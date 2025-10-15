Năm 2026: Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 10%

(TBTCO) - Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam bứt phá toàn diện với GDP ước tăng 8%, quy mô GDP khoảng 510 tỷ USD. Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP được đặt ra là 10%, CPI tăng khoảng 4,5%, nhưng dự báo còn nhiều thách thức từ biến động toàn cầu và nội tại nền kinh tế.

Sáng ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiều địa phương tăng trưởng GRDP trên 10%

Trình bày tờ trình của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tình hình kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025.

Nổi bật là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, bội chi thấp hơn nhiều giới hạn cho phép. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 8%, đạt mục tiêu của Trung ương, Quốc hội, cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới.

Trong đó, có 32/34 địa phương ước tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên; nhiều địa phương đạt từ 10% trở lên như: Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng...

Cũng theo báo cáo của Chính phủ, quy mô GDP năm 2025 ước đạt 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN; GDP bình quân đầu người ước đạt trên 5.000 USD và trở thành nước thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán và tăng 30,5% so với cùng kỳ, trong khi đã thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí 9 tháng năm 2025 khoảng 200.000 tỷ đồng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,27%, cả năm ước tăng khoảng 4%, thấp hơn mục tiêu đề ra (4,5 - 5%). An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cân đối lao động được bảo đảm...

Cùng với đó, tiến độ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được đảm bảo. Việc hoàn thiện thể chế, pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật. Phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh, mở ra không gian phát triển mới. Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng tiếp tục được đẩy mạnh.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho rằng, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc, đạt kết quả toàn diện, ấn tượng trên hầu hết các lĩnh vực.

Năm 2025 hoàn thành 100% chỉ tiêu, tăng trưởng thuộc top cao nhất "Dự kiến 22/26 chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành và vượt kế hoạch; riêng năm 2024 và 2025 hoàn thành 100% (15/15 chỉ tiêu), thể hiện sự nỗ lực bứt phá trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Trong đó, năm 2025 đạt kết quả toàn diện, nổi bật, tăng trưởng ước đạt 8%, thuộc nhóm cao nhất khu vực". Ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban

Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Bên cạnh những thành tựu cơ bản nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế nước ta còn đối diện một số khó khăn, thách thức. Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị đánh giá kỹ hơn một số vấn đề.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng đang chịu nhiều sức ép trong bối cảnh các động lực chính như: xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư chưa thực sự tạo xung lực đủ mạnh.

Nền tảng xuất khẩu còn thiếu vững chắc, đang có dấu hiệu chậm lại, phụ thuộc lớn vào khu vực FDI (chiếm tới hơn 75% xuất khẩu và gần 70% nhập khẩu).

Tiêu dùng trong nước, trụ cột quan trọng của tăng trưởng, chưa tạo đột phá rõ nét. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân khoảng 7,5%/năm, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước (8,5%/năm).

Quy mô đầu tư công giai đoạn 2025 rất lớn, song một số dự án hạ tầng trọng điểm vẫn gặp khó khăn trong thi công.

Cùng với đó, lạm phát được kiểm soát, nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao. Điều hành tỷ giá gặp nhiều thách thức, thị trường vàng diễn biến phức tạp... Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Phấn đấu tăng trưởng 10% trong năm 2026

Theo đánh giá của Chính phủ, bối cảnh kinh tế - xã hội năm 2026 được dự báo tiếp tục chịu tác động từ những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, với nhiều khó khăn và thách thức lớn hơn so với thuận lợi và cơ hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến Kế hoạch năm 2026.

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Bộ Tài chính đã dự kiến 15 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 phấn đấu đạt 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%...

Theo đó, môi trường vĩ mô, thương mại, đầu tư toàn cầu biến động, nhiều rủi ro; các nền kinh tế lớn được dự báo tăng trưởng thấp. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo… phát triển nhanh, là thách thức lớn đối với các quốc gia đang phát triển.

Trong nước, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội, là năm đầu triển khai Kế hoạch 5 năm 2026 - 2030 và thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; trong khi chúng ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài, những vấn đề an ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu…

Cùng với đó là những hạn chế, bất cập nội tại về năng suất lao động, năng lực sản xuất nguyên vật liệu đầu vào trong nước, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng, chống chịu của doanh nghiệp tư nhân, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế số...

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội, bối cảnh năm 2026 đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt cao trong điều hành chính sách, vừa ổn định vĩ mô, vừa nâng cao năng lực nội sinh, khả năng chống chịu và tận dụng cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu để tăng sức cạnh tranh quốc gia.