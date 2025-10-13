Hội nghị CMM 19: Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác kinh tế chiến lược

(TBTCO) - Chiều ngày 10/10, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19, nhằm rà soát kết quả hợp tác, đề xuất biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước, tăng cường kết nối song phương và sẵn sàng ứng phó hiệu quả trước biến động kinh tế - tài chính toàn cầu.

Tháo gỡ triệt để vướng mắc, nhân rộng mô hình thành công

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Hiệp định khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore được ký kết giữa hai Chính phủ vào năm 2005, được mở rộng và nâng cấp năm 2023, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ thương mại, đầu tư và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Singapore.

Hội nghị hôm nay là một hoạt động trọng điểm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, là cơ chế đối thoại cấp cao, thực chất, phù hợp với tầm nhìn dài hạn và toàn diện giữa hai nước, là nền tảng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nguồn lực con người, củng cố kết nối chiến lược trong bối cảnh khu vực và thế giới đang biến động.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trường Kết nối Kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 19. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại Hội nghị, ông Tan See Leng - Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng phụ trách Bộ Công thương Singapore cho biết, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng mô hình “một cửa” đầu tư - kinh doanh, đồng thời ghi nhận những thành tựu đáng khích lệ trong cải thiện môi trường đầu tư và cơ chế giá điện hỗ trợ doanh nghiệp.

"Chúng ta đã làm được nhiều thành tựu. Doanh nghiệp, nhà đầu tư Singapore cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, không chỉ dừng ở quy mô “vài chục tỷ USD” mà hơn thế nữa" - đại diện Singapore nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tan See Leng cũng nhấn mạnh, mô hình VSIP có tiềm năng nhân rộng trong khu vực, hiện Ấn Độ đang bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ VSIP tại Việt Nam, điều này minh chứng cho sức lan tỏa và uy tín của mô hình hợp tác.

Làm rõ những kết quả nổi bật trong lĩnh vực đầu tư, ông Đỗ Văn Sử - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến cuối tháng 8/2025, có tổng cộng 4.226 dự án của Singapore, với tổng vốn đăng ký 87,6 tỷ USD tại Việt Nam. Tương tự, đầu tư của Việt Nam vào Singapore cũng tăng trưởng tốt, với 190 dự án của Việt Nam, tổng vốn đăng ký 685 triệu USD.

Theo ông Sử, bình quân mỗi dự án đầu tư tại Việt Nam đạt quy mô 11,8 triệu USD, trong khi các dự án từ Singapore đạt trung bình 20,7 triệu USD, thể hiện quy mô vốn lớn và tính tập trung cao vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên thu hút đầu tư.

Nâng cấp mô hình VSIP lên 2.0 "Mô hình VSIP đang có hai xu hướng được hai bên dự kiến hợp tác sắp tới. Tại Việt Nam đang định hình VSIP 2.0, bước sang một giai đoạn mới, thời kỳ mới, kỷ nguyên mới. Thứ hai, đây là mô hình tiên tiến điển hình tại hai nước, do đó, hai bên cùng đồng thuận đưa mô hình này là sang nước thứ ba và đang nghiên cứu để phát triển mô hình này tại Lào". Ông Đỗ Văn Sử - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đầu tư nước ngoài.

Một điển hình tiêu biểu trong hợp tác đầu tư giữa hai nước là mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Đến nay, 19 dự án VSIP đã được triển khai tại các địa phương của Việt Nam, hoạt động hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy trung bình lên tới 92%, giải quyết việc làm cho khoảng 320.000 lao động, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế địa phương.

Ông Đỗ Văn Sử cho biết thêm, Việt Nam đang sửa đổi, hoàn thiện một loạt văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư như: xây dựng Nghị quyết về trung tâm tài chính quốc tế, đề án về Quỹ hỗ trợ đầu tư, cải cách quy trình và phân cấp thủ tục đầu tư, nhằm đơn giản hóa, tăng tính minh bạch và thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định, các vướng mắc tại nhiều dự án cũng đã được hai bên phối hợp xử lý tích cực. Tại cuộc họp CMM 18 và chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư tháng 3 vừa qua, nhiều vấn đề đã được “Singapore Unit” - cơ quan đặt tại Cục Đầu tư nước ngoài ghi nhận và cùng Bộ Tài chính, bộ, ngành và các địa phương tháo gỡ. Trong đó, sửa đổi các luật liên quan đầu tư, cho phép một số dự án có thời hạn thuê tới 70 năm, hay xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài trên 20 năm như dự án Saigon Centre tại TP. Hồ Chí Minh.

Việt Nam cũng đã phân cấp quy trình ra quyết định từ trung ương xuống cấp tỉnh, tinh giản thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư tại cấp tỉnh.

Singapore khẳng định niềm tin vào môi trường đầu tư Việt Nam

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tan See Leng cho biết, Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quy hoạch phát triển cảng biển và đô thị, đồng thời mời các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam sang Singapore để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực cảng biển, logistics và giao thương hàng hải. Từ đó, giúp Việt Nam đi nhanh hơn Singapore thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, ông Jayakrishnan Gopalakrishnan - Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore đánh giá, dù bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều căng thẳng, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và đang tập trung vào các trụ cột phát triển bền vững như: giảm phát thải carbon, số hóa và tăng cường ứng dụng công nghệ.

Theo ông Jayakrishnan Gopalakrishnan, Singapore đang duy trì hợp tác chặt chẽ thông qua “Singapore Unit” trong việc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Về hợp tác bền vững, Singapore mong muốn Việt Nam ban hành chính sách rõ ràng về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), trong đó, có cơ chế giá ưu đãi để khuyến khích đầu tư.

Về năng lượng, ông Jayakrishnan Gopalakrishnan đề nghị Việt Nam đảm bảo và giải quyết công bằng cho các công ty bị ảnh hưởng bởi giá điện hỗ trợ FiT (Feed-in-Tariff). Việc giải quyết FiT cũng sẽ mang lại lợi ích đầu tư dài hạn cho Việt Nam, phù hợp với Quy hoạch Điện lực VIII.

"Singapore hiện phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới và đánh giá cao sáng kiến mở rộng mô hình VSIP tại Việt Nam. Chúng tôi mong VSIP sẽ tiếp tục gặt hái thành công tiếp theo và cảm ơn Việt Nam đã kéo dài thời hạn dự án đầu tư lên 70 năm, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong thu hút các dòng vốn chất lượng cao" - đại diện Singapore nhấn mạnh.

Trong các lĩnh vực khác như du lịch cũng ghi nhận sự tăng trưởng của hoạt động du lịch hai chiều giữa Singapore và Việt Nam trong vài năm qua và hoan nghênh quan hệ đối tác chiến lược giữa Tổng cục Du lịch Singapore (STB), Tập đoàn Phát triển Sentosa và Vietnam Airlines nhằm cùng nhau tăng cường du lịch và kết nối giữa Việt Nam và Singapore. Bên cạnh đó, phiên họp ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam trong việc khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào sản xuất phụ tùng máy bay tại Việt Nam...

Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong giai đoạn tới, Việt Nam mong muốn Singapore tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan xúc tiến đầu tư, thông qua Singapore Unit, để nâng cao hiệu quả hợp tác. Đồng thời, hai bên sẽ thúc đẩy mô hình VSIP thế hệ mới, mở rộng hợp tác trong phát triển trung tâm tài chính mà Singapore thuộc nhóm 5 trung tâm hàng đầu thế giới.

Việt Nam cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm Singapore trong tổ chức quản trị, phát triển hạ tầng tài chính, điều hành thị trường vốn và đào tạo nhân lực tài chính, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nhằm tạo liên kết, bổ trợ và cùng phát triển hệ sinh thái tài chính - đầu tư khu vực.