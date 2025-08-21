Phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030

(TBTCO) - Trong giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030. Đến năm 2030, phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; có ít nhất 25 doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa đạt trên 1 tỷ USD.

Đây là một số mục tiêu được nêu trong Báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ Tài chính trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng 21/8.

Ngành Tài chính vượt qua khó khăn, đạt nhiều “thành tựu kép”

Theo báo cáo, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước biến động nhanh, phức tạp và chưa từng có tiền lệ, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo toàn ngành đoàn kết, thống nhất, chủ động và sáng tạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

“Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, có thể khẳng định, việc luôn kiên định chủ trương, đường lối đổi mới của Ðảng và Nhà nước đã giúp ngành Tài chính vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều “thành tựu kép”, tô thắm thêm nét son truyền thống của Ngành, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra”, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo, quán triệt thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Trong nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối ngân sách nhà nước, ngành Tài chính đã thực hiện chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách ước đạt 9,4 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ huy động vào ngân sách đạt khoảng 18,3% GDP, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Nợ công được kiểm soát an toàn, giảm từ 62,7% GDP năm 2021 xuống khoảng 36 - 37% GDP năm 2025.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phân bổ 100% vốn ngay từ đầu kỳ, tập trung cho các công trình trọng điểm quốc gia, có tính lan tỏa và kết nối vùng. Tiến độ giải ngân được cải thiện rõ rệt; nhiều dự án hạ tầng giao thông, năng lượng, y tế… được triển khai, tạo động lực phát triển mới.

Về đột phá thể chế và cải cách hành chính, ngành đã tham mưu xây dựng và ban hành 738 văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các lĩnh vực tài chính. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa 734 thủ tục hành chính lên môi trường điện tử đã giúp giảm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính đã tiếp nhận và giải quyết 7.530 hồ sơ đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

Bộ Tài chính cũng là một trong những bộ, ngành đi đầu trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Nhiều dịch vụ công tài chính, thuế, hải quan, kho bạc được số hóa toàn trình; Cổng công khai ngân sách hoạt động hiệu quả, góp phần minh bạch hóa quản lý tài chính công.

Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra sáng 21/8. Ảnh: Đức Minh

Trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, ngành Tài chính đã triển khai gói hỗ trợ quy mô lớn, miễn, giảm, gia hạn nhiều sắc thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất… với tổng giá trị khoảng 1,1 triệu tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giá, thẩm định giá, thị trường chứng khoán, bảo hiểm, kế toán - kiểm toán được hoàn thiện và phát triển theo chuẩn mực quốc tế. Nhiều chính sách đặc thù đã được ban hành để phát triển các trung tâm tài chính, nâng hạng thị trường chứng khoán, mở rộng thị trường bảo hiểm.

Phấn đấu thu hút vốn FDI đạt 40 - 50 tỷ USD/năm

Song hành với những thành tựu về chuyên môn, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Bộ Tài chính đặc biệt chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Bộ đã kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố bản lĩnh chính trị và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Việc triển khai nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo chuyển biến rõ rệt, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đi vào nền nếp, giúp phòng ngừa, cảnh báo và xử lý kịp thời các sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Đại hội đề ra những mục tiêu và phương hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của ngành.

Trong đó, mục tiêu kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10% mỗi năm trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030. Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 bình quân khoảng 5% GDP. Tỷ lệ nợ công/GDP bình quân trên 45%. Lạm phát bình quân giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 4,0 - 4,5%/năm.

Đối với mục tiêu phát triển doanh nghiệp, cải cách môi trường kinh doanh, mục tiêu Đại hội đề ra là phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động; kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với khu vực nhà nước, đến năm 2030, có ít nhất 50 doanh nghiệp vào Top 500 doanh nghiệp Đông Nam Á và ít nhất 1 doanh nghiệp vào Top 500 doanh nghiệp thế giới.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 200 - 300 tỷ USD (40 - 50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150 - 200 tỷ USD (30 - 40 tỷ USD/năm); tỷ lệ nội địa hóa trên 40% vào năm 2030.

Đảng bộ Bộ Tài chính xác định, trong 5 năm tới, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt, nặng nề hơn so với giai đoạn trước. Đảng bộ Bộ Tài chính mới được thành lập, với số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông; khối lượng công việc lớn, quan trọng, cấp bách với yêu cầu cao trong thực hiện, đòi hỏi từng tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính phải không ngừng nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động tích cực đổi mới sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.