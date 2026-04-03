NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Tham dự sự kiện có các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm: ông Phạm Tiến Dũng và ông Phạm Quang Dũng; cùng Ban lãnh đạo NAPAS, Ngân hàng Vietcombank và Ant International.

Thông qua hợp tác giữa NAPAS, Ant International và Vietcombank, du khách Trung Quốc có thể sử dụng ví điện tử Alipay - một ví điện tử thành viên của Ant International để quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới các tổ chức thành viên NAPAS trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các điểm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch...

Các giao dịch thanh toán song phương bằng mã QR được thực hiện thông qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Ant International, cùng với hạ tầng thanh quyết toán của Vietcombank, cho phép xử lý thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là Nhân dân tệ và Đồng Việt Nam.

Trong bối cảnh Trung Quốc nhiều năm liền là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, việc triển khai kết nối thanh toán giữa hai quốc gia giúp mang đến cho du khách trải nghiệm thanh toán liền mạch, nhanh chóng và an toàn, từ đó. khuyến khích họ lựa chọn Việt Nam là điểm đến.

Đồng thời, giải pháp thanh toán với quy trình nhanh gọn, dễ dàng tích hợp cũng mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn dòng khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh, NAPAS đang từng bước xây dựng và mở rộng nền tảng thanh toán xuyên biên giới với tiêu chí đảm bảo an toàn, hiệu năng cao, và có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng các chuẩn kết nối quốc tế.

"Hợp tác với Ant International là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng kết nối xuyên biên giới của NAPAS, khi hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia của Việt Nam kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thanh toán hàng đầu Trung Quốc với hơn 1 tỷ người dùng. Kết nối này giúp du khách Trung có trải nghiệm thanh toán quét mã QR quen thuộc, tiện lợi và an toàn như tại quốc gia mình, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam" - Tổng Giám đốc NAPAS khẳng định.

Lễ công bố mở rộng thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Về phía Vietcombank, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, luôn tiên phong trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam, Vietcombank đánh giá QR xuyên biên giới đang và sẽ là một giải pháp phổ biến trong thanh toán quốc tế.

"Do vậy, khi được lựa chọn là ngân hàng quyết toán, chúng tôi đã tập trung rất nghiêm túc và dành nguồn lực tốt nhất cho dự án với mong muốn đem lại trải nghiệm “như ở nhà” cho người dùng Trung Quốc khi có thể sử dụng ví Alipay để thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đầy kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam từ số lượng người dùng QR Alipay cực lớn từ Trung Quốc" - Tổng Giám đốc Vietcombank bày tỏ.

Về phía Ant International, ông Douglas Feagin - Chủ tịch Ant International chia sẻ, hợp tác giữa Ant International, NAPAS và Vietcombank thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy nền kinh tế số và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Du lịch là cầu nối kinh tế quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tệp khách hàng toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số. Ant International giúp đối tác ứng dụng thanh toán quốc tế, bao gồm Alipay, được chấp nhận bởi nhà bán lẻ trên toàn cầu, thúc đẩy khả năng tương tác thanh toán quốc tế và thương mại xuyên biên giới./.