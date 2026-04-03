Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

16:50 | 03/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Đồng bộ khung pháp lý

Nêu rõ sự cần thiết xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính nêu rõ, ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua dự thảo Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2026 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng. Ảnh tư liệu.

Theo đó, khoản 3 Điều 10 Luật Xây dựng đã giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng. Bộ Tài chính được giao là cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP theo Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, việc xây dựng, ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng là rất cần thiết để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, tránh khoảng trống pháp lý khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực và phù hợp với định hướng phát triển, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 37, Điều 38, Điều 45, Điều 58; thay thế một số Phụ lục và mẫu trong Phụ lục kèm theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP và thay thế một số cụm từ tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.

Sửa đối tượng bảo hiểm, minh bạch cơ chế tăng giảm phí

Nêu rõ các nội dung sửa đổi, Bộ Tài chính cho biết, thứ nhất, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 (Luật Xây dựng 2025) đã bổ sung quy định để làm rõ về thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, nhà thầu trong hoạt động xây dựng, nên dự thảo Nghị định đã sửa đổi các quy định về đối tượng bảo hiểm, mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm áp dụng với các công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, để đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định tại Luật Xây dựng 2025, bổ sung nhà máy điện hạt nhân tại điểm d khoản 4 Điều 37.

Thứ hai, dự thảo Nghị định đã sửa đổi một số thuật ngữ chuyên môn nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng 2025, bao gồm thay thế cụm từ “người thứ ba” bằng cụm từ “bên thứ ba”; thay thế cụm từ “hoạt động đầu tư xây dựng” bằng cụm từ “hoạt động xây dựng”; thay thế cụm từ “bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng” thành “bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng” để phù hợp.

Thứ ba, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Phụ lục về mức phí bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng theo hướng nâng cấp công trình xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc từ cấp III trở lên bằng các công trình xây dựng từ cấp II trở lên, đảm bảo phù hợp với định hướng danh mục các công trình có tác động lớn tới an toàn, lợi ích cộng đồng tại các dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng 2025.

Đồng thời, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung mẫu báo cáo kết quả triển khai của doanh nghiệp bảo hiểm theo hướng bổ sung báo cáo kết quả kinh doanh của bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng để làm căn cứ xác định mức độ tăng hoặc giảm phí.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung nhiều quy định.

Thứ nhất, bổ sung quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi số tiền bảo hiểm tối thiểu, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm.

Thứ hai, bổ sung quy định về các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm để xác định mức tăng hoặc giảm phí bảo hiểm rõ ràng, minh bạch hơn. Đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm của chuyên gia tính toán và bộ phận kiểm toán nội bộ, để đảm bảo an toàn tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm khi xác định tiêu chí, căn cứ đánh giá mức độ rủi ro để tăng hoặc giảm phí.

Thứ ba, bổ sung quy định về việc chủ đầu tư có quyền giao nhà thầu mua bảo hiểm để đồng bộ với quy định tại Điều 10 Luật Xây dựng năm 2025, nhưng vẫn khẳng định việc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm cuối cùng với việc thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng và nhà thầu thi công xây dựng để làm căn cứ xác định phí bảo hiểm.

Thứ tư, bổ sung quy định về mức phí bảo hiểm cho thời gian kéo dài của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng trong trường hợp kéo dài thời hạn thi công và thời gian bảo hành, tạo sự thống nhất với quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định 67/2023/NĐ-CP về phí bảo hiểm bổ sung cho thời gian kéo dài của bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và phù hợp với thực tiễn triển khai.

Thứ năm, bổ sung mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng của Đường tàu điện ngầm/Metro để phù hợp với danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 144/2025/NĐ-CP; bổ sung quy định về mức khấu trừ tối thiểu áp dụng đối với các công trình từ 1.000 tỷ đồng trở lên./.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất lược bỏ quy định áp dụng thống nhất loại trừ đối với các tổn thất mang mục rữa, han gỉ, đóng cặn trong điều kiện tự nhiên đối với cả các công trình xây dựng (chi phí cho phần công việc lắp đặt nhỏ hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình) và công trình lắp đặt (chi phí cho phần công việc lắp đặt lớn hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình).

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của một số Ban quản lý dự án về việc làm rõ các mức khấu trừ trong bảo hiểm bắt buộc xây dựng, dự thảo Nghị định cũng tiếp thu làm rõ một số quy định liên quan tới mức khấu trừ và có ví dụ minh họa cụ thể để tránh tình trạng có nhiều cách hiểu về việc áp dụng mức khấu trừ./.
