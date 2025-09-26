Ngày Thẻ Việt Nam 2025: Loạt giải pháp số nâng tầm trải nghiệm thanh toán

(TBTCO) - Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin” ghi dấu thêm bước tiến mới của hệ sinh thái ngân hàng số, khi loạt giải pháp thanh toán hiện đại như Tap and Pay, QR, ví điện tử, eKYC…, mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Ngày 26/9, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức họp báo về Ngày Thẻ Việt Nam 2025, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin".

"Một chạm" mở lối cho thanh toán số

Ngày Thẻ Việt Nam 2025” với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” phản ánh rõ xu hướng tương lai của ngành ngân hàng số: từ Tap to Pay, Tap to Phone, mã QR, ví điện tử, thanh toán di động cho tới công nghệ định danh điện tử (eKYC).

Trong đó, giải pháp Tap and Pay, thanh toán chỉ với một chạm đang trở thành điểm nhấn thu hút nhiều quan tâm. Với dịch vụ NAPAS Tap and Pay, người dùng thẻ nội địa có thể dễ dàng số hóa thẻ ngay trên ứng dụng ngân hàng, không cần mang theo thẻ vật lý, chỉ cần một chạm vào máy POS, SoftPOS (biến điện thoại Android thành máy POS) là có thể thanh toán tính bằng giây, tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu tham dự họp báo Ngày Thẻ Việt Nam 2025, với chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin". Ảnh: Báo Tiền Phong.

Phát biểu tại sự kiện, bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank cho biết, làn sóng nền kinh tế không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang mang đến vô vàn tiềm năng tăng trưởng và đổi mới.

"Các giải pháp thanh toán mới liên tục được ra thị trường, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng ngoài hình thức thanh toán qua thẻ thông thường. Tuy nhiên, thẻ vẫn là nền tảng cho sự phát triển của các phương thức thanh toán này" - đại diện Vietcombank nhấn mạnh.

Các ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ công nghệ mới, triển khai nhiều giải pháp thanh toán mới hiện đại, trong đó có thanh toán thẻ với nhiều tiện ích, an toàn bảo mật cho khách hàng.

Qua đó, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đến với người dân và doanh nghiệp. Với Vietcombank, ngân hàng hiện có khoảng hơn 20 triệu thẻ đang lưu hành, giữ vững vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam về phát hành và thanh toán thẻ.

Với vai trò là đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, NAPAS mong muốn mang đến cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người trẻ và các gia đình trẻ cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm dịch vụ thanh toán mới, từ thanh toán chạm thẻ NAPAS không tiếp xúc, chuyển tiền/thanh toán qua mã VietQR đến thanh toán qua VietQR Global cho du khách quốc tế...

"Những trải nghiệm này không chỉ giúp người tiêu dùng làm quen với các phương thức thanh toán hiện đại, mà còn góp phần hình thành tư duy quản lý tài chính cá nhân một cách chủ động và hiệu quả” - ông Minh bày tỏ.

Ngân hàng số mở rộng hệ sinh thái tiện ích

Ngày Thẻ Việt Nam 2025 diễn ra đúng thời điểm tổng kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (2021 - 2025) và gắn liền với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2025 cho biết, “Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025, với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin” chính là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực để đưa tinh thần Nghị quyết số 57 vào cuộc sống, bằng việc thúc đẩy thói quen thanh toán số, lan tỏa niềm tin xã hội và tạo nền tảng cho những đột phá công nghệ - tài chính trong tương lai. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm tới tâm thức, khơi dậy cảm

Theo mục tiêu tại Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến hết năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 20 - 25%/năm.

Giao dịch không tiền mặt tăng mạnh mẽ hơn 62%/năm "Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 62% mỗi năm. Hệ thống thanh toán quốc gia luôn hoạt động ổn định và thông suốt. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt 86,97%, cho thấy sự phổ cập nhanh chóng của dịch vụ tài chính ngân hàng" - Vụ trưởng Vụ Thanh toán thông tin.

Những năm qua, thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số ngân hàng đạt những kết quả tích cực.

Theo đó, hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được số hóa trên các kênh điện tử; nhiều ngân hàng ghi nhận trên 95% giao dịch thực hiện qua kênh số.

Hệ sinh thái ngân hàng số ngày càng đa dạng, thông minh đem lại tiện ích hấp dẫn cho khách hàng, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm đến vay online… ngay trên điện thoại. Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn 100%.

Đến nay, có gần 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP. Việt Nam cũng tiên phong kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào, hướng tới mở rộng trong khu vực Châu Á.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), năm 2025 là năm cuối của giai đoạn triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Có thể nói, sau 4 năm thực hiện, Đề án đã tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững và bao trùm của thanh toán số.

"Trong giai đoạn sắp tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục lấy thanh toán số làm một trong những trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại như thẻ nội địa và ví điện tử, đồng thời tăng cường hợp tác công - tư để đảm bảo một hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn, hiệu quả" - ông Tuấn nêu rõ./.