu về vùng nhạy cảm và khả năng can thiệp từ phía Nhật Bản gia tăng. Trong khi đó, đồng EUR tiếp tục chịu áp lực khi khu vực này vẫn đang nhạy cảm với cú sốc năng lượng, trong khi lợi suất trái phiếu tăng làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng. Đồng GBP dù có nhịp hồi trong tuần nhưng vẫn đang hướng tới tháng giảm mạnh nhất so với USD kể từ tháng 10, do dòng tiền phòng thủ chảy về đồng USD và thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) theo hướng ít nới lỏng hơn trước.

Dù mức tăng và chênh lệch mua/bán của kênh chính thức vẫn tương đối hẹp, nhưng mức tăng của tỷ giá thị trường tự do khá lớn, hiện đã vượt mức đỉnh xác lập hồi tháng 11/2025, trong bối cảnh chênh lệch giá vàng trong nước - thế giới ở mức cao.

"Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục can thiệp bằng việc bán USD kỳ hạn nếu áp lực tỷ giá tăng cao, sau lần can thiệp gần nhất vào tuần trước (24/3) khi tỷ giá tự do lên mức 27.950 VND/USD" - Chứng khoán Yuanta nhận định./.
(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
(TBTCO) - Nhằm hỗ trợ khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ đáp ứng nhu cầu học tập ở nước ngoài với tỷ giá ưu đãi, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình "Chuyển tiền du học - Không lo tỷ giá" từ tháng 4/2026
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Kim TT/AVPL 17,020 ▼90K 17,320 ▼140K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Nguyên Liệu 99.99 15,900 ▲250K 16,100 ▲250K
Nguyên Liệu 99.9 15,850 ▲250K 16,050 ▲250K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,700 ▲150K 17,100 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,650 ▲150K 17,050 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,580 ▲150K 17,030 ▲150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Hà Nội - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Miền Tây - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
NL 99.90 15,570 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,600 ▼100K
Trang sức 99.9 16,500 ▼140K 17,200 ▼140K
Trang sức 99.99 16,510 ▼140K 17,210 ▼140K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,701 ▼14K 17,312 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,701 ▼14K 17,313 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,699 ▼14K 1,729 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,699 ▼14K 173 ▼1571K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,679 ▼14K 1,714 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,203 ▼1386K 169,703 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,813 ▼1050K 128,713 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,814 ▼952K 116,714 ▼952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,814 ▼855K 104,714 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 91,186 ▼816K 100,086 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,731 ▼584K 71,631 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cập nhật: 06/04/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17659 17933 18511
CAD 18360 18636 19253
CHF 32223 32606 33253
CNY 0 3470 3830
EUR 29713 29984 31012
GBP 33993 34383 35309
HKD 0 3230 3432
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14704 15291
SGD 19934 20217 20744
THB 723 787 840
USD (1,2) 26073 0 0
USD (5,10,20) 26114 0 0
USD (50,100) 26142 26162 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,141 26,141 26,361
USD(1-2-5) 25,096 - -
USD(10-20) 25,096 - -
EUR 29,892 29,916 31,156
JPY 160.99 161.28 169.96
GBP 34,231 34,324 35,303
AUD 17,874 17,939 18,512
CAD 18,591 18,651 19,221
CHF 32,562 32,663 33,428
SGD 20,096 20,158 20,828
CNY - 3,766 3,885
HKD 3,303 3,313 3,431
KRW 16.14 16.83 18.2
THB 771.01 780.53 830.53
NZD 14,709 14,846 15,188
SEK - 2,738 2,818
DKK - 4,001 4,116
NOK - 2,654 2,732
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,123.43 - 6,870.24
TWD 744.55 - 896.42
SAR - 6,917.51 7,241.74
KWD - 83,780 88,593
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 29,746 29,865 31,038
GBP 34,127 34,264 35,261
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,283 32,413 33,322
JPY 161.08 161.73 168.99
AUD 17,806 17,878 18,462
SGD 20,102 20,183 20,758
THB 786 789 823
CAD 18,539 18,613 19,172
NZD 14,742 15,268
KRW 16.74 18.35
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 17801 17901 18827
CAD 18532 18632 19645
CHF 32460 32490 34072
CNY 3766.5 3791.5 3926.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29859 29889 31617
GBP 34244 34294 36054
HKD 0 3355 0
JPY 161.44 161.94 172.45
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20071 20201 20934
THB 0 750.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17500000
SBJ 16000000 16000000 17500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,361
USD20 26,150 26,200 26,361
USD1 23,851 26,200 26,361
AUD 17,834 17,934 19,065
EUR 30,007 30,007 31,461
CAD 18,471 18,571 19,899
SGD 20,143 20,293 20,887
JPY 161.9 163.4 168.19
GBP 34,113 34,463 35,386
XAU 17,098,000 0 17,452,000
CNY 0 3,674 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/04/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80