VietQRPay mở đường cho chuẩn thanh toán mới, giúp minh bạch và quản lý dòng tiền

(TBTCO) - Giao dịch VietQR đang bùng nổ với khoảng 15 triệu lượt mỗi ngày, chiếm gần một nửa tổng giao dịch qua NAPAS. Tuy nhiên, phần lớn vẫn là chuyển tiền cá nhân, chưa phục vụ hiệu quả nhu cầu thanh toán giữa người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, VIETQRPay ra đời và dần được mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán nội địa, nhằm chuẩn hóa phương thức thanh toán, tách bạch dòng tiền, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh quản lý hóa đơn.

VietQR "lên đời" minh bạch hoá dòng tiền

Chia sẻ gần đây, ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, tính đến tháng 10/2025 đã có gần 90 triệu tài khoản sử dụng mobile banking để quét mã VietQR thực hiện chuyển tiền hàng ngày. Giao dịch chuyển tiền qua mã VietQR được ghi nhận tại hệ thống NAPAS trong 10 tháng 2025 tăng hơn 52% về số lượng (đạt 3,6 tỷ giao dịch) và 85% về giá trị (9,2 triệu tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024.

Trung bình mỗi ngày NAPAS xử lý khoảng 35 triệu giao dịch, khoảng 15 triệu là giao dịch thanh toán quét mã VietQR. Điều này thể hiện thanh toán VietQR đã len lỏi mọi ngõ ngách của cuộc sống, từ chợ dân sinh đến các hàng quán vỉa hè, gửi xe…

"Tuy nhiên, đó chỉ là thanh toán quét mã QR từ cá nhân sang cá nhân (thanh toán P2P - Peer to Peer), chưa giải quyết được vấn đề cho giao dịch thanh toán giữa người dân và doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đó là thanh toán P2M (Peer to merchant)" - ông Long nêu rõ.

Theo đó, thanh toán P2M phải được kết nối với phần mềm bán hàng, kết nối tự động với hệ thống xuất hóa đơn, kết nối với các đơn vị phát triển mạng lưới như: ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán để có trách nhiệm với khách hàng khi họ hoàn tiền, trả hàng, đổi hàng… Nếu không có đơn vị đứng ra thì chỉ là giao dịch chuyển tiền thông thường.

Vì vậy, trong năm 2025, NAPAS triển khai dịch vụ thanh toán QR - QR Payment để giải quyết vấn đề đó.

VIETQRPay giúp tách bạch việc thanh toán chuyển khoản thông thường và thanh toán hóa đơn, dịch vụ. Ảnh minh hoạ.

"Giao dịch thanh toán P2P qua QR chuyển tiền vẫn phục vụ cho một số đối tượng người dùng nhất định. Trong khi đó, QR thanh toán sẽ là lựa chọn cho người dùng thông minh, có nhu cầu hưởng dịch vụ mua hàng tốt hơn, cũng như các đơn vị bán hàng, hộ kinh doanh muốn nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng" - lãnh đạo NAPAS nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS nhấn mạnh, thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường minh bạch hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý có đầy đủ dữ liệu để hoạch định chính sách. Việc các ngân hàng, trung gian thanh toán đồng hành trong cam kết này cho thấy quyết tâm chung của toàn ngành tài chính - ngân hàng trong xây dựng hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn và liên thông.

Ra mắt từ năm 2021, tiêu chuẩn VietQR là nhận diện thương hiệu chung cho dịch vụ chuyển khoản bằng mã QR được xử lý qua mạng lưới NAPAS.

Trước yêu cầu của thị trường và nhiệm vụ mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, NAPAS đã nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và phối hợp với các ngân hàng, trung gian thanh toán triển khai chuẩn hóa dịch vụ thanh toán VIETQRPay và VIETQRGlobal, nhằm phục vụ hiệu quả các giao dịch bán lẻ nội địa và thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới.

Theo đó, với thanh toán bán lẻ nội địa, VIETQRPay mang lại nhiều lợi ích nổi bật cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. So với dịch vụ chuyển nhanh giữa cá nhân bằng mã VIETQR, giải pháp thanh toán VIETQRPay được tích hợp trong phần mềm quản lý bán hàng, cho phép hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng gắn với từng giao dịch thanh toán. Nhờ đó, đơn vị bán hàng dễ dàng xử lý hoàn/hủy, tra soát khiếu nại, đồng thời quản lý tài chính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Dịch vụ thanh toán xuyên biên giới được nhận diện bằng tên gọi VIETQRGlobal, giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận biết các điểm chấp nhận thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam và thực hiện giao dịch nhanh chóng, tiện lợi.

Hệ sinh thái đồng hành mở đường cho chuẩn thanh toán mới

Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, thanh toán bằng mã QR đã đi qua một hành trình ấn tượng, từ một công nghệ còn mới lạ trở thành thói quen thanh toán phổ biến của người dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, đồng hành với bước chuyển mình của đất nước.

Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, sự bứt phá của mã QR tại Việt Nam đến từ sự cộng hưởng của ba trụ cột, đó là chính sách nhất quán của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt; sự ra đời của chuẩn QR thống nhất VietQR giúp xóa bỏ rào cản liên ngân hàng và sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường, bao gồm hệ thống ngân hàng, hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để triển khai dịch vụ thanh toán QR không chỉ nỗ lực riêng đơn vị cung cấp hạ tầng là NAPAS, mà tổng hòa các đơn vị bộ ngành trong nền kinh tế.

Trong đó, ngân hàng đóng vai trò trong triển khai mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán QR, khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán QR.

Còn các trung gian thanh toán sẽ phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán nội địa. NAPAS đóng vai trò cầu nối các đơn vị, cũng như là cổng thanh toán kết nối mạng lưới thanh toán QR của Việt Nam ra các nước trong khu vực.

NAPAS cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới. Ảnh: NAPAS.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc NAPAS Nguyễn Hoàng Long, ngoài việc cung cấp hạ tầng công nghệ thời gian qua, NAPAS đã rất nỗ lực cung cấp dịch vụ đảm bảo sự an toàn, bảo mật cho dịch vụ thanh toán QR.

Về hợp tác quốc tế, lãnh đạo NAPAS cho biết, dự kiến tháng 12/2025, NAPAS sẽ khai trương dịch vụ kết nối chiều thanh toán khách Trung Quốc sang Việt Nam thanh toán, qua đó đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp và người bán hàng tại Việt Nam. Năm 2026, dự kiến sẽ tiếp tục kết nối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singpapore…

"Về lộ trình, dịch vụ thanh toán QR sẽ phát triển cả trong nước và quốc tế. Về nội địa, chúng tôi phối hợp mở rộng với ngân hàng, trung gian thanh toán để chuyển đổi giao dịch P2P có nhu cầu chuyển sang giao dịch P2M, để chuẩn hóa dịch vụ tốt hơn, phục vụ tốt hơn việc thống kê, cung cấp cho các cơ quan quản lý các giao dịch bán hàng" - ông Long nhấn mạnh,

Vừa qua, NAPAS cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết đồng hành thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế (Bộ Tài chính) và Cục Quản lý & Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương).

Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán trong việc đồng hành phát triển phương thức thanh toán sử dụng mã QR ra thị trường, mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VIETQRPay cho giao dịch nội địa và VIETQRGlobal cho giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hiện thực hóa các mục tiêu về chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế, trong đó thanh toán số đóng vai trò then chốt./.