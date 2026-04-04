Phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO, lãi suất qua đêm vọt lên hơn 11%

Trong tuần qua, kênh thị trường mở (OMO) ghi nhận diễn biến đảo chiều rõ nét khi Ngân hàng Nhà nước khởi đầu tuần với quy mô phát hành lên tới 90.000 tỷ đồng vào ngày 30/3 - mức cao kỷ lục trong lịch sử, sau đó giảm dần và chỉ còn 3.000 tỷ đồng vào ngày 3/4. Trong khi đó, lượng đáo hạn liên tục ở mức lớn, từ 58.966,87 tỷ đồng đầu tuần, thu hẹp dần về 8.516,56 tỷ đồng cuối tuần.

Theo đó, tổng khối lượng trúng thầu trên kênh OMO lên tới 225.782 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 56 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, khối lượng đáo hạn thấp hơn, khoảng 145.672,89 tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ tuần 30/3 - 3/4: "Mở van" 110.000 tỷ đồng qua kênh OMO, tỷ giá USD tự do bỗng đứt mạch tăng. Ảnh minh họa.

Tính chung tuần qua, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh khoảng 110.153,69 tỷ đồng. Diễn biến này trái ngược với giai đoạn trước đó, khi cơ quan điều hành chỉ bơm ròng "nhỏ giọt" vài nghìn tỷ, thậm chí từng hút ròng tới 240.000 tỷ đồng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh thanh khoản co hẹp và room tín dụng dần cạn vào cuối quý I/2026.

Tuần qua, thị trường liên ngân hàng ghi nhận lãi suất qua đêm tăng vọt, đặc biệt phiên đầu tuần 30/3 lên tới 11,42%.

Gần phiên cuối tuần ngày 2/4, lãi suất liên ngân hàng qua đêm hạ nhiệt, song vẫn ở mức cao lên quanh 8,9%, tăng khoảng 4,27 điểm phần trăm so với cuối tuần trước).

Lãi suất 1 tuần tăng lên 8,45%, tăng 1,84 điểm phần trăm. Trong khi đó, các kỳ hạn dài hơn biến động trái chiều, như lãi suất 2 tuần giảm nhẹ còn 7%, giảm 0,85 điểm phần trăm.

Song song, doanh số giao dịch qua đêm tăng mạnh, đặc biệt phiên 31/3 gần 1,2 triệu tỷ đồng, so với mức 700 - 800 nghìn tỷ đồng trước đó.

Theo góc nhìn của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng từ tuần trước, dù với quy mô không lớn, cho thấy nhà điều hành đã bắt đầu phản ứng trước trạng thái căng thanh khoản cục bộ xuất hiện giữa tuần, thay vì tiếp tục rút mạnh như hai tuần trước đó.

"Nhìn chung, nhu cầu vốn ngắn hạn gia tăng trong tuần trước thời điểm kết thúc quý 1/2026 khiến thanh có phần căng thẳng cục bộ. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng nhẹ, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng rút ròng sẽ vẫn là chủ đạo trong năm 2026. Ngoài ra, việc tăng lãi suất trên thị trường có thể tiếp tục trong những tuần tới ở một vài ngân hàng" - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta nhận định.

Trước động thái cuối quý I/2026, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, sức lãi suất huy động từ dân cư "nóng hầm hập", trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cho rằng, thực tế, sau quý I, nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức tín dụng được cấp ban đầu, hoặc ít nhất cũng đang tiến sát ngưỡng. Khi đó, họ có xu hướng chủ động “giảm tốc” giải ngân, đồng thời tích cực huy động vốn để chuẩn bị cho giai đoạn được nới room tín dụng trong quý II.

"Điều này làm giảm nhu cầu vay trên thị trường liên ngân hàng - vốn chủ yếu phục vụ mục đích thanh khoản ngắn hạn và kéo theo sự trầm lắng của thị trường 2" - ông Huân nhận định.

Bên cạnh đó, yếu tố kỳ vọng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các ngân hàng hiện không chỉ phản ứng với trạng thái hiện tại, mà còn đang “định vị trước” cho một chu kỳ tín dụng mới có thể tăng tốc trong các quý tới, đặc biệt khi các động lực tăng trưởng như đầu tư công, bất động sản và sản xuất đang dần quay trở lại.

Tỷ giá trung tâm miệt mài tăng 5 tuần, tỷ giá USD sụt mất mốc 28.000 đồng

Ngày 3/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.107 đồng, đi ngang so với phiên trước. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn lần lượt là 26.362 VND/USD và 23.852 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá VND/USD tăng 60 đồng chiều mua vào và 50 đồng chiều bán ra so với phiên trước, giao dịch phổ biến quanh 27.480 - 27.520 VND/USD.

Tỷ giá USD tự do “hạ sốt”, đứt mạch tăng 5 tuần liên tiếp Thị trường tự do ghi nhận biến động mạnh theo hướng giảm sâu khoảng 450 đồng trong tuần xuống quanh 27.480 - 27.520 VND/USD, mất mốc 28.000 đồng, đảo chiều hoàn toàn so với mức tăng 220 đồng của tuần trước. Đồng thời, chấm dứt chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp với tổng mức tăng khoảng 1.720 đồng. Diễn biến này cho thấy nhịp điều chỉnh rõ nét sau giai đoạn tăng nóng, qua đó, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa thị trường chính thức và thị trường tự do.

Tính chung tuần qua, từ ngày 30/3 đến ngày 3/4, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Theo đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng tổng cộng 7 đồng, nhích dần qua các phiên, song tăng 5 tuần liên tiếp, tương ứng tăng tới 63 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD biến động trái chiều khi tại Vietcombank tăng 7 đồng ở cả hai chiều, lên mức 26.112 - 26.362 VND/USD, trong khi BIDV ghi nhận chiều mua giảm 3 đồng nhưng bán ra tăng 7 đồng, lên 26.142 - 26.362 VND/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - bật tăng trở lại trên ngưỡng 100 điểm, lên khoảng 100,14 điểm.

Chỉ số DXY tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong bối cảnh những lo ngại mới về nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông, qua đó, củng cố nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn như đồng USD.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng Mỹ hoàn toàn có thể nhanh chóng kiểm soát lại eo biển Hormuz, khai thác dầu và thu về nguồn lợi lớn, qua đó, làm gia tăng thêm căng thẳng địa chính trị và hỗ trợ đà tăng của đồng bạc xanh.

Tâm điểm thị trường hiện dồn vào báo cáo việc làm tháng 3 của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối ngày thứ 6, được xem là yếu tố then chốt định hình kỳ vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)./.