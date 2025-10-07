(TBTCO) - Từ những chiếc thẻ đầu tiên đến hơn 150 triệu thẻ lưu hành hiện nay, hành trình thanh toán đang bước vào kỷ nguyên “một chạm”, nơi chiếc thẻ ngân hàng ngày càng trở nên “vô hình”, mở ra trải nghiệm thanh toán thông minh. Nhiều ngân hàng chuyển trọng tâm sang phòng ngừa hơn phản ứng, phát hiện sớm rủi ro để kiến tạo hệ sinh thái tài chính số an toàn.

Ngày 7/10, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo Tiền Phong và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đồng tổ chức Hội thảo chuyên đề Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số”. Hội thảo là một trong những sự kiện trọng tâm của Chiến dịch Ngày Thẻ Việt Nam 2025, với chủ đề xuyên suốt “Một chạm - Vạn Niềm tin”.

Chiếc thẻ ngân hàng ngày càng trở nên "vô hình"

Phát biểu tại hội thảo, ông Phùng Công Sưởng - Trưởng ban Tổ chức, Nhà báo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định thanh toán số giữ vị trí nền tảng, là cầu nối giúp gắn kết người dân, doanh nghiệp và Chính phủ trên cùng một hạ tầng công nghệ hiện đại.

Theo ông Sưởng, những năm qua, nhiều phương thức thanh toán hiện đại lần lượt ra đời như: Thẻ ngân hàng, ví điện tử, QR Code, Mobile Banking... hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển là những thách thức, đó là nguy cơ gian lận trực tuyến, tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu. Vì thế, hội thảo được kỳ vọng là cầu nối để trao gửi niềm tin giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, giữa ngân hàng và khách hàng.

Bà Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV cho rằng, trong tương lai gần, thẻ có thể “vô hình” hơn nữa trong thanh toán. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Phan Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV ví von, chúng ta đang sống trong một thế giới mà mỗi lần “chạm” đều có thể mở ra một hành trình kết nối mới. Khi quẹt thẻ thanh toán tại siêu thị, chạm điện thoại để mua một tách cà phê, hay thực hiện thanh toán học phí cho con qua Internet, đó không chỉ là những giao dịch tài chính đơn thuần, mà còn là minh chứng cho một xã hội đang chuyển mình mạnh mẽ sang thời đại số.

"Trong tương lai gần, người dùng có thể không cần chạm hay quét thẻ, mà chỉ cần nhận diện khuôn mặt, lòng bàn tay hoặc giọng nói để thực hiện giao dịch. Đây không chỉ là bước tiến của công nghệ, mà còn là bước tiến của trải nghiệm người dùng và niềm tin vào hệ thống ngân hàng Việt Nam" - Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV bày tỏ.

Một chiếc thẻ ngân hàng nhỏ bé nhưng lại nằm ở trung tâm của dòng chảy chuyển đổi số.

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, kể từ những tấm thẻ đầu tiên năm 1996 đến nay, ngành ngân hàng Việt Nam đã có trên 150 triệu thẻ lưu hành. Từ thẻ từ, thẻ chip, thẻ không tiếp xúc (contactless), cho đến nay, thẻ đã được số hóa và tích hợp trong các ứng dụng thông minh trên điện thoại.

"Thẻ ngân hàng không chỉ còn là tấm thẻ nhựa quen thuộc, mà đã được “ẩn mình” dưới vô vàn các hình thái khác nhưng vai trò của nó trong hệ sinh thái số vẫn luôn được khẳng định một cách chắc chắn" - bà Nhàn nhìn nhận.

Dưới góc nhìn của fintech hàng đầu về thanh toán qua di động, ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Công nghệ MoMo cho biết, hiện MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng và hơn 500 nghìn doanh nghiệp, tiểu thương. MoMo hiện hỗ trợ hàng trăm loại hóa đơn thiết yếu như điện, nước, internet, truyền hình, đi lại, giáo dục, tài chính, bảo hiểm, dịch vụ hành chính công… chỉ với một chạm. Giao dịch qua MoMo chiếm khoảng 25% tổng lượt giao dịch qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

"Thanh toán là nhóm dịch vụ có lượng giao dịch lớn nhất trên nền tảng, góp phần hình thành thói quen không tiền mặt trong nhiều hộ gia đình" - ông Diệp đánh giá.

MoMo hướng tới mục tiêu chuyển đổi số thành công 1 triệu tiểu thương, tạp hóa truyền thống trong 3 năm; đồng thời mở rộng thêm các dịch vụ thanh toán liên quan đến thuế, bảo hiểm y tế - bảo hiểm xã hội, phạt vi phạm giao thông, kiều hối.

Củng cố "lá chắn" an ninh và an toàn giao dịch

Nhìn lại hơn một thập kỷ qua, ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NAPAS chia sẻ, hành trình thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đã có bước tiến dài và đầy tự hào. "Từ những chiếc thẻ đầu tiên đến những cú chạm thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc, thiết bị di động hay mã VietQR, tất cả đã làm nên một cuộc cách mạng thay đổi thói quen thanh toán của người Việt" - ông Hưng bày tỏ.

Chưa bao giờ việc thanh toán lại dễ dàng, nhanh chóng và an toàn đến vậy. Chỉ với một chạm, người dùng có thể mua sắm, thanh toán hóa đơn hay di chuyển công cộng trong vài giây, đơn giản nhưng mang lại niềm tin và tiện ích lớn lao.

"Với các sản phẩm mới nổi bật như VietQR Pay, VietQR Global, NAPAS Tap & Pay, softPOS, chúng tôi đang không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để mang đến những trải nghiệm an toàn và gần gũi hơn với người dùng" - lãnh đạo NAPAS khẳng định.

Toàn cảnh hội thảo “Một chạm vạn niềm tin - Kiến tạo tương lai thanh toán số”.

Tuy nhiên, các ý kiến tại hội thảo cho thấy, sự bùng nổ về tiện ích thanh toán cũng kéo theo những thách thức không nhỏ về bảo mật và rủi ro gian lận. Nhiều ngân hàng lựa chọn hướng tiếp cận “phòng ngừa hơn phản ứng”. Chỉ khi đạt được sự cân bằng giữa tốc độ phát triển công nghệ và khả năng quản trị rủi ro vững chắc, chúng ta mới có thể kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số hiện đại, an toàn và bền vững.

Niềm tin của người tiêu dùng - "vạn niềm tin" được xác định là mục tiêu cốt lõi, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Để củng cố niềm tin này, ngành ngân hàng đã và đang quyết liệt triển khai các nhiệm vụ bao gồm: hoàn thiện thể chế, đổi mới công nghệ, và quản trị rủi ro.

Các giải pháp bảo mật đa lớp đã được áp dụng rộng rãi, nổi bật là việc triển khai quy định xác thực sinh trắc học bắt buộc cho các giao dịch lớn và ứng dụng công nghệ tokenization (mã hóa số thẻ) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giao dịch di động.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, là một trong những ngành, lĩnh vực ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao trong hoạt động chuyển đổi số, ngành ngân hàng chủ động bám sát chủ trương, định hướng và xác định rõ các trụ cột chính cần triển khai để sớm hoàn thành các nhiệm vụ. Trong đó, việc đảm bảo an ninh, an toàn là trọng tâm.

Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch và xác minh thông tin khách hàng, ngăn ngừa tội phạm mạo danh. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai thí điểm Hệ thống SIMO (giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận), hỗ trợ cảnh báo kịp thời, giúp dừng/hủy bỏ giao dịch chuyển tiền nghi ngờ gian lận với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng tính đến đầu tháng 9/2025./.