Ngân hàng - Bảo hiểm

NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc

16:49 | 03/04/2026
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy thanh toán số xuyên biên giới, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng gia tăng trong những năm gần đây.

Tham dự sự kiện có các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gồm: ông Phạm Tiến Dũng và ông Phạm Quang Dũng; cùng Ban lãnh đạo NAPAS, Ngân hàng Vietcombank và Ant International.

Thông qua hợp tác giữa NAPAS, Ant International và Vietcombank, du khách Trung Quốc có thể sử dụng ví điện tử Alipay - một ví điện tử thành viên của Ant International để quét mã VIETQRGlobal và thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới các tổ chức thành viên NAPAS trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các điểm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch...

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Napas phát biểu tại sự kiện.
Các giao dịch thanh toán song phương bằng mã QR được thực hiện thông qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Ant International, cùng với hạ tầng thanh quyết toán của Vietcombank, cho phép xử lý thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là Nhân dân tệ và Đồng Việt Nam.

Trong bối cảnh Trung Quốc nhiều năm liền là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, việc triển khai kết nối thanh toán giữa hai quốc gia giúp mang đến cho du khách trải nghiệm thanh toán liền mạch, nhanh chóng và an toàn, từ đó. khuyến khích họ lựa chọn Việt Nam là điểm đến.

Đồng thời, giải pháp thanh toán với quy trình nhanh gọn, dễ dàng tích hợp cũng mở ra thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tiếp cận và phục vụ hiệu quả hơn dòng khách quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại và dịch vụ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh, NAPAS đang từng bước xây dựng và mở rộng nền tảng thanh toán xuyên biên giới với tiêu chí đảm bảo an toàn, hiệu năng cao, và có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng các chuẩn kết nối quốc tế.

"Hợp tác với Ant International là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng kết nối xuyên biên giới của NAPAS, khi hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia của Việt Nam kết nối trực tiếp với hệ sinh thái thanh toán hàng đầu Trung Quốc với hơn 1 tỷ người dùng. Kết nối này giúp du khách Trung có trải nghiệm thanh toán quét mã QR quen thuộc, tiện lợi và an toàn như tại quốc gia mình, đồng thời tạo thêm cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam" - Tổng Giám đốc NAPAS khẳng định.

Lễ công bố mở rộng thanh toán qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Về phía Vietcombank, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, luôn tiên phong trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam, Vietcombank đánh giá QR xuyên biên giới đang và sẽ là một giải pháp phổ biến trong thanh toán quốc tế.

"Do vậy, khi được lựa chọn là ngân hàng quyết toán, chúng tôi đã tập trung rất nghiêm túc và dành nguồn lực tốt nhất cho dự án với mong muốn đem lại trải nghiệm “như ở nhà” cho người dùng Trung Quốc khi có thể sử dụng ví Alipay để thanh toán hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội thúc đầy kinh doanh cho hàng triệu đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam từ số lượng người dùng QR Alipay cực lớn từ Trung Quốc" - Tổng Giám đốc Vietcombank bày tỏ.

Về phía Ant International, ông Douglas Feagin - Chủ tịch Ant International chia sẻ, hợp tác giữa Ant International, NAPAS và Vietcombank thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy nền kinh tế số và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Du lịch là cầu nối kinh tế quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tệp khách hàng toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số. Ant International giúp đối tác ứng dụng thanh toán quốc tế, bao gồm Alipay, được chấp nhận bởi nhà bán lẻ trên toàn cầu, thúc đẩy khả năng tương tác thanh toán quốc tế và thương mại xuyên biên giới./.

Hướng tới thanh toán hai chiều và mở rộng khu vực

Trong thời gian tới, NAPAS và Ant International sẽ sớm hoàn thành triển khai chiều thanh toán của khách Việt Nam sang Trung Quốc, cho phép người dùng Việt Nam sử dụng ứng dụng thanh toán của ngân hàng trong nước, quét mã QR của Alipay để thanh toán. Khi hoàn thiện kết nối hai chiều, dịch vụ sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch và thương mại giữa hai quốc gia.

NAPAS cũng đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài khu vực, đồng thời tăng cường kết nối với các ngân hàng, trung gian thanh toán và doanh nghiệp trong nước để mở rộng mạng lưới chấp nhận VIETQRGlobal.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối thanh toán song phương qua mã QR với Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường khác trong khu vực./.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
napas vietcombank thanh toán VIETQRGlobal công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam QR thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc Ant International ngân hàng ví điện tử Alipay

Bài liên quan

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Kim TT/AVPL 17,020 ▼90K 17,320 ▼140K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Nguyên Liệu 99.99 15,650 15,850
Nguyên Liệu 99.9 15,600 15,800
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,550 16,950
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,500 16,900
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,430 16,880
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Hà Nội - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Miền Tây - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,000 ▼400K 172,000 ▼900K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Nghệ An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
Miếng SJC Thái Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,010 ▼90K 17,310 ▼140K
NL 99.90 15,570 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,600 ▼100K
Trang sức 99.9 16,500 ▼140K 17,200 ▼140K
Trang sức 99.99 16,510 ▼140K 17,210 ▼140K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,701 ▼14K 17,312 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,701 ▼14K 17,313 ▼140K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,699 ▼14K 1,729 ▼14K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,699 ▼14K 173 ▼1571K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,679 ▼14K 1,714 ▼14K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,203 ▼1386K 169,703 ▼1386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,813 ▼1050K 128,713 ▼1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,814 ▼952K 116,714 ▼952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,814 ▼855K 104,714 ▼855K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 91,186 ▼816K 100,086 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,731 ▼584K 71,631 ▼584K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,701 ▼14K 1,731 ▼14K
Cập nhật: 06/04/2026 09:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17623 17896 18472
CAD 18349 18625 19241
CHF 32194 32576 33230
CNY 0 3470 3830
EUR 29671 29943 30973
GBP 33941 34330 35259
HKD 0 3229 3431
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14670 15261
SGD 19915 20198 20726
THB 722 785 839
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26158 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,141 26,141 26,361
USD(1-2-5) 25,096 - -
USD(10-20) 25,096 - -
EUR 29,892 29,916 31,156
JPY 160.99 161.28 169.96
GBP 34,231 34,324 35,303
AUD 17,874 17,939 18,512
CAD 18,591 18,651 19,221
CHF 32,562 32,663 33,428
SGD 20,096 20,158 20,828
CNY - 3,766 3,885
HKD 3,303 3,313 3,431
KRW 16.14 16.83 18.2
THB 771.01 780.53 830.53
NZD 14,709 14,846 15,188
SEK - 2,738 2,818
DKK - 4,001 4,116
NOK - 2,654 2,732
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,123.43 - 6,870.24
TWD 744.55 - 896.42
SAR - 6,917.51 7,241.74
KWD - 83,780 88,593
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,112 26,142 26,362
EUR 29,822 29,942 31,117
GBP 34,228 34,365 35,363
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,391 32,521 33,435
JPY 161.12 161.77 169.03
AUD 17,856 17,928 18,513
SGD 20,136 20,217 20,793
THB 788 791 825
CAD 18,572 18,647 19,208
NZD 14,809 15,336
KRW 16.76 18.38
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 17801 17901 18827
CAD 18532 18632 19645
CHF 32460 32490 34072
CNY 3766.5 3791.5 3926.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29859 29889 31617
GBP 34244 34294 36054
HKD 0 3355 0
JPY 161.44 161.94 172.45
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14780 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20071 20201 20934
THB 0 750.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17500000
SBJ 16000000 16000000 17500000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,361
USD20 26,150 26,200 26,361
USD1 23,851 26,200 26,361
AUD 17,834 17,934 19,065
EUR 30,007 30,007 31,461
CAD 18,471 18,571 19,899
SGD 20,143 20,293 20,887
JPY 161.9 163.4 168.19
GBP 34,113 34,463 35,386
XAU 17,098,000 0 17,452,000
CNY 0 3,674 0
THB 0 786 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/04/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80