Kích hoạt kết nối QR Việt Nam - Trung Quốc, tạo cú hích thanh toán xuyên biên giới

Việt Nam và Trung Quốc chính thức kết nối thanh toán bán lẻ QR song phương, mở ra viễn cảnh du khách Việt chỉ cần quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng của mình để trả tiền tại Trung Quốc. Đầu năm 2026, khi kết nối hai chiều hoàn tất, hệ sinh thái thanh toán liền mạch sẽ trở thành "cao tốc" thúc đẩy dùng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới, phát triển kinh tế hai nước.

Thúc đẩy giao thương, hàng triệu du khách hưởng lợi

Ngày 2/12, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: NAPAS.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình kết nối liên thông hệ thống thanh toán giữa hai quốc gia, mở ra cơ hội thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới an toàn, liền mạch, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) khẳng định, QR Code đã trải qua một hành trình ấn tượng, từ một công nghệ mới trở thành một thói quen thanh toán phổ biến và giờ đây đang góp phần vào công cuộc xây dựng nền tảng hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, hòa cùng kỷ nguyên vươn mình của quốc gia.

"Chúng ta có thể hình dung viễn cảnh hàng triệu du khách Việt Nam dùng ứng dụng ngân hàng của chính mình quét mã QR tại Trung Quốc để thanh toán một cách nhanh chóng và ngược lại. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi, an toàn trong thanh toán, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hợp tác giao lưu nhân dân của hai quốc gia". Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng

Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước)

Cũng theo ông Tuấn, việc hợp tác kết nối thanh toán bán lẻ song phương thành công với các quốc gia góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia hợp tác. Trong đó, dự án kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc là một trong những dự án kết nối được chờ đợi nhất.

Việc mang dự án kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc đến với người dân hai quốc gia tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lĩnh vực thanh toán năm nay và hứa hẹn một khởi đầu tích cực cho năm mới 2026.

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, Việt Nam đón trên 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu gửi khách lớn nhất đến Việt Nam với gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 43,9% so với cùng kỳ.

Với những con số ấn tượng nêu trên, việc kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn mang lại tiện ích thanh toán bằng đồng bản tệ vô cùng lớn cho du khách Trung Quốc khi đến Việt Nam cũng như du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc, góp phần vào mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của cả hai quốc gia.

Đầu năm 2026 hoàn tất kết nối QR hai chiều

Trước đó, vào tháng 10/2024, nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, UPI và NAPAS đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Tiếp đó, UPI, NAPAS và 2 ngân hàng quyết toán phía Trung Quốc và Việt Nam là ICBC và Vietcombank đã ký thỏa thuận hợp tác 4 bên, khẳng định cam kết chung trong việc triển khai kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sau thời gian triển khai kỹ thuật với sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của các bên, đến nay, dịch vụ đã chính thức hoàn thành và sẵn sàng cung cấp ra thị trường.

Du khách có thể Trung Quốc quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại trung tâm thương mại, khu mua sắm... của Việt Nam. Ảnh: NAPAS.

Trong giai đoạn đầu triển khai, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận thanh toán, gồm các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Đặc biệt, với mạng lưới các thương hiệu bán lẻ, thực phẩm và đồ uống (FnB), du lịch lữ hành hàng đầu như: hệ thống siêu thị thuộc Tập đoàn Center Retail Việt Nam, chuỗi cửa hàng Highland Coffee, các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc hệ sinh thái Sun World, việc kết nối dịch vụ thanh toán song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam thu hút lượng lớn khách Trung Quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh, tiện lợi và an toàn cho du khách.

Theo kế hoạch, đầu năm 2026, NAPAS và UPI sẽ tiếp tục hoàn tất kết nối chiều thanh toán ngược lại, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng thanh toán của các tổ chức thành viên NAPAS để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới của UnionPay tại Trung Quốc. Việc triển khai hai chiều sẽ tạo ra một hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới hoàn chỉnh, phục vụ đầy đủ cả nhu cầu tiêu dùng, du lịch, công tác và giao thông của người dân hai nước.

"Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng. Dịch vụ này không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới và phát triển thương mại, du lịch cũng như hợp tác kinh tế rộng hơn giữa hai quốc gia” Ông Nguyễn Quang Minh

- Tổng Giám đốc NAPAS

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS chia sẻ, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS đã chủ động tăng cường kết nối quốc tế để triển khai giải pháp thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Ông Larry Wang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International cho biết, Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời là điểm đến du lịch nước ngoài trọng yếu đối với Trung Quốc.

Trong suốt 2 thập kỷ qua, UnionPay đã đẩy mạnh phát triển sâu rộng tại thị trường Việt Nam và thiết lập mạng lưới dịch vụ thanh toán có độ phủ rộng. Dự án kết nối mã QR xuyên biên giới này tận dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ (RMB).

Việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hoạt động giao lưu kinh tế, thương mại cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam.

"UnionPay sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với NAPAS để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái thanh toán khu vực mở, an toàn và hiệu quả; góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán số của ASEAN; đồng thời tạo động lực bền vững cho sự kết nối tài chính giữa các quốc gia trong khu vực” - ông Larry Wang nhấn mạnh./.