Mỗi cú chạm qua thẻ, mã QR hay sinh trắc học không chỉ mở ra vạn kết nối, mà còn phản ánh bước tiến bứt phá của thanh toán số Việt Nam cùng tinh thần “Một chạm - Vạn niềm tin”. Tại sự kiện Sóng Festival, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cảm nhận rõ nhịp đập của một Việt Nam vươn mình mỗi ngày trong kỷ nguyên mới.

Tối ngày 18/10, trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam lần thứ 5 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự kiện Sóng Festival với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” chính thức khai mạc tại Sân vận động Đại học Bách Khoa - Hà Nội.

Việt Nam bắt nhịp nhanh thanh toán không tiền mặt

Như thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” được truyền tải xuyên suốt chuỗi sự kiện, chỉ một cú chạm qua thẻ, mã QR hay sinh trắc học có thể mở ra vạn kết nối, từ kết nối công nghệ, tiêu dùng, tài chính đến lan toả niềm tin vào hệ sinh thái thanh toán số an toàn, minh bạch và bền vững trong tương lai số của Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc bày tỏ, trong không khí sôi động của Sóng Festival, có thể cảm nhận thấy "nhịp đập" của một Việt Nam vươn mình mỗi ngày để đạt mục tiêu hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Những con số biết nói, với hàng trăm ngàn lượt trải nghiệm công nghệ không dùng tiền mặt tại Sóng Festival, hàng chục triệu lượt tiếp cận cho thấy lợi ích thiết thực của hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Ngày Thẻ Việt Nam góp phần thực hiện chủ trương chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Chính phủ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đạt mục tiêu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch không dùng tiền mặt, tăng trưởng 20 - 25%/năm. Thanh toán không dùng tiền mặt là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là dòng chảy chính trong việc thanh toán mà Việt Nam đã bắt nhịp rất nhanh.

"Đây chính là xu thế tiêu dùng thời đại, là niềm tin của xã hội đối với thanh toán thẻ, thanh toán số. Festival diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm 2021 - 2025 phát triển thanh toán không dùng tiền mặt càng thêm ý nghĩa" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” không chỉ nhấn mạnh công nghệ mà còn truyền tải thông điệp về niềm tin, về sự an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, với những quy định pháp lý và nền tảng bảo mật vững chắc bảo vệ người dân, doanh nghiệp.

"Với sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp và sự tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sớm hiện thực hóa mục tiêu một nền kinh tế số, một nền kinh tế xanh hiện đại, an toàn, thịnh vượng, bền vững trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Phó Thủ tướng kỳ vọng.

Cũng theo Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, các đơn vị cùng Ngân hàng Nhà nước và NAPAS thúc đẩy việc đưa những thành tựu công nghệ thanh toán tiên tiến vào đời sống, biến sự phức tạp thành sự tiện lợi "một chạm".

Sóng Festival chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần thích ứng đó. Đây là sự kiện mua sắm và giải trí đầu tiên tại Việt Nam cam kết 100% giao dịch chỉ sử dụng phương thức thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt. Tại đây, giới trẻ và người dân sẽ dễ dàng “chạm” vào công nghệ thanh toán số hiện đại, trải nghiệm thanh toán bằng thẻ, QR, hoặc ví điện tử.

"Chúng tôi tin rằng, mỗi cú chạm số không chỉ là hành động thanh toán, mà còn là một bước tiến vững chắc hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số" - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Củng cố “vạn niềm tin” bằng công nghệ an toàn và khung pháp lý

Mục tiêu cốt lõi để củng cố “vạn niềm tin” được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến, cùng với khuôn khổ pháp lý vững chắc từ Ngân hàng Nhà nước như: Quyết định số 2345/QĐ-NHΝΝ ngày 18/12/2023 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng; Thông tư 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng...

Trong bối cảnh AI và tấn công dữ liệu ngày càng tinh vi, yếu tố bảo mật, an toàn giao dịch, bảo vệ tài sản số được các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ đặc biệt chú trọng.

Nghi thức khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam 2025 - Sóng Festival. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Ngân hàng, Tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ, hạ tầng số và nhanh chóng tăng cường, phổ cập các điểm thanh toán không dùng tiền mặt trên phạm vi toàn quốc tới các lĩnh vực kinh doanh buôn bán.

"Tăng cường các biện pháp an ninh và bảo mật, bảo đảm tối đa lợi ích và quyền lợi của khách hàng sử dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt" - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý.

Đồng thời, mở rộng, tăng cường kết nối và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân sự số; tăng cường công tác tuyên truyền, lan tỏa, tập huấn kiến thức và kỹ năng thanh toán hiện đại.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng lưu ý, toàn thể ngành Ngân hàng cần tiếp tục triển khai rộng rãi phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tới mọi mặt của cuộc sống, cũng như quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Cũng theo Phó Thống đốc, ngành Ngân hàng đã và đang đạt được những kết quả nổi bật trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Các công nghệ tiên tiến như: QR Code, thanh toán di động, sinh trắc học đã được ứng dụng rộng rãi để nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình và tạo ra những giá trị mới cho khách hàng.

"Những năm gần đây, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số" - Phó Thống đốc đánh giá.

Tiếp nối kết quả đó, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS cho biết, NAPAS tiếp tục phối hợp cùng các ngân hàng và đối tác giới thiệu loạt giải pháp thanh toán hiện đại như: Tap & Pay, VietQR Pay, VietQR Global... "Những công nghệ này giúp người tiêu dùng thanh toán chỉ với một chạm, nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra phạm vi khu vực và quốc tế" - ông Hưng nêu rõ.

NAPAS khẳng định cam kết không ngừng đổi mới và sáng tạo, xây dựng mạng lưới thanh toán hiện đại, an toàn, kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số - xã hội số./.